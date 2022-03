Apokalyptischer Zwischenruf Trauer ist kraftlose Wut

11. März 2022

Wut ist energiegeladene Trauer

von Carlos A. Gebauer

Der erste apokalyptische Reiter sitzt auf einem weißen Pferd. Seine Kleidung strahlt hell, die Ausrüstung ist neu. Voller Siegeszuversicht galoppiert er in die Schlacht. Der zweite apokalyptische Reiter sitzt auf einem roten Pferd. Seine Hosen, der Sattel und die Beine des Tieres sind befleckt von dem Blut der ersten Kämpfe. Die vertrauten Strukturen des menschlichen Zusammenlebens sind bereits zerstört, die Lieferketten gerissen, an allem herrscht Mangel. Der dritte apokalyptische Reiter tritt in die Szene. Er sitzt auf einem schwarzen Pferd. Das Schwarz steht für Teuerung, Knappheit und Elend. Den Menschen beginnt es an allem zu fehlen, dessen sie bedürfen, um in ihrem alten Normal weiterzuleben. Ihre Beweglichkeit erstarrt, ihr Speiseplan wird kurz und sie frieren nachts ohne Brennstoff im Haus. Auf seinem fahlen, blassen Pferd erscheint der vierte apokalyptische Reiter. Mit ihm kommen endgültig Krankheit und Tod. Das Sterben beginnt nun auch weit abseits der blutigen Kämpfe.

Wird man in der Lage, die sich dem vierten Reiter darbietet, noch voller Stolz zurückblicken auf den strahlenden Hochmut, mit dem man den Aggressor kritisiert und in Vorwürfe gehüllt hatte? Oder wird man kleinmütig zu unterscheiden beginnen zwischen denen, die die Ursache für den Kampf setzten, und denen, die von den Ereignissen ebenso überrollt wurden wie man selbst? Hüben wie drüben?

Das Zusammenrücken der Weltgemeinschaft und die so anrührende Welteinigkeit in der Verdammung des einen russischen anderen hat ihre Schattenseite. Die bisweilen übersehene Schattenseite dieses Zusammenrückens der (übrigen nichtrussischen) Weltgemeinschaft besteht in einer unvermeidlichen Ausgrenzung des Isolierten. Er wird in seiner singulären Position verfestigt. Derartige Verhärtungen haben indes zwangsläufig ihre eigenen Risiken. Namentlich dann, wenn der sich unverstanden fühlende Ausgestoßene umständehalber gerade über die Atombombe verfügt. Oder über Ressourcen, die seine Nachbarn doch in Wahrheit deutlich brauchen.

Anwälte wissen: Die erste Kunst des Streitens liegt nicht darin, dem Gegner immer nur feste auf den Kopf zu schlagen. Die erste Kunst besteht darin, schon im Streit auch über den Augenblick nach dem Ende des Disputs nachzudenken. Wer sich unverstanden fühlt, der braucht ein Ohr, das seine Gedanken mit ihm teilt. Denn Wut ist – was man gerne übersieht – nichts anderes als Trauer, nur mit dem Unterschied der Kraftreserve: Trauer ist kraftlose Wut, Wut ist energiegeladene Trauer.

Kann wundern, wenn Russland nun mit der Einstellung der Gaslieferungen nach Europa droht?

Ja, gemeinsam ist man stark. Aber Stärke ist nicht alles. Klugheit sollte die Stärke einhegen. Geballter Widerstand wird nicht dazu führen, den Aggressor baldmöglichst zu beruhigen. Druck erzeugt Gegendruck. Soll der Westen erst im nächsten Winter frieren müssen, um dann – aus einer absehbaren Position der Schwäche – wieder den Dialog mit Russland zu suchen? Muss erst das fahle Pferd des vierten apokalyptischen Reiters wieder durch Europa laufen, bevor die heute Wortgewaltigen sich rückblickend in Demut üben? Lateiner sagen: „Respice finem!“ – Bedenke das Ende. Europa sollte mehr Latein sprechen.