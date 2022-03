Make love not law Therapiepflicht mit bedingt zugelassener Arznei?

19. März 2022

Zur Rechtswidrigkeit der Anordnung einer Todesgefahr

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 221, April 2022.

Wer diese Kolumne verfolgt, der kennt meine Einstellung zu den „Corona-Maßnahmen“. Ich halte sie – seit geraumer Zeit – für nicht mehr verhältnismäßig und also für verfassungswidrig.

Nach nun bald zwei Jahren „Pandemie“ besteht meines Erachtens aller Anlass zu einer kritischen Revision des bislang Geschehenen. Niemand, der ernst genommen werden möchte, wird mehr ernsthaft bestreiten können, dass im späten August 2019 ein in der Natur zuvor nicht gesehenes Coronavirus irgendwo in Asien „ausgebrochen“ ist. Vieles spricht auch inzwischen dafür, dass es sich um ein Virus handelte, das nicht ohne menschliches Zutun seine Gestalt gefunden hatte. Mit anderen Worten: Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass jenes Virus „menschengemacht“ ist.

Zu der Frage, ob jenes neuartige Coronavirus, das anschließend auf den Namen SARS-CoV-2 getauft wurde, willentlich oder unwillentlich aus einem Labor (aller Voraussicht nach in Wuhan) in die freie Wildbahn der menschlichen Zivilisation hinaustrat oder nicht, wird sicher noch lange zu diskutieren sein. Gleiches gilt für die Erörterung der Frage, ob nur genau dieses neuartige Virus von dem eilends modellierten PCR-Test erkannt werden konnte, der – teilweise bis heute – bestimmungswidrig zur Diagnostik des Virus eingesetzt wird. Vieles, wenn nicht alles spricht heute dafür, dass jener Test nach dem „Corman-Drosten-Protokoll“ vom 22. Januar 2020 auch nicht replikationsfähige Influenzavirenbruchstücke für Coronaviren hält. Sollte sich dies als zutreffend erweisen, brächen alle auf diesen Test gebauten Inzidenz- und Todesfallstatistiken a priori als nicht aussagekräftig in sich zusammen.

Ebenso wie über den Ursprung dieses Virus ranken sich allerdings auch die buntesten Informationen (und Legenden) um die Maßnahmen, mit der jenes Virus anschließend global hat wieder eingehegt werden sollen. Die Aufklärung auch dieses Themenkomplexes wird sicher Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Ob „die Wahrheit“ dabei jemals an das Licht der Öffentlichkeit treten wird, bleibt abzuwarten. Nicht nur die – in dieser Kolumne bereits erörterte – Merkwürdigkeit, dass manche wesentlichen Akteure der anschließenden Pandemiebekämpfung allem Anschein nach immer schon vorher wussten, was anschließend passieren werde, irritiert. Warum wurde der Leiter des „Krisenstabes Corona-Pandemie“ im Bundesgesundheitsministerium, der Generalstabarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm, am 1. März 2020 Leiter der neugeschaffenen Abteilung sechs des Ministeriums, obwohl doch die WHO die Corona-Pandemie erst am 11. März 2020 proklamierte? Was ist davon zu halten, dass Olfert Landt, dessen Firma durch die Herstellung des PCR-Tests nicht ärmer geworden sein dürfte, ein Mitautor des PCR-Protokolls war?

Abseits dieser grundlegenden Fragen fokussiert sich die einschlägige Debatte in diesen Tagen und Wochen wesentlich auf die Frage einer gesetzlichen „Impfpflicht“. Dies wiederum nötigt zu der Frage, ob eine solche Impfpflicht verfassungsrechtlich verhältnismäßig sein kann.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in einem Eilverfahren (1 BvR 2649/21) am 10. Februar 2022 dahingehend einschlägig positioniert. Es hat eine sogenannte „einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht“, sich gegen das neuartige Coronavirus geimpft zu haben, nicht im Eilverfahren außer Vollzug gesetzt. In jenem Beschluss vom 10. Februar 2022 heißt es dennoch unter anderem wörtlich zu jener Impfung: „Im Einzelfall können auch schwerwiegende Impfnebenwirkungen eintreten, die im extremen Ausnahmefall auch tödlich sein können.“

Diese Würdigung des Bundesverfassungsgerichtes begegnet – vorsichtig gesprochen – Bedenken. Denn die gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 bislang verfügbaren „Impfarzneien“ (wie das Infektionsschutzgesetz jene noch nicht traditionell klassifizierbaren Produkte nennt) verfügen nach wie vor nur über eine sogenannte „bedingte Zulassung von Humanarzneimitteln“, wie es die Verordnung der EU-Kommission vom 29. März 2006 (Nr. 507/2006) nennt. In den Erwägungsgründen zu dieser Verordnung hieß es unter anderem: „Bevor ein Humanarzneimittel für das Inverkehrbringen in einem oder mehreren Mitgliedsstaaten zugelassen werden kann, muss es in der Regel umfangreiche Studien durchlaufen, damit sichergestellt ist, dass es unbedenklich ist, von hoher Qualität und bei Verwendung in der Zielgruppe wirksam ist.“ Dennoch komme eine bedingte Zulassung in Einzelfällen auch anomal in Betracht: „Zur Schließung medizinischer Versorgungslücken und im Interesse der öffentlichen Gesundheit kann es bei bestimmten Arzneimittelkategorien erforderlich sein, Zulassungen auf der Grundlage weniger umfangreicher Daten zu erteilen, als dies normalerweise der Fall ist, und sie an bestimmte Auflagen zu knüpfen (nachstehend ‚bedingte Zulassungen‘ genannt).“ Der europäische Verordnungsgeber erwog weiter: „Bedingte Zulassungen gelten gemäß der Verordnung (EG Nr. 726/2004) für ein Jahr und können verlängert werden. Die Frist für die Stellung eines Verlängerungsantrags sollte sechs Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Zulassung enden.“ Dann stellt die Kommission klar: „Die Patienten und im Gesundheitswesen tätigen Fachkräfte sollten deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Zulassung nur bedingt erteilt wurde. Daher ist es erforderlich, dass diese Information klar aus der Zusammenfassung der Merkmale des betreffenden Arzneimittels sowie aus seiner Packungsbeilage hervorgeht.“

Von diesen unionsrechtlichen Sicherungsmechanismen ist der deutsche Gesetzgeber indes mit seiner „Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs bei der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie“ – kurz: Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung – deutlich abgewichen. Jene Verordnung (die am 31. Mai 2022 außer Kraft treten soll) verfügt bekanntlich geradezu exzessive Ausnahmen von Standardsicherungsmechanismen des Arzneimittelgesetzes, der Arzneimittelhandelsverordnung, des Heilmittelwerbegesetzes, des Transfusionsgesetzes, diverser Kostenverordnungen und der Regelungen zur Bereitstellung von persönlichen Schutzausrüstungen im Kontext der Covid-19-Bedrohung.

Nach Paragraph 630e des Bürgerlichen Gesetzbuches galt – und gilt bis heute – eine ärztliche Aufklärungspflicht: „Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlichen unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können.“

In einem Formularbuch für Medizin- und Gesundheitsrecht des Jahres 2022 heißt es zutreffend: „Der Patient kann auch auf die Aufklärung verzichten, muss dies aber deutlich und unmissverständlich erklären und dabei Erforderlichkeit, Chancen und Risiken der Behandlung sicher erkannt haben.“ Wenn aber nicht einmal der Hersteller der „Impfarzneien“ und wenn nicht einmal die nur eine bedingte Zulassung aussprechende Genehmigungsbehörde in der Lage sind, die Chancen und Risiken einer bestimmten Behandlung „sicher erkannt“ zu haben, so steht nach meinem Dafürhalten die Frage im Raum: Kann mit einem noch immer derart unsicheren Produkt ein gesetzlicher Behandlungszwang begründet werden, dessen Nebenfolge möglicherweise der Tod von Menschen ist?

