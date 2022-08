Ferngespräch 51 (ef-TV)Hotel Princess - Das Bitcoin Hotel

22. August 2022

Gespräch mit Marc Guilliard

Marc Guilliard ist der Direktor des Hotel Princess in Plochingen bei Stuttgart. Bekanntheit hat das familiengeführte Hotel als das erste Bitcoin Hotel in Deutschland erlangt. Es dient nicht nur als gewöhnliches Hotel, sondern auch als Tagungsstätte für Bitcoin Events. Bitcoin Kunstwerke schmücken die Wände und an der Satoshi Bar wird der Cappuccino mit Bitcoin Logo serviert. Neulinge und Interessierte bekommen ihre ersten Satoshis an der Rezeption geschenkt und können Literatur und sogar Hardware-Wallets im hauseigenen Shop erwerben. Gäste, die Bitcoin zur Zahlung des Zimmers verwenden, erfreuen sich über einen Rabatt in Höhe der aktuellen Inflationsrate. Sascha Koll und Marc Guilliard sprechen in diesem Video, wie Marc zu der Idee kam, welche Vorteile Bitcoin für Unternehmer hat und über die Zukunftsaussichten.

Kontakt zum Hotel Princess:

Twitter: https://twitter.com/PrincessPlo

Webseite: https://hotel-princess.de