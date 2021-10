15. Oktober 2021

Roman

„Ungebeugt und ungebrochen“ ist der erste Roman von Ayn Rand, der nun in einer von Philipp Dammer überarbeiteten Übersetzung neu (als Paperback und in einer fadengebundenen Ausgabe) erschienen ist – und der bereits ebenso lohnend ist wie ihre späteren Erfolgsromane. Die Übersetzung eines solch umfangreichen Werkes braucht Zeit. Die Entscheidung dazu ist also lange vor der Ahnung eines gewissen Virus und Lockdowns gefallen. Sie ist auch lange vor der Kenntnis der sich kurz vor den Bundestagswahlen mit zunehmender Beschleunigung immer planwirtschaftlicher entwickelnden Politikansätze der alteingesessenen Parteien gefallen. Aber das Timing war perfekt. „Ungebeugt und ungebrochen“ ist der Roman für die heutige Zeit, in der ein neuer Sozialismus, wenn auch mit dem Präfix „öko“, schon sehr weit vorangeschritten ist. Ayn Rand hat vor ihrer Migration in die USA den real existierenden Sozialismus im Russland der Lenin-Zeit selbst erlebt. Sie weiß also sehr genau, worüber sie schreibt. Und sie beschreibt entsprechend plastisch das Leid und Elend wie auch Korruption, den Schwarzmarkt und die innere Zerrissenheit zumindest einiger Funktionäre. Was wie ein historischer Roman anmutet, ist doch ein Buch für unsere Zeit. Denn schon bei ihrem Romandebut ging es Ayn Rand darum, allgemeingültige philosophische Ideen im Rahmen einer fesselnden Erzählung zu vermitteln. Im Vorwort erklärt sie dazu: „Es ist keine Geschichte über Sowjetrussland im Jahre 1925. Es ist eine Geschichte über Diktaturen überall, zu jeder Zeit.“ Es ist an uns, heute noch mehr, noch schneller und vor allem noch verständlicher aufzuklären, um für unsere Zeit Schlimmeres zu verhindern, bevor die Gesellschaft vollends einen Zustand erreicht hat, den einer der Protagonisten in der Geschichte so beschreibt: „Es ist so viel Schrecken und Leid um uns, dass ich niemanden als schuldig brandmarken kann. Wir sind alle arme, verängstigte Geschöpfe, die so viel leiden und so wenig wissen.“ Wir haben heute sehr viel Wissen. Nutzen wir es und verbreiten wir es. Zum Beispiel mit diesem Buch.

