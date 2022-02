Britische Außenpolitik Ein Wort über den Krieg in der Ukraine

25. Februar 2022

Was ich der Redakteurin von der „Daily Mail“ sagte

von Sean Gabb

Aus Gründen, die sich meinem Verständnis entziehen, rief mich vor ein paar Stunden jemand von der „Daily Mail“ an, um mich nach meiner Meinung zum derzeitigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu fragen. Unser Gespräch drehte sich um vier Fragen. Hier sind die Kernaussagen meiner Antwort auf jede dieser Fragen:

Erstens: Haben wir nicht die Pflicht, den mutigen Demokraten in der Ukraine zu helfen, die sich danach sehnen, sich von der neosowjetischen Tyrannei zu befreien, die Herr Putin vertritt?

Nein. Es geht uns nichts an, welche Bande blutleerer Kleptokraten die Ministeriumsgebäude in Kiew besetzt hält. Jeder britische Politiker, der den Wunsch nach einer bewaffneten Intervention auch nur flüstert, sollte aus dem Amt gejagt werden.

Zweitens: Was ist mit unseren Freunden in den ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten Osteuropas? Sollen wir sie der realen Möglichkeit einer schleichenden Aggression aus Moskau überlassen?

Welche Freunde? Verzeihen Sie die krasse Wortwahl, aber diese Länder haben 2018/19 auf uns geschissen. Weil, zugegebenermaßen, unsere eigenen Politiker versucht haben, uns zu verraten, brauchten wir Unterstützung bei unseren Verhandlungen mit der Europäischen Union. Diese vermeintlichen Freunde in Warschau und den baltischen Staaten mussten nur ein Veto gegen unsere erzwungene Bitte einlegen, unseren Austritt zu verschieben, damit die Franzosen und Deutschen einknickten und anfingen, vernünftig zu reden. Damals haben sie weggesehen. Jetzt sind wir ihnen nichts mehr schuldig.

Drittens: Und unsere Verpflichtung gegenüber dem Atlantischen Bündnis?

Bitte erwähnen Sie nicht die Amerikaner. Abgesehen von unseren bedauernswerten Verstrickungen seit 1917 ist Amerika eine Art Zombie-Apokalypse plus Atomwaffen, die ihr Haltbarkeitsdatum vielleicht noch nicht überschritten haben. Die USA haben keinen Krieg gegen eine gleichwertige Macht gewonnen, seit sie sich 1865 selbst besiegt haben. Ihre Armee ist heute mit Leuten besetzt, die in einer konventionellen Schlacht gegen die Russen wahrscheinlich ihre eigenen Offiziere erschießen würden, wenn diese nicht selbst davonwatschelten. Die Amerikaner als Verbündete sind eine reine Belastung.

Viertens: Was ist Ihre Vision für die britische Verteidigungspolitik bis 2030?

Umschichtung des „Klimawandel“-Budgets in den Wiederaufbau unserer Marine und Luftwaffe. Unsere neuen Schiffe und Flugzeuge sollten vollständig in diesem Land entworfen und gebaut werden, und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass sie am ehesten gegen die Franzosen und Amerikaner eingesetzt werden können. Gleichzeitig, und das ist eine Abschweifung von der Hauptantwort, könnten wir uns daran machen, England wieder zu einem Land zu machen, für dessen Verteidigung ein vernünftiger Mensch den Tod riskieren würde.

Das ist in etwa das, was ich der jungen Frau, die angerufen hat, gesagt habe. Ich bezweifle, dass irgendetwas davon morgen in der „Daily Mail“ stehen wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ludwig von Mises Centre for Property and Freedom und wurde von Robert Grözinger exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.