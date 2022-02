24. Februar 2022

Die Pandemie, das Netzwerk & die Hintermänner

Das Feld der Spekulationen über die wahren Hintergründe der Jahrtausendpandemie wird nun auch von dem in Sankt Petersburg lebenden deutschen Journalisten Thomas Röper aufgegriffen. Röper beschreibt ein sagenhaftes Zusammenspiel altbekannter Akteure bei der Vorbereitung und Durchführung der viralen Weltkrise. Grundlage seiner Darstellungen ist der Kontakt mit einem Unbekannten, der ihm die Kooperation bei der Recherche zur Sache anbot. Jener Unbekannte ist offenbar ein intimer Kenner pfiffiger Softwareprogramme, die – auf legaler Basis – offenliegende Interneterkenntnisse zu neuen Zusammenhängen ordnen können. Kurz: Die beiden gaben die Namen wesentlicher Akteure unserer aktuellen Corona-Pandemie in das Programm ein und wurden dann von diesem in Netzwerke geführt, die sich dem bloßen Auge sonst wohl kaum in dieser Deutlichkeit erschlossen hätten. Dem staunenden Leser wird erläutert, wie Menschen mit viel Geld – mit wirklich viel, viel Geld – es anstellen, keine Steuern zu zahlen, sondern auf dem Umweg über wohltätige Stiftungen das dann weiterhin ihrer Verfügung unterliegende Vermögen sogar noch vermehren. Kombiniert man dieses Geld mit sorgsam vernetzten Experten, entsteht wie von Geisterhand eine eigene Organisation aus Nichtregierungsorganisationen (Roland Baader hatte bekanntlich schon vor vielen Jahren erkannt, welchen fatalen Einfluss just diese „NGOs“ auf den Lauf der Welt nehmen würden). Gelingt es dann, diese weltweite Organisation zu Public-Private-Partnerships mit Staaten und Staatengemeinschaften zusammenzufügen, steht dem weiteren Wachstum des Konglomerats nichts mehr im Wege. Insbesondere können die Beteiligten dann den Versuch unternehmen, der ganzen Welt aus Steuergeldern eine bessere Gesundheit – beispielsweise durch Impfangebote – zu vermitteln. Thomas Röper führt den Leser in einen Kosmos der unvorstellbarsten Netzwerke. Es mag jeder selbst beurteilen, für wie plausibel oder abwegig er diese Gedanken hält.



„Thomas Röper: INSIDE CORONA Die Pandemie, das Netzwerk & die Hintermänner“ bei amazon.de kaufen