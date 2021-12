„Schöne“ Bescherung Weihnachtsmann, bist du geimpft?

22. Dezember 2021

Von lausigen Zeiten

von Klaus Peter Krause

Ja, so sind diese lausigen Zeiten. Daran kommt auch der gute alte Weihnachtsmann nicht vorbei. Oh, pardon, Vergebung, fast hätte ich die Weihnachtsmännin vergessen – die verunglückten Diversen lassen wir mal beiseite. Also: Beide kommen nicht daran vorbei. Falls nämlich für Heiligabend – was die Fügung (um feministisch-gerecht nicht „Gott“ zu sagen) verhüten möge – keine Ausnahme gemacht werden sollte und 2G vorgeschrieben wäre, müssten Mann und Männin also vorher an Corona erkrankt gewesen sein und das überlebt haben, also genesen sein, oder aber sich gegen dieses schreckliche Virus haben impfen lassen.

Ich nehme mal an, die Männer und Männinnen sind mainstream-willfährig und politisch superkorrekt, sind also geimpft – schon aus beruflichen Gründen. Das kann man ihnen doch wirklich nicht verdenken; auch Weihnachtsmann und -männin sind am Erhalt ihres Arbeitsplatzes interessiert und wollen in die Weihnachtsstube zu Kindern und Bescherung Einlass erhalten.

Aber nehmen wir mal an, beide Typen, der männliche und der weibliche, gehören zu den Eigensinnigen, zu denen sie eigentlich gehören sollten, dann wäre es bei 2G für sie zappenduster. Diesmal zumindest. Oder nach dem Verschwörungsgeraune vielleicht für immer.

Nein, nein. Das darf nimmer sein. Wohl mögen die Kinder ohne Weihnachtsmann bzw. -männin keinen körperlichen Schaden davontragen, aber seelischen, seelischen.

Kurzum, für Heiligabend muss für die impfophoben Weihnachtsmänner beziehungsweise -männinnen die gute alte 3G-Regelung wieder her. Also bitte testen lassen – der Kinder wegen. Hoffen wir auf ein Negativ-Ergebnis. Nicht auszudenken, was wäre, sollte es positiv ausfallen. Dann müsste dieser Weihnachtsmann beziehungsweise -männin stracks in die Quarantäne. Vierzehn Tage. Dann ist Heiligabend ziemlich vorbei. Und ob den der Islam in Deutschland und unsere ihm willfährigen politischen Fachkräfte im nächsten Jahr überhaupt noch erlauben, um Allah nicht zu beleidigen, kann man sich inzwischen auch schon vorstellen.

Wie gesagt, lausige Zeiten.