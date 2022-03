Gefolgschaft und Unterordnung Über das Heulen der Mütter

14. März 2022

„Alles Schwere auf Erden beginnt stets als Leichtes“ (Laotse)

von Kurt Kowalsky

Es gab früher in den Kneipen mindestens jede Woche eine Schlägerei. Besonders dann, wenn der Glaser endlich die zerbrochene Scheibe der Eingangstür wieder ersetzt hatte, stieg die Wahrscheinlichkeit einer neuen Auseinandersetzung extrem. Natürlich bekamen die Schläger regelmäßig Lokalverbot, das eine Halbwertzeit von wenigen Tagen hatte. Denn der Wirt konnte von den friedliebenden Gästen allein nicht leben.

Ich selbst habe aus dieser Zeit noch ein paar Narben durch Messerstiche und dergleichen. Weil das Krankenhaus stets geneigt war, die Polizei zu rufen, kannte man einen Arzt, der dann auch mal um ein Uhr nachts noch irgendeine Wunde zunähte.

Auf eine Erkenntnis sind wir damals fast alle gekommen: Lag der Gegner irgendwie blutend am Boden, war es vollkommen egal, wer den Streit angefangen hatte. In den Augen von Dritten galt er als Opfer. Ich beklage das nicht, weil es wohl so eine Art instinktives Verhalten ist. Die Empathie gehört nicht dem Starken, sondern dem Schwachen. Und so haben die Soldaten weltweit sonderbarerweise immer dann eine „Mutter“, wenn sie gefallen sind.

Wo sind diese Mütter, wenn sich der Bengel anschickt, seinen Verstand an der Garderobe abzugeben und gegen eine Uniform zu tauschen? Sollten sie nicht weltweit ein Gezeter anstimmen und lautstark beklagen, dass der Staat die geistig Behinderten schützen müsse, anstatt sie zum Kriegsdienst zu verpflichten? Oder ist das alles die logische Folge einer Erziehung, die Folgsamkeit und Unterordnung belohnt und Widerstand ächtet?

Gefolgschaft und Unterordnung, schrieb ich an anderer Stelle, sind eine logische Folge ökonomischen Handelns und bedürften keinerlei sonstiger Introspektionen. Der Mensch wägt zwischen Kosten und Nutzen ab und entscheidet sich, bei gleichzeitig kalkuliertem Verzicht auf weitere Informationen, für seinen subjektiven Vorteil.

Das gilt auch für Nötigungen und Erpressungen jeder Art. Sind die vermeintlichen Kosten des Widerstands höher als der vermeintliche Schaden durch die Erpressung oder Nötigung, ist es durchaus rational, keinen Widerstand zu leisten.

Wie sollen jedoch nur die sprichwörtlichen sieben Schwaben, die sich am Spieß vereint haben, nur einen kleinen Schritt vorankommen, wenn die Mehrheit von ihnen sich widerspenstig zeigt? Geschweige denn, dass nur ein Kompanieführer irgendwo sicher sein kann, dass alle überhaupt zuhören.

Illusorisch? Das System des widerspenstigen Handels machen weltweit staatliche Verwaltungen jeden Tag den Bürgern vor. Aber ich kann verstehen, dass man sein Land wenigstens verteidigen möchte. Nur glaube ich nicht, dass so ein 20-jähriger Rekrut bereits viel Grundbesitz sein Eigen nennt.

Die Schlägereien in den Kneipen sind selten geworden. Damals saßen noch die Kriegsversehrten aus dem letzten Weltkrieg an den Stammtischen. Ein Glasauge oder ein Holzbein war keine Seltenheit. Die Narbe, so habe ich mir sagen lassen, sei auch ein gutes Mittel, das Wetter vorherzusagen. Die geistige Behinderung, sein Leben für Ideen aufs Spiel zu setzen, ist geblieben.

„Wenn wir den Krieg gewonnen hätten“, war damals oft zu hören. Und noch etwas sagten die Mütter, wenn die Kinder heulend nach Hause kamen: „Du darfst dir nicht alles gefallen lassen!“

Aber wenn es darum ging, sich die Bevormundung der Erwachsenen gefallen zu lassen, war das natürlich Pflicht. Es gibt also viele Gründe zum Heulen.

Seien Sie unregierbar und die Länderspiele für „wir“ und „uns“ und „Land“ und „Volk“ lösen sich wie von selbst auf.

Laotse sagte:

Plane das Schwierige da, wo es noch leicht ist!

Tue das Große da, wo es noch klein ist!

Alles Schwere auf Erden beginnt stets als Leichtes.

Alles Große auf Erden beginnt stets als Kleines.

Weinen Sie also, liebe Mütter, bevor ihr Sohn in geistiger Verwirrung sich für eine verbrecherische, verlogene Clique verpflichtet; und nicht erst dann, wenn er tot ist.