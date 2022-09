Abschied Letzte Worte

23. September 2022

Kriege, eine Revolution, ein Resümee und viel Hoffnung

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,

dies hier ist meine letzte Kolumne für eigentümlich frei, denn ich habe nach eingehender Überlegung beschlossen, mich vorerst auf meine Arbeit für „Liberty Rising“ zu konzentrieren. Ich vermute, dass einige von Ihnen vielleicht aufatmen werden. Der erhobene Zeigefinger wird Sie nun nicht mehr freitäglich mahnend begrüßen. Ich habe es einigen von Ihnen nicht leicht gemacht – und das wollte ich auch nie. Es ist meine feste Überzeugung, dass wir – um die Sache der Freiheit voranzubringen –, uns in unserer Analyse der Realität nicht von dem leiten lassen dürfen, was andere gerne hören wollen. Nicht einmal von dem, was andere Libertäre, Familienmitglieder oder sogar Freunde gerne hören wollen.

Ich habe Ihnen nun über ein halbes Jahr meine Antworten auf die Realität präsentiert. Ich denke, dass es mir gelegentlich gelungen ist, Sie zu überzeugen oder zumindest zum Nachdenken zu bringen. Das freut mich. Hin und wieder habe ich Sie vermutlich auch verstört, eben weil ich nicht glaube, dass Freiheit, Konservatismus, Tradition und Religion zusammengehören. Aber auch das ist meine Antwort auf die Realität, und ich bereue es daher nicht, Sie verstört zu haben.

Meine erste ef-Kolumne hatte den Titel: „Gewagt optimistischer Blick in die Zukunft“. Und mit einem optimistischen Blick möchte ich diese Kolumne auch schließen. Denn ich glaube, dass die Freiheit global auf einem guten Weg ist – auch wenn mir das für Deutschland gerade nicht so eindeutig erscheint.

Wie Sie vielleicht schon in den Nachrichten mitgekriegt haben, tobt im Iran gerade, und zum wiederholten Male in den letzten Jahren, ein formidabler Aufstand, ausgelöst durch den Tod eines 22-jährigen Mädchens durch die Sittenpolizei. Ob er stark genug sein wird, schon diesmal das islamistische Mullah-Regime hinwegzufegen – immerhin eines der blutrünstigsten der Welt –, bleibt abzuwarten. Doch die Theokratie steht längst auf tönernen Füßen. Sie steht damit nicht allein.

Viele der unfreiesten Regime der Welt sind heute besorgt um ihr Fortbestehen. Das sozialistische Venezuela ist noch immer alles andere als stabil, ebenso das kommunistische Kuba, wo es erst letztes Jahr zu Ausschreitungen gekommen ist. Und selbst das mächtige rote China fürchtet – selbst verschuldet durch eine Corona-Politik, die das Regelungsregime in Deutschland fast harmlos erscheinen lässt – um seine Stabilität. Auch für Putin und die korrupten Oligarchen in Russland läuft es derzeit nicht gut, auch wenn sich die ukrainische Offensive nach der Rückeroberung Charkiws vorerst im Norden von Donezk festgefressen zu haben scheint.

Ich weiß, dass all diese Kämpfe Opfer fordern, dass Tausende, teils Hundertausende von Menschen sterben. Ich habe die Bilder auf Twitter gesehen von den jungen Russen und Ukrainern, die leblos und schlaff in zerschossenen Gräben oder verstreut in abgelegenen Wäldern liegen. Ich habe auf Twitter auch die Bilder der toten Protestierenden im Iran gesehen, in riesigen Blutlachen, die sich langsam über den trockenen Asphalt ausbreiten. Niemand sollte so sterben müssen. Und ich denke, dass dies in einer freieren Welt auch nicht notwendig wäre.

Aber die Welt, in der wir leben, ist noch nicht frei. Sie ist sogar an den meisten Orten unseres Planeten noch viel, viel unfreier als hier. Etwas, das meinem Eindruck nach Libertäre zu oft vergessen, denn solange man noch sorgenlos öffentlich schreiben kann, dass wir in einer DDR 2.0 lebten, befindet man noch nicht in ihr.

Einer der Leitsprüche der Libertären war immer „Freiheit oder Tod“ – und dieser Spruch schließt die Möglichkeit des Todes ein, wenn ein Leben nach menschlichen, rationalen, zivilisierten Standards nicht mehr möglich ist. Vergessen wir nicht, dass auch die Knechtschaft eine Form des menschlichen Todes ist, auch wenn sie Sie bis zur Rente tragen kann. Aber sie ist der Tod des Selbstansehens, der Integrität und des Glückes. Der Tod dessen, was den Menschen ausmacht – seiner Individualität, seiner Fähigkeit, den eigenen Verstand uneingeschränkt zu gebrauchen.

Überall auf der Welt treffen Menschen jeden Tag die Wahl zwischen dem einzigen menschlichen Recht, dem Recht auf das eigene Leben, und der Sklaverei. Und viele wählen das eigene Leben, das Streben nach Glück, nach Freiheit, damit unsere Erde ganz langsam über quälende Jahrzehnte immer freier wird. Der Ostblock ist gefallen, und ich bin mir sicher, dass auch das Mullah-Regime im Iran fallen wird.

Auch hier in Deutschland ist ein Mehr an Freiheit möglich. Dass es möglich ist, beweisen die 90er Jahre mit der Abwicklung der „Deutschland AG“, der Privatisierung der Telekom, der Post, der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes. Wir haben das Internet als Austauschplattform und erstmals auch eine ganz neue Form des Geldes, die Kryptowährung, bekommen.

Ich möchte mit diesem (historischen) Beispiel die zahlreichen Probleme im Jetzt nicht leugnen: eine hemmungslose, von der Politik verursachte Überproduktion von nutzlosen Akademikern, die den Staat als Einkommensquelle gekapert haben, ein Wiederauferstehen des Rassismus, befeuert von linken wie rechten Identitären, eine tiefes Unverständnis über den Wert menschlicher Produktivität, eine postmoderne Verachtung des Heldenhaften im menschlichen Leben und eine urdeutsche Grundtendenz zum altruistisch bemäntelten Kollektivismus.

Aber ich sehe auch die Gegentrends. Nicht nur global, sondern auch vor der eigenen Haustür. Die Grünen als ideologische Formation zum Beispiel sind – auch wenn die Medien das nicht so deutlich machen –auf dem Rückzug. Die Kernenergie liegt wieder auf dem Tisch, Fridays for Future interessiert niemanden mehr, die letzte Generation hat sich reichlich unbeliebt gemacht mit ihren Straßenblockaden und Heizen im Winter ist den Menschen offenkundig wichtiger als eine diffuse Angst vor der Klimaapokalypse.

Materielles Wohlergehen und dessen Erhalt werden wieder ein relevantes Thema für viele Menschen. Ihr Vertrauen in einen Staat, der sie bemuttert, leidet zunehmend unter der Inflation und vielem mehr. Und bei „Liberty Rising“, der Jugendorganisation für Freiheit & Kapitalismus, der ich den Großteil meiner Lebenszeit widme, haben wir inzwischen an die hundert wirklich aktive Mitglieder, planen ein noch größeres Sommercamp sowie Vorträge, starten unseren eigenen Webshop und vieles mehr.

Das macht mir Hoffnung. Und Ihnen vielleicht auch. Machen Sie es gut, und streben Sie so unerbittlich, wie Sie nur irgendwie vermögen, nach Ihrem eigenen Glück. Es ist möglich. Nicht im Himmel, sondern hier auf der Erde.