„Utopia“ von Thomas Morus Von keineswegs unschuldigen Staatsträumen

29. Januar 2022

Eine Blaupause für totalitäre Exzesse heute

von Günter Scholdt

Artikel aus ef 219, Jan./Feb. 2022.

Thomas More (1478–1535) war einer der Leuchten seiner Zeit, ein feinsinnig-gebildeter, mit Hans Holbein oder Erasmus von Rotterdam befreundeter Humanist, der Bedeutendes publizierte, darunter 1516 sein (eine ganze Literaturgattung begründendes) Hauptwerk „Utopia“, das laut Originaltitel über „die beste Staatsverfassung“ abhandelte. 1523 wurde er Sprecher des britischen Parlaments, sechs Jahre später Lordkanzler des Staates. Wegen der papstfeindlichen Politik König Henrys VIII. trat More zurück, wurde 1535 hingerichtet und 400 Jahre später heiliggesprochen. Als prinzipienfester Politiker gehört er zu den seltenen Vertretern seiner Zunft, deren Charakter Respekt verdient. Seine Unerschrockenheit und Gelassenheit selbst kurz vor dem Tod imponieren. Bat er doch mit grimmiger Ironie den Henker, seinen Bart zu schonen, der im Gegensatz zu ihm kein „Hochverräter“ sei. What a man!

Dieser Eloge sei jedoch eine Warnung nachgestellt. Denn „Utopia“, das Werk, das ihm bis heute Repräsentanz in Literaturlexika sichert, erweist sich als gleichermaßen anregender wie bedenklicher Text. Man kann dieses Problematische angesichts der aktuellen Errichtung globaler linksgrüner Wolkenkuckucksheime und einer Postdemokratie, deren (von Corona-Hysterikern befeuerte) „fürsorgliche“ Umarmung allzu sehr die Zwangsjacke zeigt, kaum drastisch genug formulieren.

Grundsätzlich reichen Arkadien-Vorstellungen ja in archaische Zeiten zurück. Seit über die Organisation von Gesellschaft spekuliert oder geträumt wurde, gab es Wunschorte oder vermeintliche goldene Zeitalter. Gebiete, in denen angeblich „Milch und Honig fließen“, kennen fast alle Religionen. Bei More jedoch, dem von Platon Inspirierten, sollte zusätzlich etwas von oben systematisch konstruiert werden, das die Untertanen nur befolgen müssten, um künftig die beste aller irdischen Welten zu bewohnen.

Unbestritten hat More in diesem Buch auch Vorwärtsweisendes notiert: zum Beispiel über religiöse Toleranz oder ein neues Strafrechtsverständnis in Sachen Diebstahl, dessen gehäuftes Auftreten er als sozial verursachtes Problem begriff. Doch solche Leistungen seien hier ebenso ausgeblendet wie ästhetische Fragen. Mein Fokus liegt stattdessen auf der Staatsidee respektive dem von More beförderten politischen Denkstil, der sich über Jahrhunderte hinweg stets aufs Neue überliefert hat: allem voran dem technokratischen Zugriff einer wirklichen oder vermeintlichen Wissenselite mit dem Anspruch, die Geschicke aller bis ins Kleinste zu lenken.

Denn offenkundig erleben solche Regierungsvorstellungen auch aktuell ihre Renaissance: von revitalisierten staatssozialistischen Postulaten über EU-Verordnungen, die sogar Details der Schnullerfertigung regeln, bis hin zu Resolutionen des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung „zu fleischhaltiger“ Fertigpizzas. Unsere Klimakatastrophen-, Gender- und Corona-Gesellschaft erweist sich als Experimentierfeld dafür, wie weit man Untertanen-Behelligung treiben kann, ohne gewaltsamen Protest zu riskieren. Auch staunt man täglich mehr über „Qualitätsmedien“, die sich für autokratische Lösungen erwärmen, oder darüber, wie ein „FAZke“ von China schwärmt, das in Sachen Covid-Bewältigung den Systemvergleich gewonnen habe. Bereits in Utopia greift man bedenkenlos in die Privatsphäre ein, bestimmt selbst die Tischordnung oder begrenzt Müßiggang. Die mentalitätsmäßigen grünen Nachfolger in Baden-Württemberg verbieten dafür Schottergärten. Höchste Wachsamkeit verdient also vieles, was unter der euphemistischen Devise von „Schutz“, „Fürsorge“ oder „Wohlfahrt“ läuft.

In Mores frühkommunistischem Idealstaat resultiert Gerechtigkeit aus der Gleichheit aller Lebensumstände, weshalb sein Verfasser etliches zulasten von Privateigentum ersinnt. Man mag ihm zugutehalten, dass er die realsozialistischen Staatsexperimente des 20. Jahrhunderts noch nicht kannte. Von daher haftet dem Entwurf noch frühzeitliche Unschuld an. Gegenwärtige Kommunismus-Nostalgiker unter den Politikern fördern daher eher verdeckte Formen von Staatswirtschaft, weil selbst sie nicht übersehen können, welche ökonomische Ineffektivität das Ursprungsmodell produzierte. Zurzeit operiert man mit ständiger Erhöhung der Staatsquote und Hochbesteuerung, die selbst Durchschnittsverdienern über die Hälfte ihrer Einkünfte entzieht, oder dem Ruf nach bedingungslosem Grundeinkommen. Immer stärker Abhängige geraten so in ein spätrömisches Klientelverhältnis, das ihre Alimentierung zunehmend einer fürsorglichen Gnade anheimstellt, soweit das eingezogene Geld nicht anderweitig bürokratisch verbraucht wird.

In Utopia dominieren Bedürfnisse der Arbeitswelt, die einheitlich organisiert ist und privates Glück ganz als öffentliches bestimmt. Im Rahmen rationalisierter Arbeitsprozesse herrscht Gleichberechtigung der Geschlechter, darüber hinaus im Krieg und bei der Religionsausübung. Zudem betreibt man rigide Bevölkerungspolitik. Dabei werden die Kinder von großen in kleine Familien verfrachtet, um allen gleiche Bedingungen zu bieten. Bevölkerungsüberschuss schickt man ins Ausland, angeblich zum beiderseitigen Nutzen. Können doch die dort lebenden „Eingeborenen“ ihr Land ja ohnehin nicht ganz bebauen. Die momentanen globalen Migrationsagenden laufen andersherum, aber das technokratische Prinzip blieb gleich.

Zuständig halten sich Utopier selbst fürs Intimleben ihrer Mitbürger. So haben sich Heiratswillige beiderlei Geschlechts unter Aufsicht einer Art behördlichen Vertretung vor der Verehelichung ihren Partnern nackt zu präsentieren. Man kaufe ja auch keinen Gaul ohne vorherige Untersuchung. Wer bei uns über solche Marotten erhaben lächelt, vergegenwärtige sich, was sich hierzulande der Staat vielfach als Sexualunterricht anmaßt. Und wer Utopias Genehmigungspflicht für Reisen allenfalls für frühere Auswüchse eines Sowjetimperiums hält, denke an die Lockdown-Einschränkungen, von der Impfpflicht ganz zu schweigen. Die Vergangenheit holt uns also zunehmend wieder ein. Und die Zukunft suchen Schwärmer des Great Reset zu (ver-) planen. Damals wie heute setzte ein angeblich vernunftdiktiertes Nützlichkeitsmodell dem individuellen Freiheitsbedürfnis enge Grenzen, unter ständigem Bezug auf Wissenschaft.

In ihrem Namen wird erzogen, ohne auch nur ansatzweise zu bedenken, auf welche herrschaftskompatible Abrichtung diese Belehrung durch „Philosophen“ hinausläuft. Beobachten wir doch gerade in Sachen Corona den schlechterdings peinlichen Staatskotau der in die Jahre gekommen „Rebellen“ Sloterdijk und Habermas. Rationalismus dominiert unbefragt, von der Städteplanung, wonach Utopias 54 Städte nach einheitlichem Muster errichtet und wechselweise bezogen werden, über Großküchen oder einheitliche Mode – das leistet heute die Jeans-Kultur – und Brutkästen, in denen der Ausstoß von Küken vermehrt wird, bis hin zur utilitaristischen Sittenlehre und zur Definition eines vermeintlichen Massenglücks. Das mag an allerlei gutgemeinten Reformabsichten orientiert sein, aber fußt gewiss nicht auf einem realistischen Menschenbild. Aldous Huxley hat solches Retortenglück später in „Schöne neue Welt“ eindrucksvoll karikierend weiterentwickelt.

More war ein großer Geist. Aber seine Schrift vom idealen Staat charakterisiert zugleich exemplarisch die Machtverführung des Intellektuellentyps, dessen abstrakte, eine ominöse Humanität befördernden Regierungsprinzipien in totalitäre Empfehlungen münden. Wie dem mythischen Riesen Antaios fehlt dem Autor zuweilen die Erdung analog zu etlichen heutigen (Global-) „Eliten“ in ihrem bezeichnenden Widerwillen gegenüber populistischem Einspruch. So verschwendet er keinen Gedanken an die Vorstellung, die von oben Beglückten könnten dergleichen von unten her in Frage stellen. Und sein ideales Staatsgemälde kommt ohne Gewaltherrscher oder Angaben zum Polizeiwesen aus. Dergleichen störungsfreie Rahmenbedingungen charakterisiert utopisches Denken bis heute, was die Vokabel „utopisch“ zum Synonym für „weltfremd“ hat werden lassen. Gleichwohl verloren Utopien in der politischen Vorstellungswelt bestimmter Kreise nie ganz an Kredit, auch wenn man aktuell, von Zuckerberg und Soros über Gates bis hin zu Schwab, eher von „Visionen“ spricht.

Dabei sehen wir täglich deutlicher, wie oft sich die vermeintlich vernunftgeleitete „offene“ Gesellschaft des staatlichen Knüppels bedient, wohl bewusst, dass die wirtschaftliche, mediale oder administrative Gewalt dem besseren Argument deutlich überlegen ist. Und die vielfach proklamierte „hehre Wissenschaft“ hat inzwischen weitgehend ihre Unabhängigkeit und kritische Potenz verloren beziehungsweise sich allzu oft prostituiert. Das Vertrauen in die Planbarkeit der Welt und den neuen Religionsersatz „Wissenschaft“ lässt sich schließlich nur künstlich durch erzwungene Alternativlosigkeit aufrechterhalten. Wo etwa Global-Agenden oder Pfründe unserer politischen Klasse berührt werden, regiert systemstabilisierende Orthodoxie, die unkorrumpierte Opposition schlicht als „bösartig“, „dumm“, „Hass“, „Fake News“ oder „Verschwörung“ klassifiziert. Zensur wie Illegalisierung folgen auf dem Fuß – Fundamente eines scheinbaren Vernunftstaats, der sich als Tugendherrschaft äußerst aggressiv gebärdet.

Wie bigott das zuweilen geschieht, belegte der Militärhistoriker Franz Uhle-Wettler 2014 in „Der Krieg“, vor allem bezogen auf Außenpolitik und Kriegsführung. Dabei antizipiert „Utopia“ etliches, was wir als Herrschaftsprinzipien einer Großmacht kennen, die ihre konkreten (Hegemonial-) Wünsche hinter blumigen Absichtserklärungen versteckt. Wir erkennen darin etwa die über Jahrhunderte geprägte Erfolgsstrategie englischer Politik, sodann Leitlinien der sie beerbenden Supermacht USA. Zu den einschlägigen Techniken gehören Sanktionen, Handelsembargos, die grundsätzliche Einstufung des jeweiligen Gegners als „Aggressor“, der „alle schlimmen Folgen eines Krieges zu verantworten“ hat, Auslieferung der „Schuldigen“ fremder Mächte, die sich widersetzt haben, Bestechung im feindlichen Lager oder durch hohe Kopfpreise geförderte Attentate. Die zuerst genannten Maßnahmen kennzeichnen bereits den Ersten Weltkrieg sowie den Versailler Vertrag samt Kriegsverbrecherparagraph. Bestechung und Attentate folgten später, als die moralische Schieflage die Alliierten offenbar zu fast jeglicher Maßnahme legitimierte, die zuvor noch verpönt war.

Typisch britischem (heute amerikanischem) Vorgehen entsprach beziehungsweise entspricht es, Stellvertreterkriege zu führen oder führen zu lassen. Bei More säen die Utopier „den Samen der Zwietracht“ oder hetzen „die Nachbarn der Feinde“ auf diese, „indem sie irgendeinen alten Rechtsspruch ausgraben“. Für Bundesgenossen stellen sie bei Konflikten „reichlich Geld, aber nur sehr sparsam eigene Leute zur Verfügung“. Auch Söldner dingt man: grausam kämpfende „wilde und unkultivierte Barbaren“ für „die gefährlichsten Plätze“. In zweiter Linie setzt man auf Truppen der Satellitenstaaten, erst zuletzt auf eigene.

Gemäß ihrer vertrackten Moral erweisen sich die Utopier als „Radikalpazifisten“, die ihre Abscheu vor Krieg nicht drastisch genug äußern können. Doch zugleich sind sie (durchaus gerüstete, sogar Frauen rekrutierende) „Weltpolizisten“. Denn dem „Tugendhaften“, spottete Uhle-Wettler, sei „alles möglich“. Besonders aus der Rückschau provoziert eine so tückische Formulierung wie Mores Versicherung, die Utopier griffen nie „leichtfertig zu den Waffen“, sondern nur zum Selbstschutz und zum Schutz ihrer Freunde „oder um aus Mitleid ein von Tyrannei bedrücktes Volk mit ihrer Macht von Tyrannenjoch und Knechtschaft zu befreien; das tun sie aus reiner Menschlichkeit.“

Solche Ausnahmeklauseln öffnen ein weites Arsenal zur Rechtfertigung demokratisch-republikanischer Kriege, von denen Engländer oder Franzosen bekanntlich etliche in Afrika und Asien, die USA sogar Dutzende geführt haben. Das Ganze gipfelte im 20. Jahrhundert, als während der Weltkriege die diplomatische Rabulistik alliierter Großmächte wahre Triumphe feierte. Demnach führte die Entente nie interessenbedingte, von einer neutralen Instanz zu schlichtende Kriege, sondern stets „gerechte“ im Namen der ganzen Menschheit, ein Anspruch, den etwa Carl Schmitt früh als Demagogie durchschaute. Das galt schon bei More auch für Kolonialeroberungen, die angeblich höheren globalen Prinzipien folgen, selbst wenn die Bewohner von dünner besiedelten Gebieten Utopiens Zugriffsrechte bezweifeln und nach eigenen Gesetzen leben wollen. Dann müssen sie eben mit Angriff, Vertreibung oder Vernichtung rechnen.

Im Übrigen gibt es keine gleichermaßen zum Kampf berechtigten Gegner, sondern nur feindliche Rechtsbrecher, sofern sie den Fehler machen, sich zu wehren. Die nicht Aufgabebereiten beziehungsweise Kollaborationswilligen werden bedenkenlos von den per se tugendhaften Utopiern getötet oder versklavt. Aus ökonomischem Kalkül lässt man immerhin die Zivilbevölkerung weitgehend ungeschoren und belastet sie stattdessen mit deftigen Tributen oder zieht Güter ein, auf denen installierte Gouverneure prächtig leben.

Resümierend charakterisierte der große Historiker Gerhard Ritter Mores Herrschaftsempfehlung in seinem so geheißenen Buch als „Dämonie der Macht“. In der Pose des Weltenrichters verstecke sie „ihr wahres Antlitz hinter der Maske der Gerechtigkeit“, indem sie Feldzüge nur als „Strafakte“ begreift. Konsequenterweise werden auch die gegnerischen „Räte und Minister zum Tode verurteilt, die nächst dem Fürsten die Hauptverantwortung für den Kriegszustand tragen“. Man staunt zuweilen über fast gespenstische Kontinuitäten früherer Legitimationsmuster bis hin zur neuesten angloamerikanischen Kriegs-PR.

Hieß es bereits im Ersten Weltkrieg, das Militärengagement der zivilisierten Welt gegenüber den Mittelmächten diene einzig dem Ziel, „alle Kriege zu beenden“, so klingt Mores Schilderung der Utopier-Absichten ganz ähnlich: „Ihr einziger Zweck im Kriege ist“, den „Krieg überflüssig“ zu machen. Und haben sie gewonnen, gilt es an denen, „welchen sie die Schuld zuschreiben, so strenge Rache zu nehmen, dass sie der Schrecken hindert, künftig noch einmal dasselbe zu wagen“. Nach dem Ersten Weltkrieg wünschte man bekanntlich einen Entente-dominierten Gerichtshof mit dem Kaiser als Hauptangeklagten. Nach dem Zweiten war’s dann so weit. Zwar gab es in Nürnberg zweifellos Angeklagte, die eine solche Prozedur verdienten. Aber wichtiger war stets die Beeinflussung der öffentlichen Meinung, die jegliche Rückfragen nach dem eigenen Verhalten verstummen lässt. Utopia als politisches Strategiemodell definiert nun mal stets die rechtgläubige Sicht auch für alle anderen Völker und Staaten. Nur so triumphiert die Tugend, was zu beweisen war.

Ein einziger Schwachpunkt kennzeichnet dieses Moralkonzept: Verlieren darf man nicht, weshalb More einen solchen Fall wohl gar nicht erörtert. Doch wo Utopier von heute mit blutiger Nase etwa aus Kambodscha, Vietnam, dem Irak, Syrien oder Afghanistan abziehen mussten, bestätigt dies die scheinbar so schlagend auf Ratio und Tugend setzende Beweisführung keineswegs. Der Satiriker Albrecht Zutter schrieb denn auch in „Problemzone Kopf“: „Seit die US-Bevölkerung eigene Opfer zu beklagen hat, hält sie den Krieg nicht mehr für gerecht.“

