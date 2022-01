Rechtsprechung Justiz in der Pandemie

28. Januar 2022

Anmerkungen zur Wirkweise einer Institution

von Carlos A. Gebauer

Einen Rechtsanwalt zu konsultieren, entspricht dem Besuch bei einem Zahnarzt. Mandanten kommen weder gerne noch zu ihrer Unterhaltung. In aller Regel ist es ein Verdruss, der nötigt, den Dienst am Zahn oder eben den am Recht in Anspruch nehmen zu müssen. Doch das Maß dieses Verdrusses hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich gesteigert. Der Ton in der Mandantschaft wird lauter, schriller, ungehaltener. Mit der Verzweiflung der Mandanten wächst der Druck, Gerichte anzurufen und um Schutz zu bitten. Oft, allzu oft aber hat die Justiz denen, die sich hilfesuchend an sie wandten, in den vergangenen pandemischen Zeiten das Verständnis versagt. Beschlüsse und Urteile erscheinen vielen inzwischen bestenfalls als eine verlängerte Version behördlichen Handelns, als bestätigende Erläuterung eines Regierungsbefehls, als Betonung der machtvollen Anordnung aus einer unverstandenen Befehlszentrale.

Lohnt es sich also noch, zu klagen? Hat es noch Sinn, sich an Gerichte zu wenden? Sind nicht aller Hopfen und alles Malz verloren, wenn der Bürger weinend unter die Waagschalen der Justitia tritt und ihren Schutz erhofft?

Eine Antwort auf diese Fragen fällt – in Anbetracht der Rechtsprechung in der Pandemie – nicht leicht. Doch ich denke, es gibt eine Antwort. Und ich glaube, die Suche nach der richtigen Antwort muss dort beginnen, wo die Justiz ihre Zentrale hat: im Herzen der entscheidenden Richter. Der Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass auch Richter Menschen sind. Sie leben in genau der Gesellschaft, in der auch Kläger und Beklagte leben, Verwaltungsbeamte und Maßnahmenadressaten, Normgeber und Normnehmer. Folglich teilen Richter ihre Vorstellungen und Fehlvorstellungen über die Welt mit allen übrigen Mitbürgern. Daher ist für jeden Rechtsanwalt die erste Aufgabe, einem angerufenen Gericht zunächst den Sachverhalt verständlich zu machen, den er einer künftigen gerichtlichen Entscheidung zugrunde gelegt wissen möchte.

Bei der Lektüre zeitgenössischer Gerichtsentscheidungen imponiert immer wieder das Maß des Irrens im Tatsächlichen, auf das Gerichte ihre Urteile stützen. Wenn ich – wiederholt – lese, dass der PCR-Test außergewöhnlich zuverlässig sei in seiner detektierenden Präzision, dann muss ich vermuten, dass es den beteiligten Anwälten vielleicht nicht gelungen ist, dessen Wirkweise hinreichend verständlich darzustellen. Dies aber ist nicht nur eine rein technische Herausforderung. Es ist nicht zum Wenigsten auch eine emotionale Aufgabe. Denn der Richter als Teil der allgemeinen Bevölkerung ist überwiegend wahrscheinlich durch massiv unzutreffende Berichterstattung in vielen Medien ebenso auf die falsche epidemiologische Fährte geraten wie seine Mitbürger. Kurz: Viele Gerichte teilen im Tatsächlichen genau diejenigen Vorurteile, denen auch das allgemeine Publikum aufsitzt. Die anwaltliche Aufgabe besteht daher eingangs wesentlich darin, dem Gericht den streitentscheidenden Sachverhalt nicht nur fachlich korrekt, sondern vor allem auch rhetorisch so zielgenau zu unterbreiten, dass sich Angst, Furcht oder Empörung nicht als Aufmerksamkeitshindernisse für den lesenden Richter auswirken.

Das beste Mittel hierzu sind strenge Sachlichkeit und stringente Nüchternheit. Je emotionaler der Mandant, desto kühler der Anwalt. Je aufgeregter die Stimmung im Gerichtssaal, desto trockener der Auftritt des Anwaltes. Je wütender der Schriftsatz des Kollegen, desto freundlicher die Replik. Denn Sachverhalte werden niemandem mit Geschrei oder Toben verständlich. Erläuterungen können nur gelingen, wenn sie dem Angesprochenen auf die Fragen antworten, die er sich selber stellt.

Mögen also in den vergangenen knapp zwei Jahren noch so sachlich vorurteilsbeladene und angstgetriebene Entscheidungen von Gerichten verkündet worden sein: Steter Tropfen höhlt den Stein. Satz für Satz müssen die aufgetürmten Irrtümer wieder aus der Judikatur herausgebrochen und von dannen getragen werden. Die Idee, es müsse nur ein bestimmter Knoten platzen, damit alles wieder gut werde, ist – leider – unrichtig. Es braucht Geduld, Hunderte von Knoten wieder zu entwirren. Und diese Entwirrung können Richter nicht alleine bewältigen. Dazu brauchen sie die beharrliche Hilfe von Klägern und Anwälten. Denn auch nach zwei Jahren der Pandemie und Millionen fehlender Toten gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter. Wo kein Anlass zu Korrektur, da keine Chance zur Korrektur. Wo keine Möglichkeit zur Reparatur, da keine Reparatur. Wohlan! Reparieren wir die pandemiegeschwächte Justiz!