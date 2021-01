Tagebucheintrag Surreale Szenen im Gefolge von Corona, Brexit und Co

17. Januar 2021

Von beschlagnahmten Schinkenbroten britischer Trucker bis hin zu Kindergeburtstagsverboten

von Carlos A. Gebauer

In der historischen Rückschau wird man sich daran erinnern, dass die EU jener Staatenverbund war, der an seinem Ende Lastwagenfahrern ihre Butterbrote weggenommen hat. Es ist ein Trauerspiel. Und es tröstet auch nicht, dass zeitgleich in Deutschland Kindern verboten wird, Geburtstag zu feiern. Der Versuch, derartige Surrealismen als neue Normalität zu etablieren, ist ebenso zum Scheitern verurteilt wie die Idee, durch Abgabenpolitik die Temperatur des Planeten feinzujustieren. Solange niemand die Frage beantworten kann, wie ein digitaler Euro unter den Bedingungen eines kollabierenden europäischen Stromnetzes funktionieren soll, bleibt die Gesamtlage grotesk. Und ob Pflegekräfte in Altersheimen seltener Infektionen übertragen, wenn sie vornehmlich im Homeoffice arbeiten, ist auch noch nicht abschließend erforscht. Vielleicht sollte man ihnen vorsorglich verbieten, ihr Butterbrot neben das Laptop zu legen, da die neueste gefährliche Virusmutation aus England (SARS-BRexIT) auch online übertragen werden könnte. Unter dieser Logik wären Blackouts wenigstens ein epidemiologischer Durchbruch, denn sie unterbrächen Infektionsketten. Hämmer änd Dänce, Hammer und Sichel, Hummer und Schwanz ... egal: Der Vorteil von Pausenbroten gegenüber Wurst- und Käsebroten besteht bekanntlich darin, dass man Brot auch dann mit Pausen belegen kann, wenn Wurst und Käse im Stau vor der Zollstation vergammelt sind. Merke: Wenn Kinder keine Freunde mehr einladen dürfen, sollte man ihnen neue FFP2-Masken schenken. Dann atmen sie auch nichts in die Tastatur, wenn Opa zum Geburtstag anskypt.