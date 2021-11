Ästhetik des Kapitalismus Die Suche nach dem libertären Stil

01. November 2021

Warum Schönheit auch „politisch“ ist

von Max Remke

Bildquelle: Etatismusfreie Zone Sticker der Etatismusfreien Zone im 80er-Stil, hier in einer typischen Farbgebung mit Gelb, Orange, Lila und Türkis: Die nach unten horizontal geschnittene Sonne ist ebenfalls ein verbreitetes Stilelement

Wo immer Sie gerade sitzen, die ef in der Hand – lehnen Sie sich zurück. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie tief durch. Und dann stellen Sie sich einen linksradikalen Szenetreff vor. Was sehen Sie vor ihrem geistigen Auge? Vermutlich ein Haus mit diesem klebrig-morbiden Charme der Verwahrlosung. Graffiti und andere Schmierereien, sehr viel davon, übereinander, durcheinander. Dazu Massen an Aufklebern, irgendwelcher alter, etwas kaputter Kram vom Speermüll, der so tut, als wäre er eine Einrichtung. Sicherlich auch Antifa-Symbole. Leute, die Astra trinken und irgendwelche Colasorten, die sicher nicht Coca-Cola sind. Piercings, bunt gefärbte Haare. An den Wänden vielleicht ein paar alte Plakate: „Naziaufmarsch stoppen!“, brennende Polizeiautos, vielleicht dieses eine Bild von Che Guevara oder Rosa Luxemburg.

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen: Warum soll ich mir ausgerechnet das vorstellen? Haben Sie noch einen Moment Geduld. Noch einmal durchatmen, Augen schließen. Diesmal stellen wir uns einen politisch grünen Treffpunkt vor. Was sehen Sie? Vermutlich viele Pflanzen in bunt zusammengewürfelten Pötten. Dazu viel erdiges Braun. Viel Holz. Alles irgendwie sanft, nicht knallig, harmonischer. Wenn farbig, dann merkwürdig naiv, kindlich. Ein Regenbogen, eine lächelnde Sonne. Alles wirkt selbstgebastelt. Dazu Leute in Ballonhosen oder solche aus rauen Leinenstoffen. Lippen umkränzt von Hipsterbärten, die sich nuckelnd um den Saum einer Fairtrade-Mate-Flasche legen. Dabei beobachtet von wenig oder gar nicht geschminkten Frauen, die sich eine Dreadlock-Strähne ins Haar gezwirbelt haben.

Der Wert der Ästhetik

Warum bitte ich Sie um diese Gedanken? Weil es kampfentscheidend ist, wenn es darum geht, ob langfristig die Freiheit oder die Knechtschaft Deutschland dominieren wird. Selbst wenn Ihre Vorstellung vielleicht nicht genau zu dem passen sollte, was ich ausgemalt habe, so hatten Sie doch sicher einen recht konkreten Ort im Kopf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er zahlreiche der beschriebenen Elemente enthielt, ist sehr groß. Warum ist das so? Weil sowohl die radikalen Linken als auch die Grünen und übrigens zunehmend auch die Identitären und Neuen Rechten eine eigene Ästhetik haben. Die Linke bedient sich dabei des Punks, die Grünen mehr der sogenannten Vintage-Ecke und des Kindlichen, die Identitären des Bildschatzes von deutscher Romantik und antikem Rom und Griechenland.

All diese Ästhetiken transportieren zugleich Werte. Punk steht für Rebellion, Spontaneität, Unordnung, Widerstand und Aggression. Grüner kindlicher Vintage steht für Geborgenheit, Sicherheit, die Abwesenheit von Gefahr und Herausforderung, Gleichgewicht und Betreuung durch andere. Die antiken Statuen stehen für elitäres Kämpfertum, europäische Tradition, eine klassische, unverrückbare Stabilität des Guten und Schönen. Jede dieser Ästhetiken spielt dem jeweiligen politischen Lager in die Hände. Sie hilft genau jene Werte herüberzubringen, die sie der Welt mitteilen wollen. Ganz ohne Worte – indem automatisch die gedanklichen Schubladen in unseren Köpfen aufgehen und Assoziationen hervorspringen.

Und nun stellen Sie sich einen libertären Ort vor. Gar nicht so leicht, oder? Und genau darum dieser Artikel: Wir Freiheitsfreunde haben keine einheitliche, klare Ästhetik. Vielleicht auch, weil wir so sehr an das Individuum und seine eigenen Präferenzen glauben, dass wir es als Verrat an unseren Idealen begreifen, die Frage nach der richtigen Ästhetik überhaupt zu stellen. Wir verschenken damit aber eine wirkmächtige Ebene der Kommunikation. Das private Empfinden ist halt doch politisch, zumindest insoweit es Werte kommuniziert. Ganz gleich, ob uns das gefällt oder nicht.

Wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen: „Ich finde das halt schön, weil mir das gefällt.“ Ein „Ist halt so“ ist nicht apolitisch, wie man glauben mag, sondern die Auslieferung an die anerzogene Ästhetik, die unreflektiert übernommen wird – und damit an eine vom Staat dominierte Ästhetik. Denn am Ende gibt es ja irgendwelche Kriterien, nach denen wir urteilen. Gerade als Freunde des selbstbestimmten Individuums sollten wir auch diese Kriterien selbst bestimmen. Daher hier einige Gedankenanstöße, was eine libertäre kapitalistische Ästhetik sein könnte, welcher Stil zu unseren Werten passen dürfte und vor allem auch welcher Stil für uns Leute mobilisieren kann.

Gründerzeit (Historismus und Neoklassizismus)

Der Stil der Gründerzeit war vor allem geprägt vom sogenannten Neohistorismus. Das meint nicht mehr, als dass man sich der Formsprache vergangener Zeiten bediente und diese bisweilen auch recht frei zusammenmischte. Klassizismus beispielsweise greift die schlichte Strenge der Antike auf, Neoromanik und -gotik bedienen sich der Rund- und Spitzbögen und Zierelemente dieser mittelalterlichen Epochen. Besonders das Kaiserreich wird mit diesem Stil assoziiert.

Für den Historismus spricht zweifellos seine zeitliche Verortung. Gerade für manchen Hoppe-Fan mag das Kaiserreich mit seinen geringen Steuern ein Ort der Sehnsucht sein. Mit seiner teils üppigen Ornamentik steht der Historismus zudem für Reichtum und Wohlstand. Aber hier liegen auch die ersten Probleme: Der Stil taugt schwerlich für progressiv eingestellte Libertäre. Man kann kaum reaktionärer sein als beim Versuch, einen über 100 Jahre alten Stil wiederzubeleben, der seinerseits Hunderte von Jahren alte Stile wiederbelebte. Zudem ist der Stil wenig anschlussfähig für die breite Masse. Dafür ist er schlicht zu unerschwinglich und heute zu sehr verbandelt mit dem linksgehobenen Bürgertum, das die deutschen Innenstädte okkupiert hat. Zuletzt noch: Zwar mag die Gründerzeit in der Architektur einiges bieten, aber was die graphische Gestaltung von Postern, Plakaten und so weiter angeht, dürfte sie gänzlich aus der Zeit gefallen wirken (was aber auch ein Alleinstellungsmerkmal wäre), setzt sie doch weniger auf knallige Farben und klare Kontraste als vielmehr auf einen naturalistischen Stil.

Zusammenfassung: Tradition, Reaktion, Werte, Bewahren.

Cyberpunk

Cyberpunk, nicht nur dem Namen nach eng verwandt mit dem Punk, steht für eine radikale, chaotische und kapitalistische Modernität. Großkonzerne beherrschen die Welt, die Gegensätze sind krass und kontrastreich, der Materialismus und Individualismus enthemmt. Städte etwa wie Seoul stehen für dieses Lebensgefühl. Damit ist Cyberpunk gerade für Libertäre, die dem Konservativen zuneigen, sich nach Familie und bürgerlicher Ordnung sehnen, vermutlich eher abstoßend.

Wer aber gerade den Kapitalismus liebt, weil dieser die kreative Zerstörung fördert, Dynamik in die Welt bringt, wenn Abermillionen von Menschen zugleich nebeneinander und durcheinander „ihr Ding machen“, der findet im Cyberpunk seinen Ausdruck. Zugleich ist damit der Cyberpunk näher an linken Ideen – nicht selten sind die Großunternehmen in den Romanen oder Filmen des Cyberpunk die Bösen. Für Libertäre macht Cyberpunk als Stil also nur dann Sinn, wenn sie bereit sind, die Rolle des bösen Provokateurs ein gutes Stück mitzuspielen, und wenn sie eine gewisse Trennlinie zur beschaulichen (heute oft grün geprägten) Bürgerlichkeit setzen wollen.

Zusammenfassung: Bewegung, Individualismus, Enthemmung, Provokation.

Modernismus

Schlichte, klare Formen, moderne, solide Materialien, Mut zum leeren Raum – der Modernismus, heute oft in der Form des Minimalismus anzutreffen (große, weiße, leere Räume, darin ein paar geometrische Möbel, gerne grau und schwarz), geht maßgeblich auf das deutsche Bauhaus zurück. Für ihn spricht die Verkörperung zahlreicher kapitalistischer Werte. Modernismus steht für Effizienz, Rationalität, den Triumph der Vernunft über das Gefühl. Er ist der Lebensstil vieler erfolgreicher Unternehmer; Luxus, der nicht protzt.

Seine sehr weite Verbreitung ist zugleich sein größter Nachteil – er ist nicht markant. Staatskultur und staatsabhängige Kunst frönen dem Modernismus ebenso wie Behörden. Spitzt man den Modernismus zu (das heißt, reduziert man ihn zu immer klareren und simpleren Formen), wird er endgültig ein Aushängeschild einer kleinen Oberschicht und hängt weite Teile der Menschen ab. Seine Betonung von Rationalität, Vernunft und Effizienz wirkt zugleich kühl und verstärkt das ohnehin schon große Problem vieler Freiheitsfreunde, wenn sie als nicht empathisch angesehen werden: „Ihr denkt ja gar nicht an die Armen und Schwachen!“ Ähnlich wie schon dem Gründerstil geht auch dem Modernismus jedes dynamische Element ab, es fehlen der Aufbruch, die Radikalität, da der Stil vor allem für jene gesetzten Menschen steht, die ihre Ziele bereits erreicht haben.

Zusammenfassung: Vernunft, Effizienz, Klarheit, Wohlstand.

Art déco und Jugendstil

Nach der historischen Wiederaufbereitung vergangener Zeiten im Historismus, begann um die Jahrhundertwende die Suche nach neuen, zeitgemäßen Formen. Verspielter, runder, aber oft mit modernen Techniken und Materialien steht auch der Art déco beziehungsweise im deutschen Sprachraum der Jugendstil für Handwerkskunst und Luxus mit Understatement. Zwei Ikonen New Yorks, das Empire State Building und das Chrysler Building, sind in diesem Stil gehalten, sodass er noch heute für Kapitalismus, Reichtum und Handel steht, also gute Assoziationen aus libertärer Sicht aufweist. Durch das sehr bekannte Computerspiel Bioshock dürfte zudem eine Generation von Spielern diesen Stil mit ungehemmtem Kapitalismus assoziieren. Zugleich ist der Art déco mit seinen ausgesuchten Materialien und teurer Verarbeitung eher etwas für elitär denkende Libertäre. Auch dürfte er ähnlich dem Gründerstil eher die Gesetzten und Konservativen ansprechen, zugleich aber wenig die breite Masse der Bevölkerung erreichen.

Zusammenfassung: Luxus, Elite, Handel, Etabliertheit.

Sozialistischer Realismus und Propagandastil

Der Sozialistische Realismus beziehungsweise der damit eng verwandte Stil der Propagandakunst mit seinen klaren Farben, seinem strengen Scheiden von gut, gesund, stark, produktiv versus böse, krank, parasitär ist womöglich eine verwunderliche Stilrichtung für Kapitalisten. Steht denn nicht diese Kunstrichtung wie kaum eine andere für jene Politik, die wir so gerne aus unserem Leben verdrängen wollen?

Doch es gibt gute Gründe, die für die Plünderung dieses eigentlich kollektivistischen Ästhetik-Angebots sprechen. Zum einen ist der Stil mit seinem auffordernden Charakter hochgradig mobilisierend. Das klare Gut und Böse und die Verehrung des Produktiven passen zur libertären Weltanschauung mit ihrer kohärenten und scharfen Moral. Zudem könnten gerade Objektivisten Gefallen an diesem Stil finden. Ebenso wie der Sozialistische Realismus Partei ergreift und Menschen durch Kunst erbauen und erziehen will, so ist dies auch in der Romantik des Objektivismus gespiegelt. Nur dass hier nicht das Kollektiv die Verehrung erfährt, sondern das schöpferische Individuum. Großes Problem bleibt jedoch, dass dieser Stil zum einen immer noch stark von der Linken besetzt ist (wenngleich immer weniger, je mehr die gefühlige Identitätslinke die alte Linke verdrängt), zum anderen, dass seine Verwendung immer mit einem selbstironischen Ansatz einhergeht.

Zusammenfassung: Klare Moralität, Mobilisierung, Massentauglichkeit, Emotionalität.

Western

Ein freiheitlicher Stil, der, so scheint es, mit dem Marlboro-Cowboy aus unserem Leben verschwunden ist. Dabei ruft er Bilder von Weite, Einsamkeit und eben auch Freiheit wach und ist durchaus markant. Die altbekannten Saloon-Schriftzüge, die durchaus passende Liebe zum Revolver und die Cowboyhüte, die noch heute an Republikaner-Staaten wie Texas denken lassen, sind allesamt markante Symbole. Zudem steckt auch eine gute Spur wildes Abenteuer in diesem Stil.

Dass er heute kaum verbreitet ist – und wenn, dann eher bei einfachen Menschen –, dürfte mehrere Gründe haben. Zum einen passt die obligatorische weite Steppe schwerlich zum dicht besiedelten Deutschland, zum anderen ist die große Zeit der Westernhelden lange vorbei. Zudem steht der einsame Cowboy wenig für den Unternehmer oder für Wohlstand und findet sein heutiges Pendant eher in der Rocker- und Biker-Kultur. Dieser kleinen, starken Szene die Deutungshoheit über diesen Stil zu nehmen, dürfte schwierig werden.

Zusammenfassung: Freiheit, Ungebundenheit, Abenteuer, Anarchie.

80er-Revival (Synthwave, Vaporwave und so weiter)

Mit sonnigen Palmen, eckigen Sportwagen und den Bildfehlern alter Röhrenbildschirme feiert das 80er-Revival den politisch unbedachten und ungehemmten Materialismus und den sorglosen Optimismus der damaligen Zeit. Dabei bietet das 80er-Revival Interpretationsangebote sowohl für Konservative wie für Progressive. Für Konservative sind die 80er eine noch nicht bedrohlich durchpolitisierte Welt, in der ein Mann noch ungehemmt ein Mann und eine Frau noch Frau sein durfte. Für Progressive steckt im Revival die Aufbruchsstimmung der neuen Technologie – von Synthbeats bis zu Designerdrogen. Beide Richtungen verbindet die Wertschätzung für materielle Güter, die sich hier ebenfalls zeigt. Zugleich aber ist die Zielgruppe des 80er-Revivals ein starkes Jugendphänomen und wohl wenig anschlussfähig für ältere Libertäre. Auch ist er teilweise bereits von anderen politischen Richtungen gekapert. Seine Aktualität setzt das 80er-Revival zudem der Gefahr aus, schnell „out“ zu werden, sodass Libertäre, die diesen Stil wählen, vielleicht schon in fünf Jahren wie aus der Zeit gefallen wirken könnten. Zuletzt – und hier liegt eine Gefahr für eine Bewegung, die noch etwas „reißen“ will – ist das 80er-Revival im Kern nostalgisch und melancholisch, eher Realitätsflucht als starker Veränderungswille.

Zusammenfassung: Hedonismus, Materialismus, Nostalgie, Unbeschwertheit.

Kann es den libertären Stil geben?

Selbstverständlich ist weder meine Auswahl an Stilen vollständig, noch sind meine Assoziationen letztgültig objektiv. Sicher hätte man beispielsweise noch über die Ergänzung des Punks nachdenken können oder über die Frage, ob es einen eigenen Prepper-Stil gibt. Ich hoffe aber sehr, dass ich aufzeigen konnte, warum es wichtig ist, über politische Ästhetik nachzudenken. Und dass ich zeigen konnte, wie man sinnvoll und relativ objektiv darüber nachdenken kann. Ich halte es für essenziell, dass wir unsere Abneigung gegenüber einer Politisierung vorgeblich „privater Dinge“ wie etwa Fragen der Ästhetik aufgeben, denn auch die Ästhetik ist letztlich ein Ausdruck von Werten. Folglich erscheint es mir nicht schlüssig, warum wir unsere klaren Werte stets wortreich erklären, aber nicht optisch zeigen sollten.

Zugleich spiegelt sich in der Ästhetik auch ein Werte-Dilemma der Libertären. Gerade weil wir als politische Bewegung auf die Abwesenheit von staatlichem Zwang hinzielen, sind unsere Werte viel heterogener als bei anderen politischen Bewegungen. Vor allem sehe ich eine Werte-Trennlinie zwischen jenen Stilen, die eher konservativ-ordnend und traditionell sind (Art déco, Neohistorismus, Modernismus,) und jenen, die sich progressiv-chaotisch und veränderungsfreudig präsentieren (Cyberpunk, Propaganda-Stil, Western). Ich befürchte, dass ein Stil, der beide Werte-Gruppen zu integrieren versucht, weder erstrebenswert noch möglich ist. Er würde womöglich an seiner eigenen Widersprüchlichkeit scheitern. Es scheint mir daher unwahrscheinlich, dass es jemals den einen libertären Stil geben wird. Wohl aber ist es denkbar, dass es zwei grobe Stile geben könnte, die jeweils um eine der beiden grundsätzlichen Wertegruppen herum aufgebaut sind.

