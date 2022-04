11. April 2022

Wie Sie ein ungesundes Weltbild ablegen

Niemand von uns Libertären braucht noch Gründe, um mit dem Linkssein aufzuhören. Keine Frage. Dennoch ist dieses Buch von Maximilian Kneller sehr lohnend. Vor allem, weil er eine ganze Menge guter Gegenargumente für Diskussionen mit Linken liefert. Dass Che Guevara ein brutaler Massenmörder war, ist vielen noch bekannt. Aber wussten wir alle schon, dass Bertolt Brecht in der DDR ein Luxusleben führte? Mit Arbeiterhemden aus Seide und Kassengestellen bei seinen Brillen aus Platin. Seine Frauen betrachtete und behandelte er wie persönliches Eigentum. Und über all das, was er zuvor an Hitler kritisiert hatte, konnte Brecht bei Stalin mit Leichtigkeit hinwegsehen. Weil wir die Gender-„Wissenschaft“ und alles, was damit zusammenhängt, ablehnen, beschäftigen wir uns wahrscheinlich nur wenig mit den Details. Kurz und prägnant, teilweise ebenso erschreckend wie dadurch hilfreich für künftige Diskussionen, beschreibt Maximilian Kneller hier einige besonders wichtige Aspekte. Dabei beweist er, dass diese angebliche Wissenschaft vom Gender eben keine Wissenschaft ist. Das Kapitel „Linke sind nur begrenzt demokratiefähig“ zeigt auf, was uns in den künftigen Berliner Ampel-Jahren noch drohen könnte und warum hier Wachsamkeit und eine gute Öffentlichkeitsarbeit von sämtlichen Nicht-Linken entscheidend sein werden. Neben diesen Argumenten gegen die Linken stellt das Buch auch eine klare Forderung an seine Leser. Wir sollen aufhören, aus einer Verteidigungsstellung heraus und mit ständigen Relativierungen zu argumentieren. Den und dem Linken gilt es selbstbewusst und aktiv gegenüberzutreten. All das hat Kneller für uns so aufbereitet, dass es trotz des unerfreulichen Inhalts pures Lesevergnügen ist – mit leichter Feder geschrieben und mit viel Witz und Humor präsentiert. Eine hilfreiche und kurzweilige Lektüre auch für uns Libertäre. Und vielleicht ja auch mal ein Geschenk für solche linke Freunde oder Verwandte, die noch ein Mindestmaß an Toleranz und Selbstkritik bewahrt haben.



