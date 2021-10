17. Oktober 2021

Der Griff nach Ihrem Vermögen

Der Autor, Publizist, hat mit dem Buch eine sauber recherchierte Aufstellung der in Deutschland möglichen Enteignungen durch den Staat dokumentiert. Neben den bekannten Artikeln im Grundgesetz benennt und erläutert Michael Grandt die dazu aber notwendigen Ausführungsgesetze. Wichtige Normen sind das Bundesfernstraßengesetz, das Bundeswasserstraßengesetz, das Energiewirtschaftsgesetz, das Luftverkehrsgesetz, das Eisenbahngesetz, Enteignungen zugunsten der Landesverteidigung (Landbeschaffungsgesetz, Schutzbereichsgesetz) sowie zur Rettung des Finanzsystems (Rettungsübernahmegesetz, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz). Soweit es die Infrastruktur (Luftfahrt, Eisenbahn, Straßenverkehr und die Landesverteidigung) betrifft, mag die Mehrheit der Bundesbürger dafür eine latente Zustimmung empfinden. Die Einzelfälle sehen auch hier manchmal dramatisch aus. Der Autor bietet sehr gute Beispiele aus der Praxis. Neu sind allerdings Baugebote oder, wenn diese nicht von Erfolg gekrönt sind, Enteignungen zum Bau von Wohnungen oder aber die in Berlin angestrebten Enteignungen von großen Immobilienfirmen. Die Kritik des Autors richtet sich hier erkennbar gegen die diesbezüglichen grünen, sozialdemokratischen und sozialistischen Politiker. Die Ablehnung derartiger Ausweitung von staatlichen Enteignungen kann der Autor nur schwer verbergen. Er versucht es auch gar nicht. Das Buch ist als Warnung an alle Mitmenschen gedacht, die sich in trügerischer Sicherheit wiegen. Auch heute schon wird regelmäßig enteignet, auch wenn das mangels medialer Aufmerksamkeit allgemein nicht zur Kenntnis genommen wird. Was auch dem Rezensenten neu war, ist, dass es sogar vor der Enteignung (falls diese zu lange dauert) eine sogenannte Besitzeinweisung gibt, wenn dies, vermeintlich, zum Wohle der „Allgemeinheit“ sei. Man kann nur hoffen, dass die vom Autor kritisierten Politiker das Buch nicht lesen. Eine bessere Handlungsanleitung für Kevin Kühnert und Co ist dem Rezensenten nämlich nicht bekannt.



