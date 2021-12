Friedrich Merz Über Rösser und Rosstäuscher

21. Dezember 2021

Oder: Der weiße Ritter im Schweinestall

von Kurt Kowalsky

Der alte Friedrich Merz, meine Großmutter kannte ihn noch, wurde jetzt von der Basis seiner Partei als Parteivorsitzender gekürt. Den Leserinnen und Frauen beiderlei Geschlechts, die sich mit den Strukturen innerhalb von Räuberbanden nicht so gut auskennen, sei gesagt, dass dieser Friedrich Merz vor 22 Jahren Fraktionsvorsitzender der CDU (Charakterlich Deformierte Unholde) war und im Wahlkampf 2002, als Frau Dr. Merkel noch einen Maskenbildner suchte, den wirtschaftsliberalen Macher mimte.

Unter anderem machte Merz von sich reden, indem er für eine Vereinfachung des Steuerrechts eintrat. Die Steuererklärung sollte man auf einem Bierdeckel machen können. Hinterfragte man das Geschwätz, so stellte sich heraus, dass es ihm wohl lediglich um die Vereinfachung des Mantelbogens zur Einkommenssteuer ging. Diesen hatte allerdings bereits Jahre zuvor mein Schäferhund verstanden.

Die Bundestagswahl 2002 hatten die rot-grünen Kriegstreiber damals nochmals knapp gewonnen, was Merkel wohl in ihr taktisches Konzept passte. Denn sie hatte dem Konkurrenten Stoiber aus der CSU den Vortritt als Kanzlerkandidat gelassen. Jetzt war der Bayer ausgeknockt und Merkel (allseits unterschätzt) machte sich daran, sämtliche Figuren, die ihr irgendwie gefährlich werden könnten, zu eliminieren. Friedrich Merz gehörte dazu.

Mein Fliegerkollege Friedrich setzte natürlich nicht hart auf, wie man unter Piloten formulieren würde, sondern gehört mit einem Jahresverdienst von einer Million zu den oberen fünf Prozent, also zur Nomenklatura dieser zwangsbewirtschafteten Republik.

2020 dann, zum Weihnachtsfest, hatte Merz bereits seine zweite Wahl gegen die verbliebenen CDU-Luschen verloren. Das muss nicht Merkels langer Arm gewesen sein, denn in den 16 Jahren ihrer Alleinherrschaft machten sich sicher mehr als eine Handvoll in dieser Räuberbande verbliebenen Luschen Hoffnungen, auch mal Häuptling spielen zu können. Und da stört ein bereits verabschiedeter und abgeschriebener Konkurrent, dessen Anzug nicht von C&A ist, gewaltig.

Sei’s drum. Jedenfalls hatte der Katholik Merz zu Weihnachten seine Corona-Infektion wohl ohne Zwangsbeatmung überstanden, beklagte die faulen Lehrer, kritisierte die Pandemieeinschränkungen und beschwerte sich, dass in dem Hotel, in dem er übernachtet hatte, kein Personal zur Verfügung gestanden habe. Das war zu einer Zeit, als bewaffnete Polizisten Ferienwohnungen in Brandenburg stürmten, um dort übernachtende Rentner zwangsweise nach Berlin abzuschieben, weil die formal in Berlin ihren ersten Wohnsitz hatten und in ihrer Ferienwohnung wohl eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des kränkelnden Volkskörpers darstellten.

„Es geht den Staat nichts an, wie ich Weihnachten feiere“, so der Scheinliberale mit dem guten Anzug damals. Aber kaum ein Jahr später entpuppt sich der Kerl als Befürworter einer allgemeinen Zwangsimpfung.

Warum es den Staat überhaupt etwas angeht, ob Menschen erkranken oder nicht, ob sie sich gegen Infektionen schützen oder nicht, wird erst gar nicht thematisiert. Und völlig außen vor bleibt die Tatsache, dass etwa 30 Prozent der Leute, nach 60 Jahren freiheitlich-demokratischer-Gaunerei, diesem Staat und dem ihn anführenden politischen Gesindel jede noch so obskure Verschwörung zutrauen.

Nun ist Merz also von den Parteimitgliedern der CDU zum Vorsitzenden gekürt worden. Das ist außerhalb der Parteistatuten, denn Parteivorsitzende werden von den Delegierten eines Parteitages gewählt. Doch dieser wird gnädig beziehungsweise wohl oder übel das Ergebnis der Mitgliederbefragung bestätigen. Ein weiterer Akt der Verdummung.

Ketzer werden sich wohl fragen, wo die 400.000 lebenden Parteimitglieder herkommen, wo doch durch Covid-19 so viele der älteren Mitmenschen verstorben sind. Doch der durch konsequente CDU-Politik verarmte Mittelstand ist einerseits noch nicht über 80, anderseits sollte man in einer beliebig verblödeten Kohorte das Beharrungsvermögen ihrer Mitglieder nicht unterschätzen. Ist der Vater ein christlich-deformierter Gewalttäter, wird der Sohn dessen missliche Strategie nicht hinterfragen wollen.

Ja, Politik ist das Bohren harter Bretter. Dabei geht es schon lange nicht mehr um das Loch, sondern nur noch um das Bohren am ungeeigneten Objekt an sich. Ich bohre, also bin ich, wird sich das einfache Parteimitglied sagen und auf der Straße die gedruckten Zettel seiner Parteiführung verteilen.

Und nun stimmten diese Opfer mit absoluter Mehrheit für den Multimillionär, denn dieser kam ihnen wohl angesichts der billigen Figuren im übrigen Funktionärskader wie ein weißer Ritter im Schweinestall vor. Ein Großteil dieser Parteimitglieder dünkt sich für einen kurzen Moment mächtig, gewaltig wichtig. Man hat sie befragt und damit anerkannt. Sie haben das Gefühl, mitbestimmen zu dürfen. Doch kein normales Mitglied, in keiner der etablierten Parteien, hat seit 1949 jemals irgendetwas mitbestimmt, was nicht beliebig banal wäre. In geistiger Umnachtung und der Ignoranz einfachster Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge, glaubt jedoch die Mehrheit des Parteienfußvolkes, dass ihr Geschwätz im Ortsverband irgendeinen Einfluss auf die Parteiführung hätte. Wer bekundet, Stimmen zu hören, läuft Gefahr, zwangsweise in eine Anstalt eingeliefert zu werden. Wer jedoch glaubt, dass sein Gemurmel im Hinterzimmer einer Gaststätte von Kleinkleckersdorf die Parteiführung in Berlin beeinflussen könne, gilt als Meinungsträger. Aber auch dann, würde sich ein solcher Idiot bis auf die hintere Bank des Bundestags „hocharbeiten“, würde ihm die Fraktionsführung das freie Murmeln schnell abgewöhnen. (Das gilt für alle Parteien.)

Die derzeit amtierende kriminelle Vereinigung des Herrn Scholz nebst Lakaien wird die nächsten vier Jahre ihre Herrschaft ausbauen. Dabei wird Merz vermutlich ein guter Oppositionsschwätzer abgeben. Immer ist er gegen die Maßnahmen der Regierung oder sie gehen ihm nicht weit genug. Wofür oder wogegen können sich die Parteimitglieder an den Jackenknöpfen abzählen. Die Partei des christlich physikalischen Unsinns war auch schon mal ein Befürworter von Atomkraftwerken. Dann forcierte sie den Ausstieg aus der Atomkraft. Merz war in den vergangenen Jahren dafür und auch dagegen. Das ist wohl unerträglich, aber völlig normal.

Und natürlich wird kein einziges dieser jetzt zur Abstimmung aufgerufenen Parteimitglieder je wieder gefragt werden, welche politischen Ziele „ihre“ Partei nun verfolgt und sie gefälligst gegenüber den „Andersdenkenden“ zu vertreten hätten. Was die Partei vertritt, erfahren die Parteimitglieder, wie alle anderen, aus den Medien. Man braucht kein Prophet zu sein, um heute bereits sagen zu können, was in naher und ferner Zukunft zu vertreten sein wird: Gewalt, Zwietracht, Hetze, Erpressung, Raub, Enteignung und Mord.

Alles Taten, die von alters her moralisch geächtet sind. Und während im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt, wird die im Grunde hochanständige und, wie sie meint, moralisch gefestigte Person durch die Merzens und ihr Geschwätz dazu verführt, ihre asozialen, volksverhetzenden Begehren als gerechtfertigt zu betrachten. Denn jeder Anspruch ist legitim, sobald er öffentlich und gedeckt von der „Meinungsfreiheit“ vorgebracht wird. Im Grunde kann alles formuliert und gefordert werden. Und es wurde auch schon alles formuliert und gefordert.

Ich brauche nicht näher darauf einzugehen, denn es sind Staaten, die allein im 20. Jahrhundert für mehrere Hundert Millionen Tote und unermessliche Zerstörung verantwortlich sind. Staaten, in denen jeweils größere Teile des Volkes einer bestimmten Clique politischer Akteure gegen die Versprechen von Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Einigkeit Macht verliehen, die dann in bedingungslose Herrschaft und unbedingte Gefolgschaft umschlug.

Beredt wurde so den Deutschen in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone der Eintritt in das bundesdeutsche Vaterland schmackhaft gemacht. Angesichts des westdeutschen Werbefernsehens mit dem auf den Feldern wachsenden Käse, den schlanken Coca-Cola-Trinkern und der blauen Flüssigkeit auf den Monatsbinden auch eine Verheißung für die ostdeutsche Frau an sich.

Ich weiß nicht, ob es heute alle wissen. Während der Eintritt in die Republik in der Verfassung beredt beschrieben wird, ist der Austritt ausgeschlossen. Sogar die Ausreise wird verfassungsrechtlich nicht zugestanden. Dagegen ist die Verächtlichmachung von Andersdenkenden bezüglich des grassierenden Infektionsschutzes und die Zwangsimpfung geradezu eine Bagatelle.

Tja, im Merzen der Bauer die Rösslein einspannt ...