E-Money statt Bargeld Vom Petrodollar zum Infektionsdollar?

18. Februar 2022

Unsinn muss Unsinn bleiben

von Carlos A. Gebauer

Üblicherweise sagt man, Richard Nixon habe am 15. August 1971 „das Goldfenster geschlossen“, weil die USA infolge des Vietnamkrieges gesteigerten Papiergeldbedarf hatten. Die mit dem System von Bretton Woods im Jahre 1944 eingeführte Möglichkeit aller Zentralbanken, US-Dollar jederzeit zu einem Fixkurs von 35 US-Dollar je Unze gegen amerikanisches Gold tauschen zu können, musste deswegen beendet werden. Der 15. August 1971 war somit der Geburtstag des „fiat money“: In den USA konnte fortan Papiergeld gedruckt werden, ohne dabei noch durch die Menge des eigenen Goldschatzes limitiert zu sein.

Die Entscheidung des US-Präsidenten hatte indes auch noch eine ganz andere weitreichende Konsequenz. Die erdölexportierenden Länder, besonders auch die im Nahen Osten, kamen nun in die Lage, ihren zentralen Bodenschatz im Ergebnis nicht mehr gegen Gold, sondern gegen Papier hergeben zu sollen. Das Fenster zum sichergestellten Herausreichen von Gold war ja geschlossen. Das konnte ihnen nicht gefallen. Es gab Streit, und 1973 sah die Welt wohl nicht zuletzt gerade deswegen eine erste „Ölkrise“. Man musste folglich eine andere Möglichkeit finden, um beide Seiten – die Erdölexporteure und die Erdölimporteure – dauerhaft zufriedenzustellen.

Dem Vernehmen nach reiste Henry Kissinger nach Saudi-Arabien und bat eindringlich, das eigene Erdöl dennoch auch weiter nur gegen US-Dollar zu verkaufen und zudem die anderen Länder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) zu entsprechendem Verhalten zu bewegen. Im Gegenzug schlug er vor, die als Kaufpreis zu leistenden US-Dollar gleich in den USA zu belassen und mit ihnen dort Waffen zu kaufen, um den Nahen Osten stabiler gestalten zu können. Widrigenfalls, liest man bisweilen, habe er dabei auch in Aussicht gestellt, dass die USA sich das benötigte Öl notfalls ohne Kaufverträge selber abholen könnten. 1975 stimmten die OPEC-Länder zu. Der „Petrodollar“ war geboren. Infolge dieser befriedenden Einigung konnten die USA nicht nur ihr Edelmetall behalten, sondern auch mit recht viel Geld ihre eigene Rüstungsindustrie fördern. Denn importiertes Öl bedeutete nun zugleich auch US-Dollar im eigenen Land. In der Folge war jeder spritfressende SUV, der durch die USA fuhr, ein kleines Subventionsprogramm für die Binnenwirtschaft.

Versetzt man sich in die Lage der damaligen Akteure, kann man annehmen, dass ihnen mit der vieldiskutierten Endlichkeit der Erdölreserven dieses Planeten auch die Endlichkeit dieses pfiffigen Geschäftes bewusst gewesen sein dürfte. Wer weiter blickt, der muss sich immer auch über Zukunftslösungen Gedanken machen. Dies schien sicher anfangs schwierig. Aber der Ausweg war doch im Grunde klar. Statt dafür zu werben, weniger Erdöl zu verbrauchen, musste man nun nur darauf hinwirken, dass sein Einsatz künftig als etwas ökologisch Schlechtes erkannt wurde. Warum also nicht das Verbrennen fossiler Energieträger zur Gefahr für den Planeten erklären? Man würde nur auf politischem Gebiet eine entsprechende Bewegung gründen müssen. Ende der 1970er Jahre betraten tatsächlich die „Grünen“ im Westen die politische Bühne. 1979 gab es fast zeitgleich eine zweite „Ölkrise“ und die Inflation galoppierte. Doch die Lage beruhigte sich wieder. Die 1980er Jahre waren erst einmal wieder ein Jahrzehnt des Prosperierens.

Anfang der 1990er Jahre fasste dann der Gedanke des „Klimaschutzes“ weltweit Tritt. Der Vorschlag Saddam Husseins, Erdöl nicht mehr in US-Dollar zu handeln, wurde 1991 abgelehnt. 1992 diskutierte man stattdessen in Rio über die globalen Gefahren des Kohlendioxidausstoßes. Würde es gelingen, den Energieverbrauch des Westens drastisch zu senken und ihn ganz ohne fossile Brennstoffe sicherzustellen, müsste man zudem weder arabisches Erdöl noch russisches Erdgas mehr kaufen. Die Lage spannte sich wieder an. 1993 explodierte eine Bombe im Keller des New Yorker World Trade Centers. Würde es gelingen können, die ganze Welt mittelfristig von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen? Die Freunde des Ökologischen mehrten sich fleißig. 1998 wurde der erste „Grüne“ in Berlin Bundesumweltminister. 2001 rasten zwei Flugzeuge in das World Trade Center.

Wie würde es also weitergehen mit dem inzwischen bereits exzessiv inflationierten US-Dollar, der nur deshalb die Preise überall in der Welt noch nicht in ungreifbare Höhen getrieben hatte, weil er in der seit 1989 zunehmend globalisierten Welt überall als Ersatzwährung akzeptiert und gehalten wurde? Hatte die Geschichte nicht gezeigt, dass Währungen auch kollabieren können, wenn ihre Menge zu sehr vermehrt wird? In Weimar? In Simbabwe? In Argentinien? Der Vorschlag Muammar al-Gaddafis, Erdöl nicht in US-Dollar zu handeln, wurde 2011 abgelehnt. Die Lage wurde immer unübersichtlicher und die Sehnsucht nach Kontrolle stieg.

Vielleicht könnte man die politische Abhängigkeit nicht nur von fossilen Brennstoffen, sondern auch die Abhängigkeit von schwer kontrollierbarem Bargeld beenden. Man müsste es nur durch eine digitale Währung ersetzen. Hatte nicht der legendäre Satoshi Nakamoto gerade den Bitcoin erfunden? Eine umweltfreundliche globale Digitalwährung für alle mit bedingungslosem Grundeinkommen würde im Grunde nur voraussetzen, dass man alle Menschen auf der Welt einheitlich digital erfasst, ihr individuelles Vermögen registriert und dabei – im Idealfall – auch ihren jeweiligen individuellen Energieverbrauch (zum Klimaschutz) dokumentiert. Was also wäre zu tun, um Milliarden von Menschen dazu zu bringen, einem solchen Mechanismus zuzustimmen? Würde dies nicht sinnvollerweise ihre Mitwirkung erfordern?

Menschen, die Angst haben, werden bekanntlich unkritisch. In der Sorge um ihr Leben sind sie bereit, Dinge zu tun, an denen sie sich normalerweise nicht beteiligen würden. Niemand lässt sein Gepäck in einem Flugzeug liegen, solange ihm nicht erklärt wird, dass dieses wahrscheinlich gleich explodiere. Niemand verzichtet auch auf eine verlässliche Heizung oder einen robusten Pkw, wenn ihm nicht erläutert wird, dass die Welt verbrennt, wenn er sein Verhalten nicht sofort ändert. Niemand verzichtet auf lachendes Bargeld, wenn ihm nicht nahegebracht wird, dass es der Terrorfinanzierung diene und im Übrigen demnächst ohnehin wertlos sein werde. Niemand lässt seine persönlichen Daten einschließlich der wesentlichen Details über seinen Gesundheitsstatus digital erfassen, wenn ihm nicht erläutert wird, dass ihm und seinen Lieben ohne eine kostenlos verabreichte Spritze wenn nicht der Tod, so doch eine gefährliche Krankheit drohe.

Stehen wir also an der historischen Schwelle zur Geburt des digitalen „Infektionsdollars“? Wird nun statt des Nahen Ostens die Immunität der Bevölkerung stabilisiert und der digitale Preis dafür von den Staaten der ungefragt Geimpften an die Pharmarüstungsindustrie bezahlt?

Ich halte das für abwegig. Wer sollte so einen Plan aushecken? Klaus Schwab, der Harvard-Schüler von Henry Kissinger, der 1971 das heutige Weltwirtschaftsforum auf den Weg brachte, ist dafür zu alt. Es müsste dazu auch praktisch jeder Mensch auf der Welt anlässlich einer Impfung digital erfasst werden. Wer sollte das machen? Es würde aber auch nicht reichen, dies nur einmal zu machen. Menschen sind sterblich, es gehen immer welche weg und neue kommen hinzu. Man müsste also die Menschheit wieder und wieder zur Impfung einbestellen. So etwas halte ich für völlig unrealistisch. Wichtig ist nur: Hoffentlich sind im nächsten Herbst alle geimpft, damit wir die kommende Welle gut durchstehen.