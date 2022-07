Ferngespräch 48 (ef-TV)Auswandern: Georgien und wieder zurück

11. Juli 2022

Gespräch mit AlexAnarcho

AlexAnarcho ist 2019 nach Georgien ausgewandert, da er das Leben als digitaler Nomade ausprobieren wollte. Die Wahl ist auf Georgien gefallen, da seine ukrainische Freundin keine Aufenthaltserlaubnis im Schengenraum hatte und er als EU-Bürger ohne Visum nicht länger als drei Monate in der Ukraine leben durfte. In Georgien war es für beide möglich, 365 Tage ohne Visum zu leben. Alex spricht über seine Eindrücke von Georgien und warum er mittlerweile wieder in Deutschland lebt.