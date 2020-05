Brexit-Nachlese Welche Verantwortung trägt Jo Leinen?

23. Mai 2020

Wie der Fanatismus eines Saarländers 2005 Nigel Farage radikalisierte

von Robert Grözinger

Seit Ende Januar ist die Europäische Union um ein Land, 66 Millionen Einwohner, knapp 250.000 Quadratkilometer Fläche und ein Bruttosozialprodukt von etwa 2,5 Billionen Euro ärmer. Die eine Person, die mehr als alle anderen zusammen für diesen neuen Zustand verantwortlich zeichnet, ist natürlich Nigel Farage, Gründungsmitglied und mehrfach Vorsitzender der Ukip, später der Brexit-Partei. Doch es gibt Hinweise, dass ein in seiner Heimat abgehalfterter, aber in Brüssel sehr einflussreicher deutscher Sozialist eine gewisse, wenn auch unbeabsichtigte, Mitverantwortung trägt.

Am Tag nach dem Austritt seines Landes aus dem Staatenbund und dem Auszug aller britischen Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament gab Farage ein Interview mit der Londoner Talkradio-Station LBC. Dieses Interview, das auf Youtube auf dem Kanal von LBC unter „Nigel Farage reflects on his 21 years as an MEP“ abrufbar ist, ist in vielerlei Hinsicht äußerst aufschlussreich. Hier aber will ich mich auf einen Punkt konzentrieren, der gerade deutsche Leser besonders interessieren dürfte. Farage wurde gefragt, welches die Höhe- und Tiefpunkte seiner Zeit im Europäischen Parlament waren. Es ist der von ihm genannte Tiefpunkt, der uns besonders interessiert.

Farage hatte vor Jahren den Vorgang, den ich gleich im Einzelnen darstellen werde, schon einmal in einem anderen Interview erwähnt, bislang aber eine wichtige Information zurückgehalten. Es handelt sich um einen Vorgang im Zusammenhang mit der 2005 geplanten EU-Verfassung. Farage und seine Freunde, so erzählte er, feierten in der Pressebar des Brüsseler EU-Parlaments die Ablehnung der Verfassung in Referenden in Frankreich und den Niederlanden. Da bemerkte er, dass ein „wichtiges deutsches Mitglied der Sozialdemokratischen Fraktion“ vorbeiging. Er habe diesen Mann angesprochen und halb im Scherz eingeladen, mit ihm und den anderen diesen „Ausbruch der Demokratie“ zu feiern. Der Mann habe ihm geantwortet: „Sie mögen Ihre kleine Feier haben, Sie mögen glauben, das ist ein Sieg für Sie, aber uns stehen 50 verschiedene Möglichkeiten offen, zu gewinnen.“

Ich habe lange gerätselt, wer dieser Politiker gewesen sein könnte. Martin Schulz wohl kaum, denn diesen hätte Farage sicherlich gleich namentlich genannt. Auch der Sprachstil schien nicht der des cholerischen Ex-Bürgermeisters von Würselen zu sein. Nun aber, in seinem Interview mit LBC Anfang Februar, nannte Farage Ross und Reiter: Jo Leinen. Dieser, fügte „Mr. Brexit“ hinzu, sei ein „enger Freund Giscard d’Estaings“ und einer der Leute, die die EU-Verfassung entworfen hatten. Der Engländer machte im jüngeren Interview deutlich, wie sehr ihn die Aussage Leinens getroffen habe. Er habe daraufhin erkannt, „wie fanatisch diese Leute sind“, und sah sich in dieser Erkenntnis wenige Wochen später bestätigt. Dann fiel nämlich der Beschluss, die Verfassung mit einem juristischen Trick an den Völkern der EU vorbeizuschmuggeln, indem sie als Ansammlung von Änderungen bestehender Verträge und eben als „Vertrag von Lissabon“ deklariert wurde und so formaljuristisch kein Referendum mehr benötigte. Nur den Iren konnte man aufgrund ihrer eigenen Verfassung eine Volksabstimmung nicht vorenthalten. Sie stimmten 2008 mit Nein und mussten, zur Strafe sozusagen, 2009 noch mal abstimmen, wobei sie diesmal der EU das Ja-Wort gaben.

Zurück zu Farage. In seinem jüngeren Interview machte er deutlich, dass dies der Punkt war, an dem er aufhörte, nur den Austritt Großbritanniens aus der EU zu wollen, und anfing, ein „offener Gegner der EU“ zu sein, der in den Folgejahren europäische Länder bereiste und dort mit euroskeptischen Parteien zusammenarbeitete.

Der Autor dieser Zeilen kontaktierte Jo Leinen und befragte ihn dreifach zu diesem Vorgang: „Erstens: Können Sie sich an das erwähnte Gespräch mit Nigel Farage erinnern? Zweitens: Können Sie bestätigen, dass das Gespräch im Wesentlichen so ablief, wie von Farage wiedergegeben? Drittens: Ich würde gerne Ihre Stellungnahme zu diesem Vorgang in meinem Artikel mit einfügen. Möchten Sie den Vorgang kommentieren?“

Leinen antwortete, ging aber nicht direkt auf die ersten beiden Fragen ein. Er schrieb stattdessen, dass Farage „unseren Disput aus dem Zusammenhang“ reiße. Der Zusammenhang sei, dass 2005 „18 Länder den Verfassungsvertrag ratifiziert hatten, darunter Spanien und Luxemburg per Referendum“. Aber „die Nationalisten aus ganz Europa wollten den ganzen Vertragsprozess beerdigen, als in Frankreich ein Nein herauskam“. Man habe debattiert, „was Demokratie in diesem Fall heißt“. Zu dieser Debatte habe gehört, ob 18 zu zwei Länder bedeutet, dass eine demokratische Mehrheit für die Verfassung sei. Mit anderen Worten wurde also ernsthaft und offen die Möglichkeit debattiert, nationale Souveränität quasi per Geschäftsordnungsdebatte aufzuheben. Farage hatte also mit seinem „Fanatismus“-Vorwurf durchaus recht.

Leinen schrieb mir ferner: „Farage wie andere liefen herum und pöbelten, die EU sei undemokratisch, was sie so oder so immer behaupteten. Typisch, wie er das als sein Ur-Erlebnis verkauft. Dabei ist Ukip schon mit ihm 1999 ins Europäische Parlament gekommen, als Brexit-Partei. Der lügt wie gedruckt!“

Hier versucht Leinen vom Vorwurf des eigenen Fanatismus abzulenken, statt ihn zu entkräften. Farage hat das Gespräch nicht als „Ur-Erlebnis“ verkauft. Er mag sicher schon früher „herumgepöbelt“ haben, wie undemokratisch die EU sei. Nebenbei: Hatte er damit unrecht? Aber Leinen bleibt den Nachweis schuldig, dass Farage schon vor dem Gespräch ein derartiger Gegner der EU war, dass er nicht nur austreten, sondern sie vernichten wollte.

Die Aussage Farages ist nachvollziehbar. Bis 2009 hielt auch der Autor dieser Zeilen die EU für ein überbürokratisches, verschwenderisches Konstrukt, in dem korrupte, abgehalfterte und wolkenkuckucksbeheimatete Politiker jede Menge unnötigen Ärger verursachten und dafür völlig überhöhte und ungerechtfertigte Bezüge erhielten. Als aber die Iren gezwungen wurden, ein zweites Mal abzustimmen, und als gleichzeitig den Briten ein solches Referendum zum Lissabon-Vertrag verwehrt wurde, obwohl alle wesentlichen britischen Parteien dem Volk eine solche Abstimmung zur Verfassung versprochen hatten, und als sie sich mit der Ausrede herauswanden, der Vertrag sei ja keine Verfassung – von da an war klar, dass die EU ein neues, unreformierbares, proto-diktatorisches Imperium war, in dem gefährliche Menschen das Zepter führten und das nur noch diktatorischer werden würde.

Wir können also, zumindest vorläufig, feststellen: Jo Leinen hat durch seine arroganten und herablassenden Worte vor der Pressebar im Jahr 2005, die er nicht abstreitet, Nigel Farage derart radikalisiert und angespornt, dass der Engländer gegen alle Widerstände und trotz vieler, auch persönlicher, Rückschläge, trotz schärfster Anfeindungen bis hin zu körperlichen Angriffen, selbst noch nach einem Flugzeugabsturz unermüdlich nicht nur am Austritt seines Landes aus der EU arbeitete, sondern EU-weit andere Menschen zu inspirieren trachtete, es ihm gleichzutun.

Leinen ist ein linksgrüner Sozialdemokrat aus dem Saarland und ein enger politischer Wegbegleiter Oskar Lafontaines. Er steht wie kaum ein anderer deutscher Politiker für den Neosozialismus, der seit dem Fall der Berliner Mauer verstärkt an der Ersetzung der westlichen Zivilisation durch Gesinnungsdiktatur und an wirtschaftlichem Stillstand arbeitet. Er ist tatsächlich, wie Farage sagt, ein Fanatiker. Einer, der meint, besser als alle anderen zu wissen, was für andere Menschen, ja für die gesamte Menschheit gut ist, und der am eigenen Fanatismus erblindet ist. Er ist blind für seine eigene Fehlbarkeit, blind dafür, wie seine Arroganz seiner eigenen Sache geschadet hat. Jo Leinen kann oder will bis heute nicht erkennen, welche Verantwortung er und seinesgleichen, von Merkel über Macron und Tony Blair bis Giscard d‘Estaing, für die Krisen und das Auseinanderbrechen Europas tragen. Er und seinesgleichen werden diese Ignoranz vermutlich mit ins Grab nehmen. Wir können nur hoffen, dass sie nicht allzu viele Unschuldige mit sich reißen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv dort publizierten Beiträgen in der Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 203.