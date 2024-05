Dexit Ein EU-Austritt Deutschlands ist alternativlos

30. Mai 2024

Denn für eine Reform ist es zu spät

von Sascha Koll

Im Juni dieses Jahres steht wieder eine Europawahl an. So nennen Etatisten die Wahl des EU-Parlaments. Falscher könnte der Name nicht sein, denn Europa ist der Kontinent, auf dem wir leben, und die Europäische Union ist das Monster, das über viele Staaten des Kontinents herrscht. Europa ist nicht die EU, …