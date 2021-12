04. Dezember 2021

Ein Plädoyer für Freiheit

„Ich bin nicht grün“, schreibt Nena Schink. Vermutlich alle ef-Leser stimmen dem zu. Dieses Buch kann für sie aber trotzdem hilfreich sein, nämlich als Geschenk für noch grüne Freunde. Die Wirtschaftsredakteurin der „Bild“-Zeitung listet eine ganze Reihe grüner Fehlschlüsse, Widersprüche und naiver Seifenblasen auf. Das tut sie, ohne allzu sehr der Political Correctness zu widersprechen. So hält sie CO2 durchaus für ein Gas, das zum Klimawandel beiträgt. Freundlich und lesefreundlich geschrieben eignet sich dieses Buch so bestens, um noch nicht Libertäre behutsam ein wenig in die richtige Richtung zu stupsen. Treffsicher und unterhaltsam schreibt Schink: „Grün zu wählen ist das neue Beichten.“ Oder dass die Schulschwänzer-Demos den sonntäglichen Gottesdienst ersetzen. Wertvoll ist der Hinweis, dass grüne Politik asozial ist. Sie kostet immer Geld. Das trifft die Ärmsten am härtesten. Ein Vorwurf, dem die Grünen aus dem Weg gehen, weil sie diesen Widerspruch zwischen grün-sozialistischem (Gleichheits-) Wunsch und (a-) sozialer Wirklichkeit nicht ertragen. Nena Schink gibt auch ein klares Bekenntnis zur Marktwirtschaft ab und verweist dabei auf Hayeks „Weg zur Knechtschaft“. Warum allerdings der englische Titel genannt wird, bleibt ihr Geheimnis oder das ihres Lektorats. Auch, dass das grüne Wahlprogramm beinahe schon wie die DDR-Planwirtschaft anmutet, wird von Schink deutlich benannt. Brillant und berührend ist die Schilderung der Motivation und Leistungsbereitschaft ihres Vaters, mit der sie erklärt, warum wir die soziale Schere brauchen. Passend zum Buch gibt es auch einen Ich-bin-nicht-grün-Tee – in dessen Dose sich ein angenehmer, frisch-fruchtiger Ceylon-Schwarztee befindet. Der Untertitel „Ein Plädoyer für Freiheit“ ist absolut berechtigt, liefert Nena Schink doch vielfältige Hinweise, wo und warum unsere Freiheit im Moment bedroht wird: nämlich bereits vor eigentlichem Regierungsantritt, von den Absichten der Grünen.

