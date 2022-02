Corona-Politik Was steckt hinter der Impfpflicht sonst noch?

21. Februar 2022

Mögliche Szenarien, die uns drohen könnten

von Klaus Peter Krause

Die staatliche Corona-Politik widerspricht eklatant medizinischem Sachverstand, normalem Menschenverstand und allgemeiner Erfahrung. Für den aufmerksamen Beobachter tut sie das derart offenkundig, dass er sich zwangsläufig immer wieder fragen muss, ob nicht ganz andere Motive als die Gesundheitsfürsorge dahinterstecken. Von bisherigen Erklärungen hebt sich eine aus der Schweiz ab – nämlich eine für das Verlangen nach einer allgemeinen Impfpflicht. Dieser Erklärungsversuch kommt vom Informationsdienst Uncut-News. Er klingt abenteuerlich. Daher liegt der Gedanke nahe, sie stamme aus dem Reich der Phantasie. Aber sie ist nicht unplausibel. Gewiss, was plausibel ist, muss nicht auch zutreffen, nur weil es plausibel ist. Gleichwohl kann es nicht schaden, diese Erklärung zu kennen. Sie beschränkt sich auf die Impfpflicht in Deutschland und auf die Frage, ob nicht mehr dahintersteckt, als mit dem Impfen gegen das Coronavirus die Bevölkerung nur schützen zu wollen.

Warum sind die Impfstoffhersteller von der Haftung befreit?

Ausgangspunkt der Erklärung ist die Tatsache, dass die politische Führung die Impfstoffhersteller und Ärzte in den Verträgen von der finanziellen Haftung für sämtliche Schäden entbunden hat, die durch das Impfen entstehen. Für Schäden als Folge des Impfens müssen also zunächst die Geimpften selbst aufkommen, haben sie doch in die Impfung mit ihrer Unterschrift eingewilligt. Daher tragen nur sie das Risiko. Sie wurden ihm ausgesetzt, weil sie – ob unwissentlich oder nicht, ob widerwillig oder nicht – an einem medizinischen Experiment teilnahmen, denn zugelassen ist der Impfstoff nur bedingt. Daher sind die Geimpften gleichsam menschliche Versuchskaninchen. Treten bei ihnen schwere Nebenwirkungen auf, werden sie nach Schadensersatz verlangen. Das wird zumindest finanzieller Ersatz sein müssen. Und an wen werden sie das Verlangen richten? Natürlich an den Staat und seine politische Führung, die sie in die Impfnadel geradezu getrieben hat.

Die Nebenwirkungen häufen sich massiv, dem Staat drohen Entschädigungszahlungen

An Schadensmeldungen gibt es schon jetzt eine Fülle. Die Nebenwirkungen des Impfens gegen Corona gehen weit über die bisheriger anderer Massenimpfungen hinaus. Es sind erst die kurzfristigen Folgen, also die, die nach dem Impfen mehr oder minder sofort aufgetreten sind. Langfristige können folgen. Beides dürfte den Staat einiges an Geld kosten. Woher nehmen, wenn er ohnehin schon im Schuldensumpf steckt? Ohnehin drohen ihm noch weit größere finanzielle Belastungen: aus der Euro-Rettung, aus den Target-2-Salden, aus der EU-Haftungsunion, aus den wirtschaftlichen Folgen der Klimaschutz- und Energiewendepolitik … An dieser Stelle weist der Uncut-News-Artikel auf zwei Gesetzesänderungen hin, beschlossen vom Bundestag im Herbst 2019, also noch vor dem Aufbauschen der Corona-Gefahr, das Anfang 2020 begann.

Was folgenschwer, aber kaum bemerkt geändert wurde

Kaum bemerkt, aber folgenschwer geändert hat der Bundestag erstens Artikel 21 im Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts (Lastenausgleichsgesetz) vom 12. Dezember 2019. Die Änderung gilt vom 1. Januar 2024. Die Änderung ersetzt das Wort „Kriegsopferfürsorge“ durch das deutungsdehnbare Wort „Soziale Entschädigung“. Die Kriegsopferfürsorge ist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg der ursprüngliche Zweck des Lastenausgleichsgesetzes von 1952 gewesen. Diese erste Änderung verweist auf das Vierzehnte Sozialgesetzbuch (SGB XIV), das schon zuvor am 7. November 2019 – zweitens – ebenfalls geändert worden ist, und zwar mit Geltung ebenfalls vom 1. Januar 2024 an. Dieses neue Vierzehnte Buch regelt „die Entschädigung von schädigungsbedingten Bedarfen von […] sowie von Personen, die durch eine Schutzimpfung oder sonstige Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe nach dem Infektionsschutzgesetz, eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben“.

Ein „Lastenausgleich“ für Impfopfer-Entschädigungen droht

Was bedeutet das im Klartext? Um seine Impfopfer zu entschädigen, hat sich der Staat die gesetzliche Grundlage verschafft, sich an den Vermögenswerten seiner Bevölkerung zu bedienen und sie mit Abgaben zu belasten, die er dann darstellt als einen „Lastenausgleich“ zwischen diesen Impfopfern und allen übrigen Menschen im Land, soweit sie über Vermögen verfügen. Um das rechtlich gesichert hinzubekommen, bedarf es aber einer Impfpflicht für alle. Der Autor des Uncut-News-Artikels – sein Name wird nicht genannt – erläutert das so:

Warum eine allgemeine Impfpflicht für diese Finanzierung wichtig ist

„Eine allgemeine Impfpflicht ist für den Staat wichtig, da nur so ein Lastenausgleich über alle Bürger zu rechtfertigen wäre. Ansonsten könnten alle, die sich nicht haben impfen lassen mit Recht fragen, warum sie für die Schäden der anderen, die freiwillig das Risiko der experimentellen Impfung eingegangen sind, haften sollen. Zudem geht es natürlich auch darum, keine ungeimpfte Kontrollgruppe mehr zu haben, was für eine medizinische Studie eigentlich zwingend notwendig ist, aber Fragen zur persönlichen Haftung einzelner Protagonisten aufwerfen dürfte.“

Die Impfentschädigung nur ein Vorwand für mehr?

Auch im EU-Parlament sei am 23. September 2021 bereits ein Antrag für die Einrichtung eines Fonds für die Impfopfer eingereicht worden. Der Autor hält es jedoch für denkbar, dass die Impf-Entschädigungen nur ein Vorwand sind und deutlich mehr Geld über einen Lastenausgleich eingenommen wird, als dafür eigentlich notwendig wäre. Seine Begründung:

Wofür der Staat über die Impfentschädigung hinaus Geld braucht

„Das Vermögen seiner Bürger braucht der Staat auch für eine neue Währung, den digitalen Euro, an dem bei der EZB offiziell seit diesem Jahr gearbeitet wird. Die europäischen Staaten sind (wie auch andere westliche Staaten, insbesondere die USA) hochverschuldet und überwiegend pleite. Das Vermögen dagegen gehört den Bürgern. Damit der digitale Euro einen Wert hat, müssen die EZB und die Staaten des Euroraums entschuldet werden. Es ist vor diesem Hintergrund nicht verwunderlich, dass die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun eine europaweite Impfpflicht fordert. Dies könnte also europaweit als Vorwand für Enteignungen verwendet werden.“

Durch künstlich angeheizte Inflation bereit zur Erlösung durch eine Währungsreform?

Bald auch würden die Bürger in der EU und in anderen westlichen Staaten bereit für eine Währungsreform sein. Die aktuell künstlich angeheizte Inflation werde weiter an Fahrt aufnehmen und die nach und nach verarmenden Bürger nach einer Erlösung rufen lassen. Einen Hintergrundbericht, der weit über diese Impfpflicht-Erläuterungen hinausgeht, aber auch diese einbezieht, bietet der Beitrag von Michael Lord auf Global Research vom 13. Februar 2022. In der Einleitung schreibt Lord: „Der Ökonom Ernst Wolff glaubt, dass ein verstecktes Bündnis aus Politik und Wirtschaft die Pandemie mit dem Ziel ausnutzt, Volkswirtschaften zum Absturz zu bringen und eine globale digitale Währung einzuführen. Wie kommt es, dass mehr als 190 Regierungen aus der ganzen Welt mit der Covid-19-Pandemie fast genauso umgegangen sind, wobei Lockdowns, Maskenpflichten und Impfkarten jetzt überall alltäglich sind? Die Antwort könnte in der Young Global Leaders School liegen, die von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum gegründet und geleitet wurde und die viele der heute prominenten Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft auf ihrem Weg an die Spitze durchlaufen haben.“

Es muss nicht so kommen, aber es kann

Was ich hier in dieser Zusammenfassung wiedergegeben habe, ist der Kern des Uncut-News-Artikels. Er hat einen längeren Vorlauf und beginnt mit der galoppierenden Inflation im Nachkriegsdeutschland samt Währungsreform von 1948 und enthält eine Vorgeschichte mit Hintergründen zur Corona-„Pandemie“. In 32 Fußnoten finden sich die Quellenangaben. Der Titel des Beitrags lautet „Impfpflicht zur Rettung des Finanzsystems?“ und ist datiert mit dem 3. Januar 2022. Das Fragezeichen macht deutlich, dass es sich für den Autor um ein mögliches Geschehen handelt, was heißt: Es muss nicht so kommen, aber es kann so kommen. Den Link zum gesamten Beitrag finden Sie untenstehend.

Artikel 21 Änderung des Lastenausgleichsgesetzes

Deutscher Bundestag – Opfer von Gewalttaten werden künftig besser entschädigt

Uncut-News – „Impfpflicht zur Rettung des Finanzsystems“

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.