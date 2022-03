Lichtschlags Beste LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE

05. März 2022

Luxus lebt

von André F. Lichtschlag

Das französische Luxusgüter- und Vorzeigeunternehmen LVMH steht für Louis Vuitton Moët Hennessy – und noch vieles mehr.

Bestand

Louis Vuitton ist der Inbegriff von Luxusmode, vor allem berühmt für Taschen und Schuhe. Dazu kommen Uhren und Schmuck und, zunehmend wichtiger, auch exklusiv in den eigenen Boutiquen angebotene und für zusätzliche Laufkundschaft sorgende Parfüms. Die Verkaufsstellen überall in allerbester Lage auf den Luxusmeilen der Welt sind Werbeburgen und Verkaufstempel zugleich – während der Einzelhandel sonst über „Corona-Bedingungen“ wehklagt, werden die Warteschlangen vor den Luis-Vuitton-Läden durch die Beschränkungen nur immer länger. Luxus lebt – und Luis Vuitton ist agiler noch als andere Marken. Wobei: Die hauseigene LVMH-Luxusmode-Sparte geht weit über Luis Vuitton hinaus und beinhaltet unter anderem Givenchy, Kenzo und Fendi.

Moët Hennessy stehen als Champagner- und Cognac-Giganten stellvertretend für das ebenfalls beeindruckende Getränkesortiment des Konzerns, zu dem unter anderem die Champagner-Label Dom Pérignon und Veuve Clicquot, die Edel-Wodkas Belvedere und Chopin sowie die Single-Malt-Whiskys von Glenmorangie und Ardbeg gehören.

Das Uhren- und Schmucksortiment wird betrieben unter Marken wie TAG Heuer, Zenith, Bulgari oder dem 2020 erworbenen Traditionshaus Tiffany.

Neben den Luis-Vuitton-Parfüms gesellen sich noch Flacons und Düfte von Acqua di Parma, Bulgari oder der Nischenanbieter Maison Francis Kurkdjian.

Der Kofferspezialist Rimowa wurde bereits 2016 erworben, dazu kommen Medien wie die Finanzzeitung „Les Échos“ oder die Tageszeitung „Le Parisien“ sowie Kreuzfahrtschiffe, Luxushotels und Orient-Express-Züge. Und noch einiges mehr – die gesamte Liste aller Betätigungen und Betitelungen würde diese Kolumne sprengen.

LVMH, das ist vor allem aber auch Bernard Arnault, der Vorstandsvorsitzende und Großaktionär, Multi-Unternehmer und Kunstsammler, der 47,5 Prozent der LVMH-Aktien hält und zuletzt als reichster Mann der Welt gelistet wurde. Denn LVMH – mit und um Arnaud eigentlich ein börsennotiertes Familienunternehmen – ist nach Marktkapitalisierung heute der größte Konzern Europas und expandiert seit Jahren nur immer weiter, was sich den glücklichen Mit-Aktionären auch in der seit 2009 perfekt von links unten nach rechts oben verlaufenden Kurskurve zeigt, wobei auch die zweimal jährlich ausgezahlten Dividenden – allerdings mit Ausschlägen – tendenziell mit ansteigen und zuletzt bei leicht über einem Prozent pro Jahr lagen.

Ausblick

Warum nun sollte dieser Gigant in zehn Jahren eher noch besser dastehen als heute? Drei Gründe wie immer.

Erstens: Der Weltenumbruch, der „mit und an Corona“ zweifellos begonnen hat, wird Verlierer einfordern, sicher. Aber am Ende wird es auch Gewinner geben, regional oder sektoral, egal, wie das Spiel endet. Es wird neue Neureiche geben – und auch die werden ihren gerade erworbenen Status zur Schau stellen und ausleben wollen. An LVMH werden viele von ihnen weder vorbeikommen können noch wollen.

Zweitens: Moden kommen und gehen, aber LVMH ist wesentlich breiter aufgestellt als Konkurrenten wie Kering (das stark von Guccis Erfolg abhängt) oder Richemont. Sollte Luis Vuitton als Marke einmal nicht mehr „in“ sein, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass das eine oder andere Label aus dem eigenen Portfolio davon profitiert. Und wenn nicht, dann wären da ja immer noch der Champagner oder der Cognac, der Schmuck und die Uhren, die Medien und Luxus-Eisenbahnen – zum Beispiel.

Drittens: Der Internet-Direktvertrieb hat in vielen Bereichen gerade erst begonnen. LVMH zeigt etwa durch die exklusive Inhouse-Positionierung seiner Duftwässerchen, dass es diese Tendenz der Einsparung von Vertriebsumwegen verstanden hat. Starke Marken werden durch die damit weit erhöhten Gewinnmargen grundsätzlich am meisten profitieren – und wo gibt es überhaupt stärkere als im beeindruckenden Sortiment von Bernard Arnauld?

Information

