„Entartete“ Staaten und ihre Handlanger Essensmarken!

26. März 2022

Oder: Das Säuseln des Banditentums

von Kurt Kowalsky

Es gibt einen Bundesernährungsminister Cem Özdemir. Das habe ich heute durch Zufall erfahren. Zuvor wusste ich nur, dass es einen Cem Özdemir gibt. Der war mal eine Zeitlang als Außenminister im Gespräch. Dann machte er den Vorsitzenden im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Vor über 20 Jahren war der Herr innenpolitischer Sprecher, bis herauskam, dass er „dienstlich erworbene Bonus-Meilen privat verwendete“ und von einem „Ausländerfeind“ und „Nationalisten“ einen günstigen Privatkredit bekommen hatte.

Nun gut. Minister sind Teil der Fremdherrschaft, die das Land nicht erst seit Metternich unter ihrer Kontrolle haben. Fremd nicht, weil Metternich für die Österreicher arbeitete oder Özdemirs Vater ein Türke war, sondern weil sie Gesetze exekutieren, die nicht von den Menschen im Lande gesellig vereinbart wurden.

Darin unterscheiden sie sich – obwohl sie das nicht gerne hören – dem Grunde nach nicht von Putin. Gemeinsam ist ihnen auch die medial betriebene Zersetzung, die jeden grundsätzlichen Diskurs beinahe verunmöglicht.

Wäre das nicht so, könnten Özdemir und Konsorten heute keinen Stellvertreterkrieg mit Russland führen. Und die Russen würden sich keinem Putin unterordnen. Weder Gott noch ein Kaiser oder Tribun könnte sich hinstellen und schwätzen, dass „uns“ der Feind überfallen habe oder bedrohen würde, weil man im normalen Leben schon für geringere Sprachverirrungen den Rat bekäme, sich mal von einem Arzt untersuchen zu lassen.

Es ist dann auch ein Teil der Sprachverirrung, wenn immer wieder daran erinnert wird, dass die Ukraine „ihre“ Atomwaffen seinerzeit an Russland abgetreten hätte. Die Ukraine hat gar nichts. Das damalige Banditentum der Ukraine hatte die Kontrolle über die Atomwaffen und gab sie im Rahmen der von den Großmächten garantierten Sicherheitsgarantien an die Banditen Russlands ab.

Doch es gibt, um dies mit Hegel zu formulieren, keinen Prätor zwischen den Staaten, höchstens Schiedsrichter und Vermittler. Anders ausgedrückt: Wer von den Banditen die Möglichkeit hat, Vereinbarungen einzuhalten, tut es. Wer die Möglichkeit hat, Vereinbarungen zu brechen, tut es ebenfalls.

Doch hört ihr nicht, was der Banditenkönig leise verspricht?

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!

Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;

Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand,

Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“

In Goethes Ballade bleibt unklar, warum der säuselnde König mit seinen Versprechungen beim Kind sofort Angst auslöst. Die Geschichte der Staaten und ihre systematische Entartung (auch Putin ist Produkt des Demokratismus) lassen einem jedoch verzweifelt zurück, weil die Menschen eines Landes stets von Neuem dem Säuseln des Banditentums Glauben schenken.

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;

Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.“

Und so wird die Gier nach Einfluss und Profit regelmäßig von der Angst abgelöst, weil Volker (Singular von Volk) sich immer wieder aufs Neue wundert, wenn die Banditen ihre Ehrenworte brechen und sich anschließend nicht selbst vor Scham in der Badewanne ertränken.

Aber was hat das nun alles mit Özdemir zu tun? Nicht viel, sieht man davon ab, dass er die „Skrupellosigkeit“ Putins schon 2004 mit skrupellosen Sanktionen bekämpfen wollte.

Heute, im Jahr 2022, kam der Ernährungsminister für Familien, Frauen und Flüchtige zu der Erkenntnis, dass die Ukraine und Russland wichtige Exportländer von Getreide, Ölen und Düngemitteln waren.

Na, wenn sich dann noch in den nächsten Tagen herumspricht, dass Deutschland vom russischen Gas abhängig ist, wie Trump seit Jahren konstatiert, sollte man wohl schleunigst den Altbundespräsidenten Gauck als Versöhnungsgeste an Putin ausliefern. Der Kerl ist mit seinen über 214.000 Euro pro Jahr „Ehrensold“ gegenüber Putin wohl ein armes Schwein, gegenüber den materiell Minderbemittelten in Deutschland aber ein Oligarch.

Und wenn der ehemalige Pfaffe der Ansicht ist, „wir“ könnten auch einmal frieren für die Freiheit, meint er wohl sich und die Seinen, die sich nicht in der Badewanne ertränkt haben. Oder er bekommt die Personalpronomen nicht mehr auf die Reihe, dann kann er das ja in Sibirien nachholen.

Ach so, deshalb kam ich auf Özdemir. Ich suchte im Internet nach einer Erklärung, warum es im Supermarkt kein Speiseöl zu kaufen gibt. Dann las ich eine Stellungnahme von Özdemir. Kurz: Die geistig Minderbemittelten beabsichtigen, den materiell Minderbemittelten so etwas wie Essensmarken zu geben, damit diese nicht so viel für Lebensmittel bezahlen müssen.

In puncto Speiseöl ist das so wie in der DDR. Da hing, habe ich mir sagen lassen, an den Wänden der Fleischergeschäfte stets ein Leninplakat, weil sonst die Leute wegen der Fliesen angestanden hätten. Ob bei uns in den Supermärkten zukünftig Özdemir-Plakate an den Regalen hängen, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.