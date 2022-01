Hintergründe zum Covid-19-Impfstoff Immunologische Timokratie

21. Januar 2022

Die Herrschaft der Vermögenden

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

In den Wirrnissen, die durch unsere „Pandemie“ gestiftet wurden und immer noch weiter produziert werden, ist die Beschaffung relevanter Informationen zur Orientierung eine der wesentlichsten Herausforderungen. Das gelingt mal mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter. Während fast alle etablierten Medien Deutschlands bekanntermaßen seit fast zwei Jahren unverdrossen in einem Alarmmodus verharren, der sich nur durch Gesamtimpfung der Bevölkerung beenden lasse, werden kleinere Publikationsorgane als „alternative Medien“ herabgewürdigt und ihre Berichte gern für irrelevant erklärt. Meine Strategie ist daher zunehmend geworden, mich möglichst detektivisch an Originalquellen zu orientieren, um mir – so weit wie irgend möglich – ein Bild aus erster Hand zu machen.

Zu derartigen Originalquellen zähle ich bevorzugt die Verlautbarungen nicht journalistischer Herkunft. Die Erfahrung der vergangenen Monate hat gezeigt, dass sich hier – bei aller bisweilen eigenwilligen Darstellungsmethodik – immer wieder Erstaunliches hat finden lassen. In der vergangenen Woche hatte ich an der hiesigen Stelle darauf hingewiesen, dass der FDA (U.S. Food and Drug Administration) schon spätestens am 22. Oktober 2020 praktisch sämtliche heute diskutierten Nebenwirkungen der neuartigen „Corona-Impfungen“ bekannt gewesen sind. Andernorts hatte ich das noch nicht gefunden.

Umständehalber bin ich nun auf eine weitere Quelle der Informationsbeschaffung gestoßen. Diese fand und findet sich erstaunlicherweise in den Unterlagen der US-amerikanischen Börsenaufsicht. Offenkundig ist die Mainzer Firma Biontech SE an der US-Börse aktiv, weswegen ihr Geschäftsführer, der weithin bekannte Herr Ugur Sahin, dorthin am 31. März 2021 seinen Jahresbericht für das am 31. Dezember 2020 beendete Wirtschaftsjahr abzugeben hatte. Nach dortigem Börsenrecht unterliegen die Erklärenden augenscheinlich sehr strengen Wahrheitsanforderungen.

Der Leser findet in dem betreffenden Jahresbericht der Firma Biontech SE vom 31. März 2021 daher eine detaillierte Risikodarstellung des Geschäftsführers auch zu medizinischen Hintergründen des „Covid-19-Impfstoffs“. Eingeräumt wird unter anderem, dass die Wirkweise des Stoffes, der wohl identisch auch in Deutschland über die Firma Biontech Manufacturing GmbH umfänglich zum Einsatz kommt, bislang noch eher unbekannt ist. Der englischsprachige Originaltext wird computerlogisch wie folgt in das Deutsche übertragen: „Wir sind möglicherweise nicht in der Lage, eine ausreichende Wirksamkeit oder Sicherheit unseres Covid-19-Impfstoffs nachzuweisen.“ Eingeräumt wird auch, dass die Nebenwirkungen nicht abzuschätzen seien und durchaus schwerwiegend ausfallen können: „Unsere zukünftigen Einnahmen aus dem Verkauf unseres Covid-19-Impfstoffs hängen von zahlreichen Faktoren ab, darunter […] das Sicherheitsprofil unseres Covid-19-Impfstoffs, einschließlich wenn bisher unbekannte Nebenwirkungen oder eine erhöhte Inzidenz oder Schwere bekannter Nebenwirkungen im Vergleich zu denen, die während klinischer Studien beobachtet wurden, mit unserem Covid-19-Impfstoff mit weit verbreiteter globaler Verwendung nach der Zulassung identifiziert werden.“ Und weiter: „Wir und Pfizer Inc. oder Pfizer beabsichtigen, unseren Covid-19-Impfstoff und andere Varianten eines Covid-19-Impfstoffkandidaten weiterhin in globalen klinischen Studien zu beobachten. Es ist möglich, dass nachfolgende Daten aus diesen klinischen Studien nicht so günstig sind wie Daten, die wir bei der FDA, der EMA oder anderen Aufsichtsbehörden eingereicht haben, um unsere Anträge auf Notfallzulassung oder bedingte Marktzulassung zu unterstützen, oder dass Bedenken hinsichtlich der Sicherheit unseres Covid-19-Impfstoffs aufgrund der weit verbreiteten Verwendung unseres Covid-19-Impfstoffs außerhalb klinischer Studien auftreten werden.“

Den Investoren wird also erklärt, dass sich der Markt und die Zulassungsbehörden, mit denen gerechnet werden müsse, jederzeit auch anders entscheiden könnten, als sie dies vorläufig in der Vergangenheit getan haben. Der Einsatz des „Impfstoffes“ könnte daher möglicherweise jederzeit auch wieder gestoppt werden. Dies hätte dann absehbare Folgen für das Wirtschaftsunternehmen: „Bei der Verwendung eines Impfstoffs durch eine breite Patientenpopulation können von Zeit zu Zeit schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftreten, die in den klinischen Prüfungen des Produkts nicht aufgetreten sind oder die zunächst nicht mit dem Impfstoff selbst in Verbindung zu stehen schienen und bei denen erst mit der Sammlung nachfolgender Informationen festgestellt wurde, dass sie kausal mit dem Produkt zusammenhängen. Solche Sicherheitsprobleme könnten dazu führen, dass wir die Vermarktung unserer zugelassenen Produkte aussetzen oder einstellen, uns möglicherweise erheblichen Verbindlichkeiten aussetzen und unsere Fähigkeit, Einnahmen zu generieren, und unsere Finanzlage beeinträchtigen. Die anschließende Entdeckung bisher unbekannter Probleme mit einem Produkt könnte sich negativ auf den kommerziellen Verkauf des Produkts auswirken, zu Einschränkungen des Produkts führen oder zur Rücknahme des Produkts vom Markt führen.“

Mit Blick darauf, dass wir nicht nur hierzulande fast ununterbrochen nach einer „Immunisierung“ gefragt werden, werfen die Erläuterungen Ugur Sahins gegenüber der US-Börsenaufsicht wohl mehr Fragen auf, als sie beantworten. Denn wenn unklar ist, wie das Vakzin überhaupt wirke, lässt sich auch kaum eine belastbare Aussage darüber treffen, welche Immunisierung durch seine Gabe tatsächlich bewirkt werde. Das inzwischen auch in einer Mehrzahl von weiter verbreiteten Medien offen eingeräumte Phänomen der sogenannten „Durchbruchsinfektionen“ macht jedenfalls deutlich, dass auch jeder Geimpfte ebenso infiziert werden kann wie jeder Nichtgeimpfte. Nur Geimpften und Genesenen (vorläufig) den sogenannten Immunisierungsstatus zuzubilligen und sie somit an einem Gesellschaftsleben teilnehmen zu lassen, darf daher, milde gesprochen, irritieren.

Timokratien zeichnen sich bekanntlich – anders als Demokratien – dadurch aus, dass die Vermögenden die Richtung des Staates bestimmen. Unsere gegenwärtige Verfassung erscheint mithin als eine Art immunologische Timokratie: Die Immunisierten sollen Ton und Richtung angeben. Ob aber die, die diesen Ton angeben, auch tatsächlich immun sind und ob sie jedenfalls immuner auftreten können als die nicht für immun Erklärten, bleibt zweifelhaft. Nichts Genaues weiß man nicht. Nur dies scheint eben sicher: „Bei der Verwendung eines Impfstoffs durch eine breite Patientenpopulation können von Zeit zu Zeit schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftreten, die in den klinischen Prüfungen des Produkts nicht aufgetreten sind oder die zunächst nicht mit dem Impfstoff selbst in Verbindung zu stehen schienen und bei denen erst mit der Sammlung nachfolgender Informationen festgestellt wurde, dass sie kausal mit dem Produkt zusammenhängen.“ Man könnte auch sagen: Wenn nach dem Versuch im breiten Feld herauskommt, dass schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen entgegen der ursprünglichen Spekulation doch ursächlich auf das Vakzin zurückzuführen sind, dann sind wir – wie so oft im Leben – im Nachhinein schlauer. Jedenfalls sind die schlauer, die den Versuch überleben.

Ein demokratischer Rechtsstaat sollte aber doch gegen solche Experimente immun sein, denke ich. In einem modernen Gemeinwesen, das unbestritten auf einen historischen Fundus von etablierten Tabus zurückblicken kann, sollten diese absoluten Verbote doch uneingeschränkt Respekt finden, denke ich. In einem aufgeklärten Staat sollten also gerade auch Gesundheitspolitiker denken können. Denke ich falsch?

Jahresbericht der Firma Biontech SE vom 31. März 2021