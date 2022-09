Moralfragen Warum ich Egoist bin

09. September 2022

Über die wahre Wurzel des übergriffigen Staates

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Fassungslos, mit weit aufgerissenem Mund und vor Schreck geweiteten Augen steht der Libertäre der Welt oft gegenüber. Sein größtes Problem: Unverständnis. Warum wollen die anderen denn Gewalt, also einen großen Staat, fragt er sich. Oder auch: Warum sieht niemand, dass der Weg der Eigenverantwortung und Freiwilligkeit der bessere ist?

Seine Erklärungsansätze sind zahlreich, aber oft abwegig. Entweder werden die 99 Prozent Nicht-Libertären um ihn herum pathologisiert, Stichworte: Stockholm-Syndrom, Indoktrination, Massenverdummung, oder finstere Mächte werden vermutet, wie World Economic Forum, Deep State, Satanisten, Bilderberger, CIA und so weiter. Irgendwer oder irgendetwas muss doch an der Gewalt-Liebe der Menschen schuld sein – und damit auch an der Liebe zum großen umverteilenden Staat.

Ich glaube, dass an diesem Phänomen tatsächlich etwas schuld ist. Aber es ist weder eine geistige Krankheit noch der Abfall vom christlichen Glauben noch eine klandestine Macht. Ich denke, ganz im Sinne Ayn Rands, dass der wahre Schuldige ein moralisches Ideal ist, das die Menschen ganz von selbst zum Staat treibt: der Altruismus.

Doch ehe wir über Altruismus reden können, müssen wir den Begriff einmal klar erfassen. Altruismus meint gemäß allen Definitionen, die ich gefunden habe, „Selbstlosigkeit“, also den Verzicht auf das Selbst. Nun kann ein Mensch schwerlich ganz auf sein „Selbst“ verzichten, aber er kann zumindest auf Dinge verzichten, die ihm selbst nützlich, angenehm und wertvoll sind. Dieser Verzicht, dieses Opfer macht einen selbstlos. Wichtig dabei ist jedoch, dass die Sache nur dann „selbstlos“ ist, wenn man nichts von gleichem oder vergleichbarem Wert zurückerhält. Sonst nennen wir das Ganze nicht eine selbstlose Tat, sondern schlicht einen Handel mit dem Ziel des eigenen Vorteils. Ersteres ist altruistisch, Letzteres egoistisch.

Wie eindeutig diese Trennlinie ist, können Sie ganz leicht im Alltag testen. So unterscheiden wir beispielsweise zwischen Spenden und Kaufen. Bei Letzterem erhalten wir einen für uns höheren Wert zurück (sonst wäre es ja kein Kauf, den wir tätigen würden), bei Ersterem nicht. Ja, die besondere Moral des Spendens wird ja gerade darin gesehen (und vom Staat noch steuerlich gefördert), dass es keinen gleichwertigen Gegenwert gibt.

Ich finde dieses Phänomen äußerst interessant – denn es ist etwas, über das wir im Alltag nie nachdenken. Auch ich habe das bis zu dem Zeitpunkt, als ich mich ein wenig in Ayn Rands Philosophie des Objektivismus vertieft habe, nicht getan. Ist man jedoch einmal auf die vorherrschende moralische Höherstellung des Selbstopfers gestoßen – denn nichts anderes ist es ja, wenn man auf einen Wert verzichtet, ohne einen Gegenwert zu erhalten –, findet man diese moralische Figur überall.

Zum Beispiel im Christentum: Hier ist der ganze Grundmythos um das Opfer, das Menschenopfer, herum aufgebaut, und zwar um den Tod von Jesus Christus, der ohne Sünde ist, für die sündigen Menschen, also das Opfer des höheren Wertes, der höheren Tugend für den niedrigeren Wert, die niedrigere Tugend.



Doch das Christentum steht mit dem moralischen Opferkult nicht allein da. Durch die Jahrhunderte hindurch tönte stets der altruistische Schlachtruf an alle Starken, Fähigen, Moralischen: Opfere dich für jene, die nicht so stark, fähig und moralisch sind. Wir kennen das aus der heutigen Politik. Wie oft haben wir schon vorgebetet bekommen: „Starke Schultern müssen mehr tragen“?

Ja, unsere gesamte Kultur ist süchtig nach dem Menschenopfer all jener, die besser sind. Der Nationalismus feiert die Jungen und Kräftigen, die auf dem Schlachtfeld für die Alten und Schwachen zurückbleiben, die Grünen beten ihr unablässiges Mantra von Verzicht und Entsagung für eine Natur, die den Menschen noch nie etwas geschenkt hat, die Linken wollen die Erfolgreichen für die Erfolglosen zur Kasse bitten, die Woken die Selbstbewussten für die Empfindsamen, die Islamisten die besonders Gläubigen in den Märtyrertod schicken, um die Ungläubigen durch das Selbstopfer zu bekehren. „Herauf auf den Opferaltar!“, das ist der Schlachtruf von zweitausend Jahren altruistischer Philosophie.

Es ist die große lebensverneinende Philosophie. Denn das altruistische Ideal ist Leiden und Tod. Leiden deshalb, weil je größer der eigene Verzicht, je größer die in Kauf genommenen Schwierigkeiten, je größer die Aufopferung sind, desto reiner ist der Altruismus, desto selbstloser das Handeln. Tod schlicht deshalb, weil es im Altruismus die moralisch reinste Tat ist, das größte Opfer, das ein Mensch bringen kann. Mehr Selbstlosigkeit als die komplette Vernichtung des Selbst geht einfach nicht.

Wie aber genau führt das individuelle moralische Ideal des Selbstopfers zum Opfer der anderen, also zum umverteilenden, bevormundenden Staat als Instrument dieses selbstlosen Opferkultes?

Die Antwort lautet: über Neid, Missgunst und Anspruchsdenken. Denn eigentlich ist der Mensch eben kein selbstloses Wesen, was zu uns allen bekannten Aussagen führt wie: „Der Mensch ist nicht gut genug für die Utopie.“ (Wobei eigentlich zu fragen wäre, ob die Utopie gut genug für den Menschen ist?). Je mehr der Mensch opfert, je moralischer er sich dabei fühlt, desto mehr erwartet er das Opfer auch von seinen Mitmenschen und desto aggressiver reagiert er, wenn diese ihren Opfergang verweigern. Aus dem Opfer leitet sich also ein Anspruch auf die Mitmenschen ab. Das auf sich genommene Leid ist wie ein Pfandbrief, der darauf wartet, eingelöst zu werden.

Um das zu konkretisieren: Die Mutter, die ihrem „undankbaren“ Sohn entgegenschleudert: „Mein ganzes Leben habe ich verzichtet, damit es dir einmal besser geht und jetzt machst du …“, die grüne Studentin, die aufschreit: „Ich kriege keine Kinder, aus Verantwortung für den Planeten, und Sie fahren hier einfach so mit dem SUV durch die Gegend!“, der Arbeitskollege, der überraschend ausrastet: „Damit ihr früher zu euren Kindern kommt, habe ich jetzt ein halbes Jahr die Scheißspätschicht übernommen, und so dankt ihr es mir?“, der Unternehmer der finster raunt: „Ich verzichte ja gerne auf einen Teil meiner Gewinne, damit es der Region besser geht, aber dieser amerikanische Großkonzern ...“.

Wir kennen diese Situationen. Hundertfach, tausendfach. Es ist der Zorn der angeblich moralischen Selbstopferer über die egoistischen Nichtopferer. Und wie von selbst ruft der Zorn nach der moralisch gerechten Bestrafung. Wenn die starken Schultern sich entziehen wollen, packt sie euch! Wenn das Kind nicht folgen will, dann machen wir ihm Druck! Wenn der SUV-Fahrer nicht verzichten will, dann muss man ihn halt zwingen! Wenn der amerikanische Großkonzern nicht zahlen will, dann braucht es halt eine Steuer, damit der Gerechtigkeit des Altruismus genüge getan ist. Machen Sie sich klar, dass in einer Gesellschaft des Selbstopfers der Zwang der Mitmenschen zum Opfer eine moralische Handlung ist! Ein Akt der Gerechtigkeit! Gerecht für alle, die schon opfern, und sogar gerecht für jene, der zum Opfer gezwungen werden, denn auch sie werden damit auf den Pfad der moralischen selbstlosen Tugend gebracht.

Wenn Sie sich fragen, warum Ihre Produktivität für die Unproduktiven geopfert werden soll, Ihre Gesundheit für die Ungesunden, ihre Eigenverantwortung für die Eigenverantwortungslosen, hier haben Sie die Antwort.

Nur eine Frage bleibt unbeantwortet: Warum ist es gut, sich zu opfern? Ich glaube, die Antwort ist einfach: Es ist nicht gut.