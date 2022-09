Die Krise Lauwarmer Herbst

02. September 2022

Warum es keine gewaltsamen Massenproteste geben wird

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Noch etwas staunend flanieren die Städter über die fahrzeugleeren Autobahnen und Landstraßen. Der Staat hat, um Energie zu sparen, das Fahren an bestimmten Tagen ganz verboten. Davon abgesehen, gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern auf der Autobahn und maximal 80 auf allen anderen Straßen. Doch nicht nur den Verkehr hat es getroffen. Zur Sicherung der Energieversorgung sind jetzt staatliche Preissetzung und Enteignungen möglich. Parallel läuft überall die staatliche Propaganda zum Energiesparen.

Es scheint, als gäbe es für die Regierenden kein Halten mehr. Während im ganzen Land Stagnation und Inflation die Wirtschaft erlahmen lassen, wird selbst die Zeit zum Gegenstand ihres staatlichen Spardiktats: Die Sommerzeit wird eingeführt.

Spätestens durch den letzten Satz werden Sie es sicher bemerkt haben – meine kleine Szene spielt nicht im Jahr 2022, sondern 1973, zur Zeit der Ölkrise. Ein Szenario, nicht unähnlich dem heutigen. Auch damals wurde ein freiheitlicheres Land von seinen autoritäreren Nachbarstaaten überfallen, und auch damals straften die Angreifer den Westen für seine Unterstützung des Angegriffenen. Der Krieg ist dann sehr zeitnah als Jom-Kippur-Krieg (nach dem jüdischen Feiertag) in die Geschichte eingegangen und demonstrierte die Macht des größten Kartells der Weltgeschichte: der Opec.

Doch trotz enormer Inflation, Wirtschaftskrise und explodierender Energiepreise blieb es 1973 insgesamt ruhig in Deutschland, ja, in der gesamten westlichen Welt. Einzig in Athen, wo eine ohnehin schon instabile Militärdiktatur an der Macht war, kam es zu einem Aufstand, der rasch mit Gewalt niedergeschlagen wurde.

Ich denke, dass, wenn uns dieses historische Beispiel eines lehrt, dann dies, dass wir nicht mit einem heißen Herbst oder heißen Winter rechnen sollten. Wenn überhaupt mit einem lauwarmen – sowohl in der Wohnung als auch auf den Straßen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Faktoren, die 1973 zu einer gewissen Ruhe geführt haben, auch heute gelten dürften.

Erstens: Es gab außenpolitisch ein relativ klares Gut und Böse. Nicht in dem Sinne, dass diese Meinung von allen Bürgern geteilt würde (die Neue Linke beispielsweise war ebenso überzeugt antiisraelisch wie antiamerikanisch), aber doch von einer Mehrheit.

Zweitens: Die Krise traf auf eine gefestigte Demokratie. Und eine solche ist selbst durch schwere Wirtschaftskrisen kaum zu erschüttern. Schauen Sie dafür nur nach Japan, dass inzwischen auf Jahrzehnte der Dauerkrise zurückblickt.

Drittens: Es gab ein Erwartungsmanagement. Anders formuliert: Menschen nehmen Krisen dann als besonders bedrohlich wahr, wenn sie plötzlich und unerwartet kommen, man sich also nicht im Voraus auf harte Zeiten einstellen kann. Bereits 1973 wurde Deutschlands Niedergang mit allen nur denkbaren Schwarzschattierungen an die Wand gemalt. 2022 hat das exzessive und urdeutsche Schwarzmalen sogar schon lange vor den harten Auswirkungen der Krise begonnen – ein Job, der im Übrigen von den sogenannten Alternativmedien, die schon seit Monaten auf den Kälte- und Blackout-Winter einstimmen, ganz besonders gut übernommen wird.

Viertens: die Anpassungskraft des Marktes. In unserer deutschen Mischökonomie dürfte noch genug Marktmechanismus vorhanden sein, um viele Übel sehr zeitnah unternehmerisch auszugleichen. 1973 beispielsweise war die Fahrradindustrie der große Gewinner, mit einem Absatzplus von 24 Prozent.

Das heißt nicht, dass es nicht auch Faktoren gäbe, die eher für ein Mehr an Protest sprechen würden. Zum einen ist das sicher die ostdeutsche Protesttradition (die hier kombiniert mit Russland-Sympathie auftritt) oder auch das insgesamt durch Flüchtlings- und Corona-Krise schon stark geschwächte Vertrauen in Staat und Politik. Auch die Bevölkerung ist heute definitiv weniger krisengewöhnt als 1973, als ein erheblicher Teil der Menschen noch hautnah den Hungerwinter miterlebt hatte. Zu guter Letzt spielt die geringe Informationskontrolle des Staates eine wichtige Rolle – immerhin gab es 1973 noch kein Internet und nur zwei Fernseh-Sendeanstalten: ARD und ZDF.

Aber reicht das aus, um Deutsche so wütend auf die Straße zu treiben, dass es einen „heißen Herbst“ gibt, inklusive Krawallen, Zusammenstößen, brennenden Autos? Ich denke nicht – zumindest nicht abseits der üblichen Verdächtigen in schwarzer Kleidung, die sowieso stets einen Vorwand finden, um Autos anzünden. Wenn sich eines über die Zeit hinweg gezeigt hat, ist es dies, dass die deutsche Leidschwelle doch sehr hoch liegt – anders als etwa in Frankreich.

Mir scheint es darum viel wahrscheinlicher, dass sich der Trend der letzten Krisen fortsetzen wird: die innere Kündigung der Steuerzahler. Die Überzeugung vieler Bürger, dass von diesem Staat nichts mehr zu erwarten ist. Die Hinwendung zum Anti-Mainstream und sicher auch größere, fast immer friedliche Demonstrationen – die erst mal nichts ändern. Vielleicht auch ein weiteres Ansteigen der Auswanderung. Im Politischen vielleicht hier ein paar Prozente mehr, da ein paar weniger. Kurzum: eine Entwicklung, die für die Politik langfristig gefährlich ist, aber für den Moment wenig spektakuläre Bilder produzieren dürfte.

Wenn Sie sich also – je nach Frustrationsgrad – vor dem heißen Herbst gefürchtet oder sich auf ihn gefreut haben: Rechnen Sie besser nicht mit ihm. Bereiten Sie sich lieber auf die große Lauwärme als neues Lebensgefühl und vielleicht auch auf einige frischgebackene Staatsskeptiker im Bekanntenkreis vor.