25. Februar 2022

Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik

Wir Libertären brauchen eine andere Art der Kommunikation mit den mehr oder weniger staatsgläubigen Linken von der SED bis zur FDP. Wir sollten zustimmen, wenn der Reichtum und die Macht der Großkonzerne oder die zunehmend ungleiche Reichtumsverteilung kritisiert werden. Allerdings mit dem Hinweis, dass diese nicht durch zu wenig Staat verursacht wurden, sondern im Gegenteil durch viel zu viel Staat. Vor diesem Hintergrund hat mich der Titel von Antony Muellers Buch besonders angesprochen, weil er auch den Sozialismus erwähnt. Im ersten Teil seines Buches analysiert, seziert und entlarvt Mueller den Sozialismus mit all seinen falschen Versprechungen, die der Grund für sämtliche aktuellen gesellschaftlichen Probleme sind. Im zweiten Teil wird die Marktwirtschaft aus „österreichischer Perspektive“ im Detail erklärt, um schließlich den „herrschaftsfreien Kapitalismus“ als Ideal zu beschreiben. Dieser Teil ist am kürzesten und am wenigsten konkret. Aus gutem Grund. Er beschreibt das Ziel am Horizont, ohne den genauen Weg dorthin zu erklären. Wichtig ist einzig, in die richtige Richtung loszugehen. Und immer weiterzugehen. Dann zeigt sich der Weg nach und nach von selbst. Dieses Buch ist ein libertäres Manifest, das gleichermaßen eine Einführung wie auch ein umfassendes Grundlagenwerk der Österreichischen Schule darstellt. Auch sattelfeste Libertäre werden darin eine Reihe von besonders prägnanten Formulierungen und Erklärungen ökonomischer Phänomene finden. Aufschlussreich sind die Gedanken zu Ethik und verschiedenen Religionen („Ethik verlangt Freiwilligkeit, man gewinnt kein Karma durch die Zahlung von Steuern“) sowie die Erläuterungen zu Wilhelm von Humboldts Schrift „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen“. Das Buch eignet sich für Kenner wie auch für libertäre Neulinge. Auf „nur“ 570 Seiten bekommen sie einen vollständigen Überblick, der jedes Mainstream-Ökonomiestudium in den Schatten stellt.

„Antony P. Mueller: Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie: Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik“ bei amazon.de kaufen