Politisches Gesindel allerorten Kabinettstisch um 25 Meter verlängert

08. April 2022

Im Wettbewerb intellektueller Beschränktheit und moralischer Verkommenheit

von Kurt Kowalsky

Die Impflicht ist im Bundestag gescheitert. „Vorerst“ gescheitert, wie Sachkundige betonen. Was kaum thematisiert wird, jedoch der eigentliche Skandal ist: dass das parlamentarische Banditentum (die stationären Gauner, nach Hoppe) sich anmaßt, darüber entscheiden zu dürfen, ob man einer Person gewaltsam irgendeinen Stoff in den Körper spritzt oder vielleicht doch nicht. Ob man diese Personen nötigt oder erpresst, ob man sie stigmatisiert, registriert oder man davon „vorerst“ Abstand nimmt.

Diese Gesellschaft ist bereits derart moralisch verkommen, dass sie wohl meint, es sei Ansichtssache, ob man Menschen verletzt, erpresst oder nötigt. Und da jedwede Verletzung der persönlichen Integrität zur Ansichtssache irgendwelcher Cliquen geworden ist, sind auch Kriege erst möglich.

Der Zusammenhang zwischen dem gestrigen parlamentarischen Gezänk über die Impflicht, der Kriegshetze oder dem Führen von Angriffskriegen ist fundamental.

Es gutmenschelt ja derzeit landauf, landab in der westlichen Hemisphäre, besser gesagt überall dort, wo die militärischen Vasallen der USA sich in ihrer geistigen Beschränktheit eingeredet haben, dass man ein autarkes Land wie Russland in den Konkurs treiben könnte. Oder dass ein Volk sich seines Oberbanditen entledigen würde, können Hinz und Kunz keine „Cheeseburger“ mehr kaufen. Dmitri Medwedew, sicher ein Verbrecher, stellte dann auch klar: „Frikadellen und Brötchen, übrigens von toller Qualität, können wir selbst herstellen.“

Am Beispiel der Sanktionen gegen den Iran, gegen Nordkorea und nicht zuletzt am Beispiel der flächendeckenden Bombardierung der Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg wird deutlich, dass „Volk“ sich gegen die Staatsführung nicht erhebt, wenn sich aufgrund fremder Einflussnahme seine Lage verschlimmert. Das Gegenteil ist zu beobachten.

Große Teile des politischen Gesindels suggerieren derzeit, dass man um Russland so eine Art Mauer bauen könnte. Russland ist demnach ein Drittweltland, mit dem Europa nichts mehr zu tun haben will. Die Ökofaschisten an den Schalthebeln der Macht machen nun im Namen der Menschenrechte einen auf ökologisch, indem sie 50 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas aus den USA nach Europa verschiffen. Und die christlichen Gewalttäter in der Opposition entwerfen Planspiele, wie man den derzeit begrenzten kriegerischen Konflikt an den Rand eines atomaren Infernos eskalieren könnte.

Und wieder scheint es Ansichtssache des politischen Gesindels zu sein, ob man dies macht oder vielleicht doch nicht. Ich kann allen Systemtrotteln unter meinen Lesern nur empfehlen, nur einmal nach draußen zu gehen (das ist da, wo der Pizzabote herkommt) und die Nachbarn zu fragen, ob sie ein paar Euros für die Anschaffung eines Panzers übrig hätten. Da können sie lange herumbetteln, die 15 Millionen Euro für nur einen einzigen Panzer werden nicht zusammenkommen. Dass also der christheilige Merz in die Ukraine Panzer zu liefern in der Lage sei, ist ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass er und seine Clique diese nicht zu bezahlen braucht, sondern das Geld den Bürgern im Land abgepresst wird.

Putin ist in der Sowjetzeit sozialisiert worden. Sich gegenseitig in die Tasche zu lügen, einigt die Kommunisten weltweit. Ob man in der damaligen Ostzone die im Westen angeschaffte Zwieback-Maschine nicht zum Laufen bekommt oder die Soldaten in Afghanistan ihre militärische Ausrüstung an den Feind verscherbeln oder den russischen Truppen im Feindesland der Sprit ausgeht, ist der Widerschein ein und derselben Medaille strukturierter Verantwortungslosigkeit und eines zentralistischen Lenkungswahns. Das hindert einen Kommunisten aber nicht daran, zu bekunden, dass alles in bester Ordnung und der Plan übererfüllt sei.

Wie aus bisher unbestätigten Berichten verlautbart wird, wurde der Kabinettstisch im Kanzleramt um 25 Meter verlängert. Das hat bauseits wohl geklappt, doch bekommen sie jetzt den langen Tisch nicht im Kabinettsraum unter, ohne die Tür offen zu lassen. Jedenfalls möchte der Bundes-Scholz mit dem Obergauner des Drittweltlandes Russland zumindest inventarmäßig gleichziehen. Man schätzt, dass im Kabinett ab 2024 die Maskenpflicht entfällt, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der marxistisch sozialisierte Bundes-Scholz entdeckt, dass am Kabinettstisch noch andere Kryptokommunisten sitzen, die sich ebenfalls in die Tasche lügen.