Die freiheitliche Weihnachtsansprache 2021 Jetzt erst recht!

24. Dezember 2021

In schwierigen Zeiten ist Mitmenschlichkeit gefragter denn je

von Joachim Kuhnle

Liebe Leser von eigentümlich frei,

Es ist schon wieder Weihnachten. Die äußeren Umstände haben sich dramatisch verschlechtert. Wie ein tödliches Gift dringen die Hassbotschaften von Politikern, von diversen Funktionären und von Journalisten der Massenmedien in alle Bereiche der Gesellschaft. Bis tief in die Familien hinein. An Weihnachten 2020 fielen großflächig die Heiligabendgottesdienste in den Kirchen einfach aus. 2021 darf man an diesem für die Deutschen so bedeutenden Fest zu Heiligabend wieder die „Gotteshäuser“ betreten, allerdings nur dann, wenn man sich vorher eine genmanipulierte und nicht ganz ungefährliche Substanz in den Körper hat spritzen lassen. Das Zeug nennt sich „Impfstoff“. Es schützt nachweislich weder vor irgendeiner Infektion noch vor Weitergabe derselben. Vielfach wird behauptet, es senke die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs im Falle eines Virenangriffs, was jedoch ohnehin extrem selten vorkommt. Auch das ist daher nicht mehr als eine gewagte Behauptung. Warum aber schließt man angesichts dieser Faktenlage (oder zumindest angesichts fehlender Fakten) diejenigen kategorisch von den Weihnachtsfeiern aus, die bei diesem Unsinn nicht mitmachen wollen? Man könnte sogar labormedizinisch nachweisen, dass man gesund ist und dass man gegen die Coronaviren auf allen Ebenen eine intakte Immunabwehr einschließlich spezieller Antikörper hat. Es würde nichts nützen, man dürfte trotzdem nicht in die Kirche. Nur weil man sich nicht dem Willen der Regierenden unterwerfen möchte.

Bei den Kirchengemeinden hört leider der Wahnsinn nicht auf. In den Altenheimen, Krankenhäusern und sogar in den Hospizen dürfen sich die Liebsten einschließlich langjähriger Ehepartner nur unter menschenunwürdigen Bedingungen begegnen. Engste Familienangehörige erklären einem am Telefon, dass sie an den Weihnachtstagen die Verwandtschaft, selbst die eigenen Kinder und Enkelkinder, nicht sehen möchten. Die staatlich angeordnete Vereinsamung wird gerade von vielen sehr alten Menschen, bei denen dieses Weihnachten das letzte im Leben sein könnte, oftmals besonders genau genommen. Ist das die neue Gesellschaft, die erstrebenswert ist? Kann die Menschheit noch tiefer sinken? Beim Gedanken an die Zukunft wird es vielen angst und bange. Man spürt, dass die Tyrannei und das Gift noch lange nicht ihre ganze zerstörerische Kraft entfaltet haben. Wir sind auf dem Weg in die Hölle auf Erden. Wenn es eine Apokalypse gibt, dann findet diese im Moment statt.

Doch all dieser Trübsinn kann niemals so trübe sein, dass die Leuchtkraft des kleinen Kindes in der Krippe nicht mit voller Kraft durchstrahlen könnte. Eltern wissen, dass die Geburt neuen Lebens etwas Großartiges und Sinnstiftendes ist. Ein Neugeborenes versteht noch nichts von Hass und Hetze, von Unterdrückung und Spaltung. Es steht für Liebe und Frieden. Es benötigt Nähe und fordert dazu weder FFP2-Maske noch Covid-Test. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6). Das Wertesystem beruht auf einfachen und für die Ewigkeit gültigen Prinzipien: Freiheit, Eigenverantwortung, individuelles Handeln, die Einsicht der individuellen Fehlbarkeit, Nächstenliebe und die Vergebung der Sünden. Eine blinde Unterwerfung gegenüber Regierenden oder gegenüber Funktionären aller Art ist damit ausgeschlossen. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht unterordnen darf, aber die höheren Werte, insbesondere die Nächstenliebe und die Achtung der Menschenwürde, sind vorrangig zu beachten. Jesus hat auf seinem Lebensweg in aller Konsequenz genau das vorgelebt. Er war nach heutigem Sprachgebrauch ein gefährlicher Querdenker, der sein Leben nicht an den irdisch Mächtigen, sondern an dem einen lieben Gott ausgerichtet hat. Das würde den heutigen Tyrannen nicht gefallen, und auch die damaligen Machthaber und Funktionäre waren zornig. Die Konsequenz war die Kreuzigung. Schon das Neugeborene sollte auf Befehl des Königs getötet werden, und die Familie musste vorübergehend ins Ausland fliehen. Die damit verbundene harte Frage ist: Wie weit sind wir, wenn es um unmenschliche staatliche Anordnungen geht, bereit, nicht mitzumachen? An welchem Punkt bricht unsere Moral?

Wie soll es weitergehen mit den Beziehungen zu unseren Mitmenschen? Kann man, möchte man in dieser Gesellschaft der gegenseitigen Anfeindungen noch leben? Wenn jeder seinen Mitmenschen nur noch als einen Überbringer gefährlicher Viren betrachten soll, wo bleibt da noch Platz für die Nächstenliebe? Sollte dieser ganze Spuk einmal enden (was nur dann eintritt, wenn die Mehrheit nicht mehr mitmacht), möchte man dann noch die Zeitgenossen sehen, die einem so viel Hass und Leid zugefügt, die einen systematisch ausgeschlossen haben? Können wir denen, die uns heute so eifrig ausgrenzen, je wieder respektvoll begegnen? Es ist Weihnachten! Betrachten wir das Kind in der Krippe. Seine Botschaft ist klar und deutlich: Wir sollten selbst keinen zu großen Groll in unsere Herzen lassen. Atmen wir tief den weihnachtlichen Geist, den Geist der Liebe ein! Dann können auch wir ein wenig leuchten in dieser trüben Zeit, dann können wir lieben, leben und auch unseren Feinden, die uns den Krieg erklärt haben, vergeben. Diese Mitmenschlichkeit ist jetzt gefragter denn je. Kaum je zuvor war Weihnachten so wichtig wie 2021.

Ihnen und Ihren Liebsten darf ich stellvertretend frohe Weihnachten wünschen, im Namen aller Mitarbeiter und im Namen aller freien Autoren und Video-Kolumnisten des Verlags.