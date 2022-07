Ferngespräch 49 (ef-TV)Vorfreude auf das Liberty Sunrise Sommercamp

25. Juli 2022

Gespräch mit Max Remke

Das Liberty Sunrise Sommercamp 2022 steht vor der Tür. Das vom 09. bis 14. August in Bleiwäsche stattfindende Camp wird wie im letzten Jahr eine Fülle an Vorträgen, Workshops und Freizeitgestaltung bieten. Der Veranstalter Max Remke und Sascha Koll sprechen über die kommenden Highlights, Gäste und was Sie auf dem Camp erwartet.

Liberty Sunrise:

Webseite: https://libertysunrise.de/

Michael Gartenschläger Institut:

Webseite: https://gartenschlaeger-institut.de/

Max Remke:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUpxAH3L_vdnGtFuyto03MA