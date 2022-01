Juristische Information Ad-hoc-Stellungnahme zum Versicherungsschutz Geimpfter

14. Januar 2022

Vorsicht bei der Lektüre von Horrormeldungen!

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Nach unbestätigten Meldungen aus Frankreich soll der Lebensversicherungsschutz von Personen gefährdet sein, die sich gegen SARS-CoV-2-Risiken haben impfen lassen. Angeblich habe ein Gericht gegen klagende Hinterbliebene entschieden. Die Auszahlung von Versicherungsleistungen komme nicht in Betracht, da der nach einer Impfung verstorbene Versicherungsnehmer nicht zugelassene Impfstoffe akzeptiert habe, was eine unzulässige Risikoerhöhung darstelle. Die Entscheidung für eine Impfung sei von ihm freiwillig getroffen worden, weswegen er seinen Versicherungsschutz verloren habe.

Ich neige ad hoc dazu, diesen Meldungen keinen Glauben zu schenken. Jedenfalls für den Geltungsbereich des deutschen Rechtes ist mir noch kein Fall bekannt geworden, in dem Versicherer ihren Versicherungsnehmern vorgehalten hätten, sich mit den noch immer nur bedingt zugelassenen Stoffen gegen SARS-CoV-2 behandeln zu lassen. Würde es zu einer solchen Praxis kommen, wären absehbar nicht nur Lebensversicherungsverträge betroffen, sondern – aus naheliegenden Gründen – sicher auch Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsverträge. Meine Erwartung wäre, dass die Versicherungswirtschaft sich bald zu entsprechenden Klarstellungen verstünde, um für die Versicherten verlässliche Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.

Nach § 81 des deutschen Versicherungsvertragsgesetzes können Versicherer Versicherungsleistungen verweigern, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt. Da mir sicher erscheint, dass sich niemand gegen das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion impfen lässt, um sich dadurch bewusst das Leben zu nehmen, scheidet diese Konstellation wohl von vornherein als rechtspraktisch ausgeschlossen aus.

Versicherer können nach der genannten Vorschrift – jeweils in Verbindung mit den Spezifikationen des konkreten Versicherungsvertrages und seinen Bedingungen – indes auch Leistungen anteilig kürzen, wenn der Versicherungsfall „grob fahrlässig“ herbeigeführt wurde. Ob es ein Akt herausragender Sorglosigkeit ist, sich mit mRNA- oder Vektorimpfstoffen behandeln zu lassen, kann nur im jeweiligen Einzelfall beantwortet werden. Einen unbedarften kerngesunden „Impfling“ treffen hier sicher andere Sorgfaltsanforderungen als einen einschlägig Vorerkrankten, demgegenüber der Nachweis gelänge, dass er schon vor seinen Impfungen positive Kenntnis von den Nebenwirkungswarnungen aus dem Hause der US-amerikanischen Federal Food and Drug Administration (FDA) vom 22. Oktober 2020 gehabt hätte. Das Risiko für Versicherungsnehmer, hier den Versicherungsschutz verloren zu haben, ist meines Erachtens fast völlig auszuschließen.

Gleichwohl wären für Menschen, die besonders vorsichtig agieren wollen, zwei Überlegungen in den Blick zu nehmen. Diejenigen, die sich noch nicht geimpft haben, könnten vor der Impfung bei ihren Versicherern um ausdrückliche Bestätigung bitten, durch und infolge einer solchen Vorsorgetherapie gegen SARS-CoV-2-Infektionen keinesfalls den Versicherungsschutz zu verlieren. Diejenigen, die sich schon haben impfen lassen, könnten ihre Versicherer nachträglich um bestätigende Feststellung bitten, dass sie ihren Versicherungsschutz deswegen nicht ganz oder teilweise verloren haben. Würde der Versicherer eine solche Bestätigung nicht abgeben wollen, ließe sich eine entsprechende Feststellungsklage bei Gericht anbringen. In deren Rahmen sollte vorsorglich geprüft werden, ob der jeweilige Impfarzt durch eine sogenannte Streitverkündung in das Verfahren einbezogen wird. Verweigert der Versicherer nämlich wider Erwarten tatsächlich erfolgreich den Versicherungsschutz, müsste auf einen Schadensersatzanspruch diesem Arzt – beziehungsweise seiner Berufshaftpflichtversicherung – gegenüber zurückgegriffen werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Arzt einen Fehler gemacht hätte, was zu beweisen wäre. Meist stehen hier Aufklärungsversäumnisse in Streit.

Rechtsirrig leben viele Ärzte hierzulande erstaunlicherweise in der Vorstellung, sich durch schriftliche Haftungsfreistellungserklärung der „Impflinge“ von persönlicher Schadensersatzpflicht freigehalten zu haben. Das Erstaunen basiert diesbezüglich auf § 309 Nr. 7 BGB. Nach dieser gesetzlichen Regelung sind formularvertragliche Regelungen in der Regel unwirksam, die auf Ausschluss oder Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gerichtet sind.

Kurz und ad hoc: Der Versicherungsschutz erscheint nicht absolut gefährdet, sondern allenfalls lassen sich Diskussionen führen. Diese Diskussionen werden sich meist zugunsten der Versicherten abschließen lassen.



FDA – Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 22, 2020 Meeting Presentation