Staatliche Agenda Ist der deutsche Staat antikonservativ?

16. September 2022

Eine begründete Gegenrede

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Immer wieder, wenn ich die ef lese, kriege ich den Eindruck, dass die meisten meiner Mitkolumnisten und auch viele Leser fest von einer These überzeugt sind: Der Staat, das ist die Kraft des Antitraditionellen, Antikonservativen, des neuen Menschen und der Zerstörung alles Alten und historisch Gewachsenen.

Ich kann nachvollziehen, wie man zu dieser Einschätzung kommt. Allerdings halte ich dieses Bild des Staates für einseitig und ich möchte Ihnen diese Woche gerne begründen, warum. Denn ich denke, dass auch alle Freunde des Überkommenen in unserem Staat einen dankbaren und überaus spendablen Verbündeten finden.

Und damit meine ich nicht nur die üppige Förderung der monogamen Lebensgemeinschaft, die immerhin mit dem Ehegattensplitting noch heute zu den Kronjuwelen der Steuerminimierung gehört. Ich meine auch nicht nur die endlose Bereitschaft des Staates, seine Bürger für Kinder finanziell zu belohnen – immerhin gehen pro Jahr 47,6 Milliarden Euro an Kindergeld hinaus ins Land. Ich denke auch nicht an die staatlich erzwungenen Eingriffe in die Vertragsfreiheit in Form von Elternzeit, Schwangerschaftsurlaub, Sonderregelungen für die Pflege von Familienangehörigen et cetera – auch wenn all das für mich relevante Argumente sind. Sondern ich denke an all die anderen kleineren und größeren Bereiche staatlichen Zwangskonservatismus, die oft übersehen werden, wenn hier über EZB, Habeck und Funk geschimpft wird.

Will der Staat also Familie, Heimat und Tradition zerstören? Ich zweifele daran. Nicht nur sind alle Bereiche rund um Heimat und Tradition Teil der Gemeinnützigkeit – auch sonst ist der Staat überaus interventionsfreudig, wenn es um den Schutz des Alten geht. Es gibt in Deutschland rund eine Million (!) staatlich geschützter Denkmäler, sehr zum Leidwesen von Hundertausenden von Eigentümern, die sich einem endlosen Regelungsdiktat unterwerfen müssen. Selbst neue Fenster, etwas andere Beigetöne an der Fassade, neue Dachziegel, einzelne Außenlampen oder auch nur eine andere Farbe der Fensterläden sind der Regelungswut der Bewahrer des Alten und Überkommenen unterworfen. Ja, man kann bei Denkmalschutzeigentum schon eigentlich nicht mehr von Eigentum sprechen, denn es besteht faktisch keine eigene Verfügungsgewalt mehr über die Gebäude.

Doch nicht nur wird der Privatmann oder die Privatfrau in paternalistische Mithaftung für den Erhalt des Alten genommen, sondern wird noch zusätzlich zur Kasse gebeten. Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland 36.000 Denkmalpfleger, und Sie können sich denken, wie viele von diesen von ihrem Steuergeld bezahlt werden.

Dann können wir auch an die Regelungswut des Staates denken, wenn es um historische Stadtbilder geht. Versuchen Sie mal in Deutschland ein Gebäude genehmigt zu bekommen, dass höher als die lokale Kirche ist – ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.

Und das historische Stadtbild ist ja nur ein kleiner Teil des staatlichen Bewahrungskultes. In Deutschland gibt es rund 80 feste Opernensembles – um die alte traditionelle Hochkultur zu erhalten. Das ist fast so viel wie im gesamten Rest der Welt zusammen. Nur Finnland lässt seine Bürger anteilig noch mehr für die Opern bezahlen als die Bundesrepublik, stellte die „FAZ“ fest. Zum Theater heißt es auf der Seite des Deutschen Bühnenvereines: „Das Bild der Theater- und Orchesterlandschaft in Deutschland wird wesentlich durch die rund 140 öffentlich getragenen Theater bestimmt, also durch Stadttheater, Staatstheater und Landesbühnen.“ Wenn Sie also Schiller sehen wollen, werden Sie dank Ihres Steuergeldes keinen Mangel leiden – egal, ob Sie das wollen oder nicht.

Insgesamt an 158 Standorten in 98 Ländern gibt es Goethe-Institute, die für die deutsche Sprache und Kultur Werbung machen, größtenteils aus Bundesmitteln finanziert. In Deutschland wiederum hält sich jede Kleinstadt ein zumeist schnarchlangweiliges Stadtmuseum, gerne noch ein ebenfalls reichlich bezuschusstes Spezialmuseum. In Goslar, wo ich meine Jugend verbracht habe, wurden so die historische Kaiserpfalz, das Stadtmuseum, die historische Domvorhalle, eine historische Wassermühle, ein historisches Rathaus, ein Bergbaumuseum und einiges mehr gefördert. Als Bonus gibt es dann sogar noch einen Kreisheimatpfleger und ein staatliches Stadtarchiv. Rechnen Sie das mal aufs Bundesgebiet hoch.

Oder denken wir an das Brot- und Butter-Thema der Heimat, die Natur. Stand 2017 gab es in Deutschland 8.787 (Sie lesen richtig!) Naturschutzgebiete, die selbstverständlich auch mit reichlich schützenden staatlichen Auflagen und einer entsprechenden Bürokratie bedacht sind, für die Sie ebenfalls zahlen.

Und dann gibt es ja auch noch ortsfremde Pflanzen- und Tierarten, sogenannte Neobiota beziehungsweise invasive Arten. Auch diese machen natürlich in globaler Zeit das Traditionelle und Gewohnte kaputt, und natürlich stehen auch diese im Fokus staatlicher Aufmerksamkeit und reißen damit ein weiteres Loch in Ihren Geldbeutel. Rund 100 Neuankömmlinge in deutschen Wäldern und Feldern unterliegen einer scharfen Überwachung, Risikobewertung und je nach Fall Bekämpfung. Ganze Arten, wie etwa der Wolf, werden staatlich zurückgebracht – auf Basis konservativer, ja reaktionärer Argumente (Wiederherstellung der historischen Flora und Fauna).

Oder sehen wir uns die Kirchen an: Noch immer sammelt der Staat mit Millionenverlusten für die großen Konfessionen die Kirchensteuer ein. Doch nicht nur das: All die kirchlichen Krankenhäuser leben von der staatlich geregelten Fallpauschale (geregelt im Krankenhausfinanzierungsgesetz), kirchliche Kindergärten oder Schulen können sich ebenso über staatliche Gelder freuen und trotzdem schön nach ihren eigenen Regeln spielen (sie haben sogar ein eigenes Arbeitsrecht). Obendrauf kommen noch mal 510 Millionen Euro jährlich an direkten Staatszahlungen (sogenannte „Staatsleistungen“). So machen staatliche Kirchensteuer und Subventionen heute rund 70 Prozent der Einnahmen der evangelischen Kirche aus. Und dazu gibt es noch Boni obendrauf, wie etwa die Mitbestimmung in den ÖRR-Rundfunkräten oder das Wort zum Sonntag.

Und überhaupt – denken Sie wirklich, der ÖRR wäre nur antikonservativ in seinem endlosen Geldregen? Haben Sie einmal das Programm der Dritten angeschaut? In Deutschland vergeht kein Tag vergeht ohne ein halbes Hundert dudeliger Heimatdokus für Frühdemente, von der bimmligen Brockbahn bis zur hohen Hallig, von der Pilgerwanderung durch den Schwarzwald bis zur bedächtigen Donaukreuzfahrt. Finden Sie mal irgendeinen Dorfbahnhof, an dem nicht schon im Drittprogramm die Dampflokomotive träge vorbeigestampft ist.

Ich hätte Ihnen noch hundert weitere Beispiele geben können, aber ich denke, dass mein Kernpunkt klar geworden ist: Wenn Sie der Überzeugung sind, unser Staat wäre antikonservativ, auf die Vernichtung von Tradition, Heimat und historisch Gewachsenem ausgerichtet, so liegen Sie meiner Überzeugung nach falsch. Ich denke, es ist überhaupt falsch zu glauben, dass der Staat, gerade unser föderaler Staat mit seiner Konsensdemokratie (jeder kriegt was ab), eine kohärente Agenda verfolgen würde. Er fördert einfach alles – das Konservative und das Antikonservative, so hat jeder was vom Staat, das ihm gefällt.

Und was macht dieses dialektische Wunder der ideologieübergreifenden Allbeglückung möglich? Richtig, Ihr Geld.