Gesellschaftlicher Transformationsprozess Normalität

17. Dezember 2021

Die Umstrukturierung eines Verlustes

von Carlos A. Gebauer

Eine zentrale Sehnsucht der Gegenwart ist, dass die Welt wieder „normal“ werde. Die Protagonisten der politischen Pandemiebekämpfung hatten indes schon zu deren Beginn erklärt, ein Zurück zum „alten Normal“ werde es nie mehr geben. Woher sie dies damals bereits wussten, bleibt derzeit vielen noch verschlossen. Doch dies ist ein anderes Thema. Die hier gestellte Frage sei: Was kennzeichnet jene „Normalität“, zu der der „normale Mensch“ wieder zurückfinden möchte?

Ein Leben an einer bestimmten Norm auszurichten bedeutet, sich an einer Vorgabe zu orientieren. Normen wirken insoweit als Muster, denen man folgen möchte (oder auch nicht, wenn es sich um ein abschreckendes Muster handelt). Eine dergestalt leitende Normalität kann fiktiv oder konkret-tatsächlicher Art sein. Im ersten Falle stellt die Norm eine Art geistiges Konstrukt dar, an dem man sich verwirklichend orientiert. Im zweiten Fall ist ein bereits tatsächlich gelebtes historisches Vorbild das Muster für die Norm, auf die man das eigene Handeln ausrichtet.

Bezogen auf den Verlust der historisch „normalen“ Lebensumstände durch das Ausnahmeregime der Pandemiebekämpfung dominiert die Modifikation des Alltagslebens. Die Verbannung aus dem Büro an den heimischen Computer-Arbeitsplatz oder die Einhegung des Arbeitsraumes in ungezählte Spuckschutzwände aus Plexiglas macht die Abweichung von der alten Realität augenfällig deutlich. Die Sehnsucht nach Wiederherstellung des Normalen wirkt hier als die Beschreibung des Traumes, den Augen das vormals Gewohnte wieder bieten zu können.

Hinter den die Sinne betörenden abertausendfachen Horror- und Angstbildern, die die Medien uns seit bald zwei Jahren kontinuierlich präsentieren, hat sich indes eine weitere Realitätsverschiebung ereignet, die den Augen nicht ansatzweise sichtbar ist. Die Zerschlagung und Zerstörung von Organisationskontexten politischer wie wirtschaftlicher Art lässt faktisch ausgeschlossen sein, dass die Welt künftig jemals wieder so aussehen wird, wie sie vor der Pandemie als „normal“ erkennbar war und lebbar gewesen ist. Anders gesagt: Nach der Amputation von Gliedmaßen wird ein Körper nie wieder so hergestellt werden können, wie er zuvor existierte.

Die postnormale Welt wird, sobald die Schleier der Pandemie von den Augen der Öffentlichkeit gehoben sein werden, nur noch mit einem Torso der zuvor vertrauten Normalität erkennbar sein. An die Stelle der entfernten Gliedmaßen werden Ersatzkonstrukte getreten sein, die aus heutiger Sicht noch überwiegend unvertraut sind. Sie existierten zuvor weder in der Realität, noch hatte eine breitere Öffentlichkeit sich ihre Gestalt auch nur fiktiv vorgestellt. Es fehlt mithin an jeder Idee einer „Norm“, anhand derer die künftige Normalität – „das neue Normal“ – gemessen werden könnte. Alle Beteiligten werden in einen ganz neuen, unvertrauten, unbekannten und bislang unbetretenen Raum gestellt.

So beängstigend die Vorstellung ist, jene vertraute „alte Normalität“ da draußen in der Welt nie wiederfinden zu können, und so bedrückend das Gefühl wirkt, jene bekannte Welt verloren zu haben, so sehr liegt in diesem Umbau der Lebenswelt – den manche eine „Transformation“ nennen – auch eine ganz bestimmte Hoffnung. Diese Hoffnung konkretisiert sich in der Chance, die Gestaltung jener neuen Normalität faktisch selbst mitbestimmen zu können. In der Terminologie klassischer Philosophie bezieht sich die Form eines Gegenstandes nämlich stets auf das Material, das geformt wird. Während das Formprinzip als dynamisch verstanden wird, wirkt die Materie hier als das träge Element. Aus dem Zusammenspiel von aktiv Formendem und träge Geformtem erwächst die neue Gestalt des Realen. Folgerichtig hat also alles beseelt Lebendige, das einem Formungsprozess unterworfen wird, die Gelegenheit, durch Rückbeziehung auf das eigene Selbst den in Gang gesetzten Formungsprozess mitbestimmen zu können. In dieser Selbstvergewisserung verbirgt sich nicht nur sprachlich ein „Selbst“. Die Umformung einer menschlichen Gesellschaft unterscheidet sich nämlich von der Umformung toter Materie jedenfalls wesentlich durch eines: Die menschliche Gesellschaft besteht aus Individuen, die alle eine eigene Personalität haben. Sich dieser eigenen Personalität bewusst zu werden und sie als träge Wirkkraft einem fremdgesteuerten Formungsprozess bewusst entgegenzusetzen, bietet daher jede Gelegenheit, die Transformation in eine andere Richtung zu lenken. Man muss es nur wollen. Dann kann die eigene Idee von einer neuen Realität auch zu deren Normalität werden.