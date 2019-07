Neuer britischer Premierminister Boris Johnson Der Brexit-Drahtseilakt

30. Juli 2019

Zwischen Erwartungen des Volkes und Vorgaben der herrschenden Klasse

von Sean Gabb

Ich wurde gebeten, auf die Ernennung von Boris Johnson zum Vorsitzenden der Konservativen Partei und damit zum Premierminister einzugehen. Da ich ihn kürzlich „einen Sack voll Fleischabfall“ nannte, ist es unwahrscheinlich, dass meine Einschätzung positiv ist. Ich werde jedoch versuchen, fair zu sein. Noch wichtiger ist, dass ich versuchen werde, diese jüngste Wendung der Ereignisse auf meine allgemeine Analyse der britischen Politik zu beziehen.

Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist ein Randproblem für die herrschende Klasse in Großbritannien. Ihr Hauptzweck besteht darin, eine neopuritanische Umgestaltung der britischen Institutionen und der Gedanken der Briten durchzusetzen. Die Details einer Zoll- und Regulierungsunion sind weit weniger wichtig als die Herrschaft über Bildung, Medien und Strafrecht. Allerdings ist die EU-Mitgliedschaft insofern nützlich, als sie die Grenzen der Verantwortlichkeiten verwischt. Bei einigen Elementen der herrschenden Klasse ist sie auch ein Glaubensartikel. Aus diesem Grund war das Ergebnis des Referendums 2016 nicht willkommen. Es bedeutete eine Ablenkung der Bemühungen vom Hauptzweck. Es hat verschiedene wichtige Menschen verärgert. Die naheliegende Lösung bestand darin, einen geringstmöglichen Austritt auszuhandeln, der die Briten zufriedenstellen würde, mit dem aber die Elemente des europäischen Projekts, die für die herrschende Klasse wirklich wichtig sind, beibehalten blieben.

Ich mache an dieser Stelle einen Exkurs über die Art und Weise, wie Großbritannien regiert wird. Es gibt keine Kabale von bösen Personen, die alle Ereignisse und Termine hinter den Kulissen kontrollieren. So funktioniert die herrschende Klasse in der Regel nicht. Ein realistischeres Modell kann Ian Kershaws Analyse der nationalsozialistischen Revolution in Deutschland entnommen werden. Diese geschah mit eingeschränkter Zentralisierung. Vor 1939 beschäftigten sich die Staatslenker hauptsächlich mit der Außenpolitik, danach mit der Führung eines großen Krieges. Die Revolution wurde stattdessen dezentralisiert. Zuverlässige Männer wurden in Schlüsselpositionen gebracht und aufgefordert, „auf den Führer hinzuarbeiten“ – das heißt, in jeder Situation so zu handeln, wie ihrer Vorstellung zufolge Hitler selbst handeln würde. Das Ergebnis war oft ein administratives Chaos. Der Vorteil war, dass sich die Führung auf das konzentrieren konnte, was sie als das Wesentliche ansah und in die Gesamtrevolution mehr örtliches Wissen einfließen konnte, als es sonst möglich gewesen wäre.

So funktioniert es in England weitgehend auch. Die Transformation des Landes wird nicht durch detaillierte Anweisungen von hochrangigen Schattenmännern angetrieben, sondern durch die Schaffung einer Parteilichkeit innerhalb jeder nützlichen Institution zugunsten derjenigen, die die Transformation weitgehend befürworten. Der Vorteil ist eine begrenzte Vielfalt von Ansätzen, die als echte Meinungsvielfalt dargestellt werden können. Der Nachteil ist, dass die Exekutivgewalt in diesem Land dort liegt, wo sie seit 1701 liegt – das heißt, in den Händen der Minister der Krone, die dem Unterhaus gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Wenn sich der Premierminister als Narr erweist und die anderen Minister zu feige sind, ihm in den Rücken zu fallen, gibt es keinen einfachen Weg, ihn zu entfernen.

Insgesamt war Theresa May mehr dumm als bösartig. Ihre Aufgabe war es, den von mir erwähnten minimalen Austritt hinzubekommen. Die Frage, wer ihr Austrittsabkommen geschrieben hat, ist weniger wichtig als die Tatsache, dass nur wenige Wichtige es wollten oder wagten, es zu akzeptieren. Sie hätte nie davon ausgehen dürfen, dass es akzeptiert wird. Nachdem sie herausgefunden hatte, dass es inakzeptabel war, hätte sie etwas anderes versuchen sollen. Stattdessen versuchte sie vier Mal, es durch das Unterhaus zu rammen. Sie suchte auch die Unterstützung eines Labour-Vorsitzenden, der von wichtigen Gruppen in der herrschenden Klasse gefürchtet oder nur gehasst wird. Zunächst beschränkte sich der Schaden auf die Möglichkeit einer Labour-Regierung. Er wurde dann mit dem Auftreten der Brexit-Partei erweitert, die damit drohte, das System in Gänze zu delegitimieren, das seit 1997 oder vielleicht 1979 entstanden ist.

Endlich wurde sie jedoch hinausmanövriert. Es war immer so wahrscheinlich, dass Boris Johnson sie ersetzen würde, dass es nicht nötig war, ihm zu helfen. Da er die Stimmen, auf die es ankam, effektiv in der Tasche hatte, war innerhalb der herrschenden Klasse und ihrer Klienten die Frage, ob man ihn mögen sollte oder nicht, eher gleichgültig. Seine Aufgabe ist es, einen Austritt aus der Europäischen Union zu bewirken, der die Mehrheit derjenigen zufriedenstellt, die durch den zuvor verpfuschten Versuch zufällig und ärgerlicherweise radikalisiert wurden. Das bedeutet eine authentischere Abkehr als je zuvor. Wie gesagt, die Mitgliedschaft ist jedoch ein Randproblem. Auch wenn es gefährlich ist, den Menschen etwas von dem zu geben, was sie verlangen – da sie versucht sein werden, viel mehr zu verlangen –‍, sowohl ein Deal als auch ein No-Deal beinhaltet kurzfristig überschaubare Risiken.

Wenn ich recht habe, wird es nicht zugelassen werden, dass das Fehlen einer Regierungsmehrheit im Unterhaus dem Erreichen eines akzeptablen Austritts im Wege steht. Beamte, die Inkompetenz vorgaben, werden plötzlich kompetent sein. Die tatsächlich Inkompetenten werden ersetzt werden. Die Regierung wird in der ganzen Welt Gefälligkeiten einfordern oder tauschen. Großbritannien ist objektiv in einer starken Position, um den Europäern, den Amerikanern, den Chinesen und allen anderen, die wichtig sind, Forderungen zu stellen. Es kann Forderungen mit begrenzter Gegenseitigkeit stellen. Es wäre nützlich, einen neuen Talleyrand im Außenministerium zu haben. Aber Dominic Raab wird wahrscheinlich ausreichend sein.

Wenn ich recht habe, ist auf der politischen Rechten weder eine Verurteilung noch ein Überfluss an Freude angebracht. Dies ist keine besonders konservative Regierung. Und es ist nicht ihre Aufgabe, uns eine neu verpackte Version des Austrittsabkommens zu verkaufen. Ihre Aufgabe besteht darin, einen Austritt aus der Europäischen Union unter Bedingungen zu erreichen, die eine Legitimitätskrise vermeiden und keine Rezession verursachen. Außer in der Rhetorik der Regierung wird sich nichts ändern.

Natürlich wird, wenn Großbritannien zu vernünftigen Bedingungen austritt, die Tatsache bestehen bleiben, dass dem Volk zum ersten Mal seit Menschengedenken etwas von dem gegeben wurde, was es will. Das ist ein Präzedenzfall, der nicht ausradiert werden kann. Auf der anderen Seite besteht die Hauptaufgabe der Politiker darin, sich mit den anstehenden Dingen zu befassen und den morgigen Tag sich selbst zu überlassen.

Weil ich mich vielleicht irre, hier eine Rettungshypothese: Johnson kann sich als so großer Narr erweisen wie seine Vorgängerin, in diesem Fall wird Großbritannien noch in einem Jahr in der EU sein und über die Vorzüge der WTO-Option und des irischen Backstops diskutieren. Was auch immer passiert, ich kann also immer noch sagen, dass ich recht hatte. Aber ich vermute, dass das oben Gesagte eine angemessene Annäherung an das ist, was geschieht und was jetzt von denen, deren Meinung zählt, gewünscht wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ludwig von Mises Centre for Property and Freedom und wurde von Robert Grözinger exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.