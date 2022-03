Die Mär von der Pandemie Die Maskerade beenden

30. März 2022

Trotz Ukraine-Krieg: Die Corona-Panikmache geht weiter

von Klaus Peter Krause

Der Krieg der USA und Russlands um die Ukraine und in der Ukraine hat die Corona-Panikmache seit dem 24. Februar zumindest aus den Schlagzeilen verdrängt. Aber daneben betreiben Politik sowie willfährige Medien und Mediziner sie unbeirrt weiter: mit der unsinnigen Testerei, mit den irreführenden Inzidenz-Zahlen, mit dem Verlangen nach der hochgefährlichen Impfpflicht, mit der weit übertriebenen Ansteckungsgefahr für alle durch alle (ob getestet, ob geimpft, ob genesen, ob ungeimpft) und mit dem Beharren auf der Maske, die Sicherheit vor Ansteckung nur vortäuscht.

Dabei liegt, was die Maske angeht, die einfachste Lösung auf der Hand: Wer glaubt, dass die Maske ihn schützt, soll sie nutzen. Und wenn er glaubt, dass er mit seiner Maske auch andere schützt, umso besser. Dann muss er sich aber auch geschützt fühlen vor denen, die auf die Maske verzichten wollen und auf diesem Freiheitsrecht bestehen. Die Lösung sollte also lauten: Keiner muss die Maske tragen, jeder darf sie tragen. Umfragen und ihre Ergebnisse erübrigen sich dann von selbst: Ist eine Mehrheit für den Maskenschutz, soll sie sich ihm hingeben. Ist nur eine Minderheit dafür, soll auch sie es tun.

Virologe Streeck: Die Menschen selbst über die Maske entscheiden lassen

Nicht viel anders geäußert hat sich der Virologe Prof. Dr. Hendrik Streeck (siehe Link unten): „Langfristig müssen wir aber dahin kommen, dass die Leute selber für sich entscheiden, wie sie mit diesem Virus umgehen und ob sie beispielsweise eine Maske tragen wollen. Und genauso sollten wir es auch den Geschäften und Einrichtungen überlassen, ob es eine Maskenpflicht geben soll.“ Was aber mag er unter „langfristig“ verstehen? Er könnte das Wort verwendet haben, um sich vor emotionalen Angriffen der Angstmacher zu schützen. Aber was „langfristig“ sinnvoll ist, ist es auch „kurzfristig“, also sofort. Folglich muss mit der Maskerade als Zwangsvorschrift endlich Schluss sein.

Wer testet, der findet – beim IQ-Test auch die vielen, bei denen es mit der Intelligenz hapert

Klar, noch immer gibt es Corona-Infizierte, es wird ja auch immer noch getestet. Wer testet, der findet. Würden ständig IQ-Tests gemacht, würde auch klar, wie viele Nicht-Intelligente es in Deutschland gibt. Wird nicht getestet, stellt sich von selbst heraus, wer wirklich erkrankt oder keine Intelligenzleuchte ist. Ohnehin absurd: „Die Hausärzte können inzwischen ohne Test kaum noch sagen, ob der Patient an Covid-19 erkrankt oder einfach nur erkältet ist“ (Ulrich van Suntum).

Nicht der Test ist entscheidend, sondern die Arztdiagnose

Warum also immer noch testen? Entweder man ist krank, oder man ist gesund. In beiden Fällen ist ein Test sinnlos. Ist man gesund, muss das ein Test nicht bestätigen. Nach Herstellerangaben sind die PCR-Tests ohnehin ungeeignet und nachweislich irreführend, weil nur für Forschungszwecke vorgesehen. Entscheidend und höherwertig ist die ärztliche Diagnose, nicht der Test. So ist es bisher stets und mit Erfolg gewesen. Daher fort mit den Tests, und wer sich krank fühlt, geht zum Arzt. Der stellt fest, was man hat, und behandelt es.

Streeck: Wenn sich jemand krank fühlt, soll er zu Hause bleiben, Punkt

Mediziner, die ebenso denken und reden, weil unabhängig, kommen bei regierungsfrommen Medien, politischer Führung und willfährigen Medizinern üblicherweise nicht zur Geltung oder, wenn doch, dann diffamierend. Aber Streeck ist ein Mediziner, der sich geschickt zwischen den Fronten bewegt. Auch er rät zur Mäßigung, nur mit anderen Worten: „Wir müssen dahin kommen, dass wir Abstand nehmen von den starren Quarantäne- und Isolierungsregeln. Die haben wir für die anderen Corona- und Grippe-Erreger ja auch nicht. Die ersten Stunden nach der Infektion sind entscheidend: Wenn sich jemand angesteckt und kaum Symptome hat oder sich nur abgeschlagen fühlt, ist er schon infektiös. Und das ist eigentlich die Phase, wo er das Virus weitergibt. Bis er dann seinen Test gemacht und das Testergebnis hat, ist es in vielen Fällen schon zu spät, er geht dann aber in Isolierung und sein Umfeld gegebenenfalls in Quarantäne. Aber der Erfolg, die Kontaktketten zu durchbrechen, ist marginal. Viel wichtiger ist es zu kommunizieren: Wenn sich jemand krank fühlt, soll er zu Hause bleiben, Punkt.“

Die ganz andere und besonders schlimme Maskerade: die Mär von der Pandemie

Eine Maskerade ganz anderer und schlimmster Art ist die Mär vom Coronavirus als Pandemie, die als Vorwand dient, den Menschen autoritären politischen Willen aufzuzwingen, ihnen Freiheiten zu nehmen und sie an den Freiheitsentzug zu gewöhnen. Sie ist eingebunden in das menschenfeindliche diktatorische Vorhaben mit den Bezeichnungen Große Transformation, Neue Wirtschaftsordnung (NWO) und Great Reset. Auch der geschürte CO2-Wahn und die mit ihm verfolgte Klimaschutzpolitik gehören zu dieser geradezu satanischen, global inszenierten Umwälzung von oben, also von Mächten im Hintergrund, die als Drahtzieher nicht erkannt werden wollen, aber zu erkennen längst sind. Darüber informiert habe ich auf dieser Blog-Seite in mehreren Beiträgen, wie es auch andere Aufklärer warnend getan haben.

Global Research: die größte Lüge der Weltgeschichte

Das Nachrichtenarchiv Global Research hat am 26. März die globalisierte Täuschung mit dem Coronavirus noch einmal gründlich und umfassend als „Größte Lüge der Weltgeschichte“ dargestellt. Autor ist der kanadische Wirtschaftswissenschafter und emeritierte Professor Michel Chossudovsky. Ich zitiere daraus nur den Text der Einführung. Alles Übrige mag sich jeder selbst aufrufen. Chossudovsky schreibt:

Verheerende Agenda, massive Desinformationskampagne, Destabilisierung der Zivilgesellschaft

„Die Destabilisierung der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Struktur von 190 souveränen Staaten kann keine ‚Lösung‘ zur Bekämpfung des Virus darstellen. Aber das war die aufgezwungene ‚Lösung‘, die seit Beginn der Corona-Krise im Januar 2020 in mehreren Stufen umgesetzt wurde. Es ist die Zerstörung von Menschenleben. Es ist die Destabilisierung der Zivilgesellschaft. Gefälschte Wissenschaft unterstützte diese verheerende Agenda. Die Lügen wurden durch eine massive Desinformationskampagne in den Medien aufrechterhalten, unaufhörliche und sich wiederholende ‚Covid-Warnungen‘ im Laufe der letzten zwei Jahre. Der historische Lockdown vom 11. März 2020 löste weltweit wirtschaftliches und soziales Chaos aus. Es war ein Akt der ‚Wirtschaftskriegsführung‘: ein Krieg gegen die Menschlichkeit. Diese teuflische Agenda hat die Souveränität der Nationalstaaten untergraben. Sie hat zu einer Pleitewelle beigetragen. Es hat Menschen weltweit verarmt. Es hat zu einer Spirale der auf Dollar lautenden globalen Verschuldung geführt. Die mächtigen Strukturen des globalen Kapitalismus, Big Money, gepaart mit seiner Intelligenz und seinem Militärapparat, sind die treibende Kraft.“

Das als „Corona-Pandemie“ maskierte gigantische Betrugsmanöver läuft weiter

Dieses als „Corona-Pandemie“ maskierte gigantische Betrugsmanöver wird fortgesetzt. Eine Vielzahl von Staaten und Regierungen beteiligt sich daran. Absetzbewegungen sind immerhin von Ländern wie Dänemark, Irland, die Niederlande und die Schweiz erkennbar. Vielleicht deswegen, weil es kleine Länder sind, in denen die Distanz zwischen Regierung und Bürgern nicht so groß ist. Aber eine Gewähr gegen Rückfälligkeit ins despotische Gebaren ist das nicht.

Die Lockerungen in Deutschland und ihre möglichen Motive

Bei den Freiheitsbeschränkungen in Deutschland, die schon gefallen sind oder noch fallen sollen, muss man den Verdacht haben, dass sie auf die drei Landtagswahlen in diesem Jahr zielen, von denen die im Saarland (27. März) gerade vorbei ist, die in Schleswig-Holstein (8. Mai) und Nordrhein-Westfalen (15. Mai) noch ausstehen. Es mag auch sein, dass die politische Führung an den unermüdlichen Massenprotesten („Spaziergängen“) nicht mehr vorbeikommt und wenigstens vorübergehend zurückweicht.

Auch von der „Corona-Pandemie“ muss die Maske fallen

Doch sieht alles danach aus, dass die Beschränkungen stets aufs Neue belebt werden. Das (ohnehin blödsinnige) Gerede vom „Freedom Day“ stößt auf Typen wie den unverbesserlichen Corona-Fanatiker Karl Lauterbach ohnehin auf entschiedene Ablehnung. Daher muss auch die Maske von der „Corona-Pandemie“ endlich heruntergezogen werden. Aber gegen die gleichgeschalteten Agitatoren in Politik, Gesundheitswesen, Medien und gegen die folglich desinformierte Bürgermehrheit kann das schwerlich gelingen.

