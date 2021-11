Lichtschlags Beste Nestlé S.A.

28. November 2021

Lebensmittel aller Art vom Schweizer Markengiganten

von André F. Lichtschlag

Wer würde auf der Suche nach durch und durch soliden Unternehmen, wertig und wachsend, nicht an Kandidaten aus der Schweiz denken? Tatsächlich drängen sich mehrere hervorragende helvetische Anwärter auf, allen voran das nach Marktkapitalisierung größte börsennotierte Unternehmen des Landes: der Nahrungsmittelkonzern Nestlé.

Tradition

Die traditionsreiche Nestlé S.A. mit Wurzeln, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen, ist heute ein breit aufgestellter Markengigant wie sonst auf der Welt nur noch Unilever (sowie der leider nicht börsennotierte Mars-Konzern). Weshalb die Frage „Nestlé oder Unilever?“ unter Aktienfreunden beinahe so beliebt und umstritten ist wie die Brausewette „Coca-Cola oder Pepsico?“ – wobei auch da für größere Portfolios die Antwort zuweilen lautet: „Warum oder? Besser: Und!“

Nestlé, das heißt für uns Verbraucher unter anderem Babynahrung (Beba), Eiscreme (Häagen-Dasz, Mövenpick, Schöller), Fleischwaren (Herta), Frühstücksflocken (Cheerios, Cini Minis), Kaffee (Nescafé, Nespresso), Saucen (Buitoni, Maggi, Thomy), Süßwaren (After Eight, Lion, Nuts, Smarties), Tiefkühlkost (Wagner-Pizza), Tierfutter (Felix), Wasser (S. Pellegrino, Perrier, Vittel) und vieles, vieles mehr, das wir oft bereits von Kind an kennen und lieben. (Wie schade nur, dass die mittelständischen deutschen Leckereienvirtuosen Haribo und Storck nicht auch Aktienunternehmen sind.) Obendrein gehören dem weltgrößten Nahrungsmittelkonzern 23,3 Prozent aller Anteile des weltgrößten Kosmetikkonzerns L‘Oral; ein weiterer Markengigant (Biotherm, Garnier, Maybelline, Vichy) quasi als Zugabe obenauf.

Entwicklung

Nestlé, das heißt für uns Börsianer eine auf lange Sicht sehr klare Luro-Kurve von links unten nach rechts oben sowohl für den Kurs als auch für die jährlich gezahlte Dividende, wobei im kürzeren Rückblick in den letzten Jahren immer mal wieder Phasen der Wachstumspause eingelegt wurden, nur um dann nach erfolgreichen Umstrukturierungen wieder einen ordentlichen Satz nach oben zu machen. Die ordentliche Dividendenrendite liegt im kerngesunden Schweizer Qualitätsunternehmen auf das Jahr gerechnet zwischen zwei und zweieinhalb Prozent, gezahlt einmal jährlich. Leider muss die Rückerstattung des nicht anrechenbaren Schweizer Quellensteueranteils (20 der 35 Prozentpunkte Abzug, 15 Prozent werden in Deutschland steuerlich verrechnet) recht aufwendig spätestens alle drei Jahre mit einem nötigen Tax-Voucher und über das Formular 85 der Eidgenössischen Steuerverwaltung beantragt werden.

Wird der vom deutsch-amerikanischen CEO Ulf Mark Schneider seit 2017 geführte und von diesem zuletzt erfolgreich modernisierte Markengigant aus Vevey im Kanton Waadt in zehn Jahren eher noch besser dastehen als heute? Ja, und das wie immer aus drei Gründen.

Zukunft

Erstens sind Lebensmittel ein Synonym für nichtzyklische Krisenresistenz. Selbst wenn die ganze Welt bald noch mehr ruckelt und zuckelt als ohnehin schon; gegessen, getrunken und genascht wird immer und vorzugsweise auch und gerade in schwierigen Zeiten das, was wir seit vielen Jahren kennen und mögen. Das sind, um auf die Frage aller Fragen zurückzukommen, eben aus Sicht des Kolumnisten die im Vergleich zum Unilever-Markenportfolio qualitativ im Zweifel besseren und leckereren Nestlé-Produkte, wobei wir das beim Tierfutter mal nur annehmen und nicht wirklich wissen (wollen).

Zweitens, und das bemerken die Freunde auf der Unilever-Fankurve meist sehr stolz, ist Nestlé bislang sehr auf Nordamerika und Europa konzentriert und in asiatischen Wachstumsmärkten oder in Entwicklungsländern schwächer aufgestellt als der britische Großkonkurrent. Nur, ist das wirklich auf lange Sicht ein Nachteil? Was nicht ist, das kann noch werden – das größere Potenzial hat hier also eher Nestlé.

Und drittens befindet sich der Lebensmittelmarkt im technologischen Umbruch. Immer öfter wird in den Metropolen der Welt bereits direkt zum Endverbraucher geliefert – diese Entwicklung, die gerade auch für die größten Hersteller beste Chancen bietet, hat nicht nur in Europa gerade erst begonnen. Wir dürfen als Aktionäre gespannt sein, was die Markenweltmacht vom Genfer See daraus machen wird.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 218.