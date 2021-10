18. Oktober 2021

Warum Europa jetzt vor der Entscheidung steht

Bei Markus Krall ist es ein wenig wie bei Roland Baader. Als Libertärer meint man, eigentlich schon alles zu wissen. Trotzdem ist durch die Fokussierung auf einen Aspekt und in der Brillanz der Erklärungen doch immer wieder Neues und Interessantes bei diesem Autor zu finden. Und ein Lesevergnügen ist es sowieso. So auch hier, wenn Markus Krall im ersten Teil die 25 dreistesten Unwahrheiten über den Markt widerlegt. Kern des Buches ist sein Vorschlag einer neuen Verfassung. Damit schließt er logisch an seine vorigen Veröffentlichungen an. Nach der Beschreibung der Probleme des Euros, der Wirtschaft und den Ausführungen über die Notwendigkeit einer bürgerlichen Revolution beschreibt er nun, wie ein besserer Staat aussehen könnte. Ganz Pragmatiker, hält er den Staat an sich wie auch insbesondere seine Verteidigungsfähigkeit nach außen für unvermeidbar. Aber er stellt den Leviathan vom Kopf auf die Füße und verpasst ihm eine drastische Entschlackungskur. Keine direkten Steuern. Kein staatlicher Rundfunk. Ein Verbot von Enteignung oder Zwangshypotheken. Null Subventionen. Goldgedeckte Währung und das Zulassen von privaten Währungen. Maximale Subsidiarität. Am überraschendsten und spannendsten fand ich den „Wahlmonarchen“, der, auf Lebenszeit vom Volk gewählt, als Staatsoberhaupt fungiert und als Wächter der Freiheit ein Vetorecht zu jeglichen Gesetzen hat. Besonders gefallen mir auch Kralls spirituelle Überlegungen. Wer ist eigentlich das „Ich“, das schreibt, denkt und liest? Aus seinen Überlegungen dazu leitet Krall die Gesellschaftsordnung der Freiheit als die einzig zulässige Form menschlichen Zusammenlebens ab – libertär einmal andersherum erklärt und begründet. Das ist besonders lobenswert, ist es doch dringend geboten, dass der Libertarismus seinen akademischen Elfenbeinturm oder seine selbstgebaute Burg verlässt, damit sich der Wert unserer besseren Ideen endlich schneeballartig verbreiten möge. Das sollte doch möglich sein in einer Zeit, in der so viel von Exponentialfunktionen die Rede ist.



„Markus Krall: Freiheit oder Untergang: Warum Europa jetzt vor der Entscheidung steht“ bei amazon.de kaufen