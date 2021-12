Eine Frage des Verständnisses Einigkeit und Recht und Freiheit

03. Dezember 2021

Wissen wir eigentlich, wonach wir streben (sollten)?

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Einigkeit gilt gemeinhin als etwas rundweg Gutes. Aber ist es das? Ist nicht Uneinigkeit der Einigkeit bisweilen sogar vorzuziehen? Der Betrachtungsfehler könnte vielleicht darin liegen, Uneinigkeit mit fehlender Friedfertigkeit gleichzustellen. In diesem Verständnis scheint Uneinigkeit nur ein anderes Wort für Zwietracht zu sein. Doch zwei Menschen können einen Gegenstand durchaus von zwei Seiten betrachten, ohne sich den jeweils anderen Standpunkt wechselseitig vorzuwerfen. Sie können, jeder für sich, von den Erkenntnissen des anderen aus seiner Perspektive profitieren. Auf diese Weise entwickelt sich dann friedliche Zweisamkeit, die das Gemeinschaftswesen Mensch der Einsamkeit in aller Regel vorzieht. Und die dem beiderseitigen Erkenntnisgewinn auf Dauer sogar nützt.

Auch Recht gilt gemeinhin auch als das, was dem Unrecht vorzuziehen ist. Was aber verstehen wir Gegenwartsmenschen aktuell unter Recht? Allzu oft neigen wir dazu, für rechtmäßig zu halten, was nur mit einem Gesetz in Einklang steht. Was aber, wenn sich Gesetze monatlich, wöchentlich, täglich ändern? Liegt es in der Verfügungsgewalt eines Gesetzgebers, Mord heute für gesetzeswidrig zu erklären, morgen aber auf Basis einer parlamentarischen Mehrheit für gesetzeskonform? Dürfen Abgeordnete die Tötung eines anderen für illegal erklären, es sei denn, das Opfer wäre ein Brillenträger? Oder einer, der sich nicht in seinem Auto angeschnallt hatte? Oder einer, der die sichere Dentalversorgung des ganzen Volkes dadurch gefährdet, uneinsichtig mit seinen Weisheitszähnen weitergelebt zu haben?

Freiheit, sagt man, ende dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Früher gab es sogar eine Rechtsprechung, die erklärte, man müsse die Freiheitsrechte des einen mit den Freiheitsrechten des anderen in eine „praktische Konkordanz“ bringen. Konkordanz also: Einklang, Gleichklang, Koexistenz. Dann begannen viele Menschen über die Kollision von Grundrechten zu debattieren. „Deine Freiheit endet dort, wo meine Gesundheit beginnt“, sagten sie beispielsweise. Und andere entgegneten: „Meine Freiheit endet nicht dort, wo deine Angst anfängt.“ Wollte man wirklich glauben, diese kollidierenden Gefühle der Beteiligten je in eine monistische Einigkeit ordnen zu können? Oder liegt nicht nahe anzunehmen, dass einzig das Zulassen von Vielheit hier zu Friedlichkeit führen kann?

Einigkeit und Recht und Freiheit. Dies waren die Sehnsüchte von Menschen, die sich uneinig fühlten, die ihre Rechte beschnitten sahen und die sich ihrer Freiheit beraubt fühlten. Einigkeit und Recht und Freiheit. Dies waren die Hoffnungsziele von Menschen, in einer besseren, friedlicheren Gesellschaft leben zu können. Nicht immer neu Opfer beispielsweise eines zu kurz gekommenen Korsen zu sein, der wieder und wieder raubend und mordend durch ihre Länder zog. Einigkeit erschien den Beteiligten als ein Weg, ihre Rechte und ihre Freiheit besser verteidigen zu können. Würde man sie gefragt haben, ob sie sich die staatliche Einigung als ein Vehikel der Einigkeit herbeiwünschten, um ihre Rechte und ihre Freiheit dann auf andere Weise zu verletzen – was hätten sie wohl geantwortet?

Einig zu sein in der Überzeugung, dem Unrecht zu widerstehen, setzt die Freiheit voraus, die Vielheit menschlicher Befindlichkeiten und Gefühle friedlich koexistieren zu lassen. Doch aller Friedlichkeit geht eine Befriedung voraus, wie auch Einigkeit einer vorherigen Einigung bedarf. Was also ist die Voraussetzung von Freiheit? In sprachlicher Folgerichtigkeit doch wohl eine Befreiung, oder?