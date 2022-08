Ferngespräch 50 (ef-TV)Anti-Politik und Agorismus

08. August 2022

Gespräch mit Andreas Tank

Eine libertäre Alternative zum politischen Weg ist der Agorismus. Andreas Tank und Sascha Koll sprechen über Anti-Politik, eine Sammlung agoristischer Texte von Sal Mayweather, welche Herr Tank in Eigenverantwortung übersetzt und veröffentlicht hat. Samuel Edward Konkin III beschreibt Agorismus wie folgt: „Das Ziel des Agorismus ist die Agora. Die Gesellschaft des offenen Marktplatzes, so frei von Diebstahl, räuberischem Überfall und Betrug, wie es menschenmöglich ist. Das ist die freieste mögliche Gesellschaft, die Menschen erreichen können. Und nur in einer freien Gesellschaft kann jeder Einzelne von uns subjektive Bedürfnisse erfüllen und den eigenen Werten folgen, ohne die Werte anderer mit Gewalt und Zwang zu bedrohen.“

Anti-Politik von Sal Mayweather in der deutschen Fassung:

https://shop.tredition.com/booktitle/Anti-Politik/W-449-502-306

Sozialismus ist zum Kotzen: Zwei Ökonomen trinken sich durch die unfreie Welt:

https://www.amazon.de/dp/393956298X

Naturrecht von Lysander Spooner in der deutschen Fassung:

https://shop.tredition.com/booktitle/Naturrecht/W-140-341-180

Satoshi von Rafael Boskovic in der deutschen Fassung:

https://shop.tredition.com/booktitle/Satoshi/W-107-564-304

WAS GETAN WERDEN MUSS - What Must Be Done von Hans-Hermann Hoppe:

https://www.die-marktradikalen.cc/blog/hoerbuch/was-getan-werden-muss

Kontakt zu Andreas Tank:

E-Mail: derrosarotepanzer@protonmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/rosarotepanzer

Twitter: https://twitter.com/RosarotePanzer

Telegram: https://t.me/RosaroterPanzerBackup

Gettr: https://gettr.com/user/rosaroterpanzer