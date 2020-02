Nach dem Brexit Eine bedeutende Schlacht ist gewonnen

03. Februar 2020

Die Briten blieben standhaft und gingen danach wie üblich einkaufen

von Sean Gabb

Am 31. Januar 2020 verließ mein Land um 23 Uhr Greenwich Mean Time die Europäische Union. Wir taten dies nach vier Jahren hitziger und oft hysterischer Auseinandersetzungen. Am nächsten Morgen schien sich nicht viel geändert zu haben. Ich ging einkaufen und sah, dass die gleichen Leute die gleichen Dinge zu ...