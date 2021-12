Make love not law Ein Covid-19-Impfzwang wäre rechtswidrig

18. Dezember 2021

Die Lehren aus den Nürnberger Ärzteprozessen sind eindeutig

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 219, Jan./Feb. 2022.

Seit bald zwei Jahren sind wir weltweit in der Corona-Krise gefangen. Alle frühen Hoffnungen des Jahres 2020, der Situation durch Senkung des „R-Wertes“ Herr werden zu können, haben sich zerschlagen. Hoffnungen, sie durch eine Erhöhung der Intensivbettenkapazitäten einhegen oder durch „Lockdowns“ beenden zu können, wurden nicht Realität.

Ungesehene Anstrengungen wurden unternommen, unvorstellbare Ressourcen aktiviert, Grenzen geschlossen, Bewegungsräume verkleinert, weltweit schwerwiegendste Kollateralschäden riskiert und hingenommen, millionen- und milliardenfache Tests wurden organisiert, in Windeseile neue Vakzine entwickelt und mittels digitaler Surveillance-Technik in die Bevölkerung gebracht. Dennoch nennen die Behörden Inzidenzzahlen, die 2021 sogar noch über denen von 2020 liegen. Die Naturgewalt des neuartigen Virus scheint mächtiger als alle menschlichen Bestrebungen, sie mittels staatlicher Anstrengungen einzudämmen.

In meinem Büro melden sich inzwischen praktisch täglich verzweifelte Menschen. Sie wissen weder ein noch aus. Es sind Probleme nicht nur wirtschaftlicher Art, mit denen sie sich in die Enge getrieben fühlen. Es sind manifeste gesundheitliche Sorgen, es sind Ängste, es ist die Unsicherheit, welche Schritte sie nun gehen können oder müssen, um ihre Existenz zu bewahren. Die einen haben Angst vor dem Virus. Die anderen haben Angst vor der Impfung. Das allgemeine Unwissen und die ungezählten widersprüchlichen Informationen treiben diese Stimmung an. In der Öffentlichkeit spricht niemand den Menschen Mut zu oder öffnet ihnen ein Fenster für Zuversicht. Im Gegenteil: Dass ein Münchner Krankenhaus nun sogar in panikroten Lettern „SOS“ auf seine nächtliche Hauswand projizieren ließ, hat viele Menschen sehr beeindruckt. Können mehr Impfungen oder gar ein Impfzwang in diesem tosenden Ozean von Ängsten – namentlich in Ansehung der allerjüngsten Wirksamkeitszweifel, der sogenannten Impfdurchbrüche, der Infektiosität auch Geimpfter und der aktuellen Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts zu Covid-19-Impfkomplikationen und abgebrochener Kohortenstudien – einen Weg aus der Krise bieten?

Ich bin bekanntlich kein Arzt. Ich bin nur Jurist. Meine erste Pflicht als Rechtsanwalt ist, Mandanten vor Fehlentscheidungen durch Gerichte und Behörden zu bewahren und sie gegen verfassungswidrige Beeinträchtigungen und staatliche Machtüberschreitung zu sichern. So besagt es der erste Paragraph unserer anwaltlichen Berufsordnung. Als Medizinrechtler im Besonderen bin ich mit dem „Nürnberger Kodex“ vertraut, der den medizinethischen Grundsatz aufgestellt hat, dass kein Mensch ohne oder gegen seine Zustimmung einer noch nicht etablierten, experimentellen Behandlung unterzogen werden darf. Mir ist auch die „Deklaration von Helsinki“ bekannt, nach der medizinische Forschung und medizinischer Fortschritt die Rechte jedes einzelnen Menschen zu respektieren haben und nach der das Gewinnen medizinischer Erkenntnis niemals Vorrang vor der gesundheitlichen Integrität des Einzelnen haben darf.

Die aktuelle verfassungsrechtliche Debatte um eine „Impfpflicht“ hilft bei der Problemlösung nicht weiter. Denn sie geht leider schon im Prinzipiellen fehl, da sie danach fragt, ob die „Freiheit“ des Einzelnen, sich impfen oder nicht impfen zu lassen, eingeschränkt werden könne. Mit einer „Impfpflicht“ wird aber nicht zentral in die „Freiheit“ eines Menschen eingegriffen. Mit einer Impfpflicht wird vielmehr in seine körperliche Integrität eingegriffen. Gegenstand des diskutierten Eingriffes ist seine Gesundheit als verfassungsrechtliches Rechtsgut. Dem Einzelnen wird abverlangt, physiologische Änderungen an seinem Körper zu akzeptieren, um weiterhin gesetzeskonform an der Gesellschaft teilhaben zu können. Er darf damit körperlich nicht das bleiben, was er ist. Namentlich die neuartigen mRNA-Therapeutika haben gezielt den Zweck, die genetische Disposition eines Menschen zu modifizieren, um dadurch Viren an einer Vermehrung im Organismus zu hindern. Dies ist keine bloße Frage der Freiheitsrechte mehr. Dies ist eine Frage der – verfassungsrechtlich nicht abwägungsfähigen – Menschenwürde.

Mit der „Deklaration von Genf“ haben sich alle Ärzte verpflichtet, die Autonomie und die Würde ihrer Patienten zu respektieren. Sie versprechen, ihren Beruf im Einklang mit guter medizinischer Praxis auszuüben. Sie geloben, medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anzuwenden. In ihrer Berufsordnung heißt es wörtlich: „Jede medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde und unter Achtung der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte der Patientinnen und Patienten, insbesondere des Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen. Das Recht der Patientinnen und Patienten, empfohlene Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen abzulehnen, ist zu respektieren.“

Wie also grenzt man den gebotenen Respekt vor der Würde, vor dem Selbstbestimmungsrecht und vor den Menschenrechten des Patienten dort ab, wo es weder eine langjährige Praxis mit einer bestimmten Behandlungsmethode gibt noch auch eine Bewertung dieser Praxis als gut? Können formalisierte „Ad-hoc-Gutheißungen“ eine bestimmte Praxis angesichts ihrer doch offenkundig in Wahrheit fehlenden praktischen Erprobung legitimieren?

Nach der Rechtsprechung erfordert die Anwendung jeder noch nicht abschließend medizinisch erprobten und anerkannten Behandlungsmethode zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts eines Patienten dessen Aufklärung über das Für und Wider. Die epidemiologische Bekämpfung eines neuartigen Virus mit noch immer experimentellen, neuen Impfstoffen ist aber ein derzeit nicht abschließend zu beurteilendes Wagnis. Da die Wirkungsweisen der Stoffe aus Zeitmangel nur „teleskopiert“ untersucht wurden, lassen sich deren Langzeitwirkungen nicht benennen. Da sie nicht bekannt sind, kann über sie nicht abschließend aufgeklärt werden. Der nach ungezählten Staatsverträgen nötige „informed consent“ des Patienten, dessen es für eine zulässige Behandlung bedürfte, ist also nicht rechtsrelevant herbeiführbar. All dies macht eine gesetzliche Impfpflicht derzeit ebenso unmöglich wie jedweden nur mittelbaren Zwang dazu im Sinne der „Nürnberger Erklärung“.

Nach monatelanger Überlegung, nach unzähligen Anschauungen der aufgeworfenen Fragen aus unterschiedlichster praktischer Bearbeitung und auf dem Boden insbesondere der deutschen Rechtsgeschichte bin ich daher für mich zu einem Entschluss gekommen: Eine gesetzliche Impfpflicht oder auch nur eine außerrechtliche Impfempfehlung für die derzeit in Deutschland verfügbaren „Covid-19-Impfstoffe“ kann ich nicht befürworten. Die Argumentation der Europarat-Resolution Nummer 2361 vom 27. Januar 2021 ist mir nachvollziehbar. Wir sprechen hier bekanntlich nicht „nur“ von der Pflicht, einen jahrzehntelang als wirkungsvoll und ungefährlich verimpften Stoff in den Körper aufnehmen zu sollen, sondern im Ernstfall von einer mit Verwaltungszwang durchsetzbaren Pflicht, ohne wirksame Patienteneinwilligung mit einer Neulandmethode behandelt zu werden.

Gesichtspunkte des Eigenschutzes gestatten diesen („paternalistischen“) Zwang nicht, da dem bereits die Autonomierechte des betreffenden Patienten entgegenstehen. Jeder andere darf selber für sich entscheiden, ob und wie er seine eigene Gesundheit schützen möchte. Mit einer klarstellenden Patientenverfügung, einem „Geimpften“ im Konfliktfall den Vorrang bei Behandlungsressourcen zu lassen, ist auch insoweit aller Egoismus ausgeräumt.

Aber auch („altruistische“) Gesichtspunkte des mittelbaren Fremdschutzes können einen solchen Zwang nicht legitimieren, da uns die Pflicht zum Respekt vor der Menschenwürde unbedingt verbietet, einen anderen zum kausalen Durchgangsobjekt unseres erhofften Eigenschutzes mit unsicherem Ausgang zu machen. Das gilt selbst für medizinisches Personal. Denn gerade das kann man lückenlos testen.

