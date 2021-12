Ferngespräch 31 (ef-TV)Die Absichten von Olaf Scholz praxeologisch betrachtet

13. Dezember 2021

Gespräch mit Andreas Tiedtke

Am 24.11.2021, dem Tag der Unterzeichnung des rot-gelb-grünen Koalitionsvertrages, hat Bundeskanzler Olaf Scholz im ZDF heute-journal ein bemerkenswertes Interview gegeben, in dem er Einblick in seine Pläne und seine Vorstellungen der Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen gibt.

Im Gespräch mit Enno Samp untersucht und analysiert Andreas Tiedtke dieses Interview aus praxeologischer Sicht.

Link zum TDF-Interview: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/scholz-koalitionsvertrag-ampel-100.html

Zum praxeologischen Grundlagenbuch von Andreas Tiedtke: https://www.amazon.de/Kompass-zum-lebendigen-Leben/dp/3959724454/

Zur Autorenseite von Andreas Tiedtke beim Ludwig von Mises-Institut: https://www.misesde.org/2011/09/tiedtke-andreas/

Zu den von Enno Samp übersetzten libertären Kinderbüchern der Tuttle-Zwillinge: www.kinder-der-freiheit.com