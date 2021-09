17. September 2021

.

Das Buch, das die Verspeisung des für „Staat“ stehenden Leviathans behandelt, kann als Gegenstück zu dem im Buch nicht erwähnten Hans-Hermann Hoppe gelesen werden. Ausgehend von Machiavelli wird der zunächst als absolute Monarchie in die Welt gesetzte Staat als Vollendung der Renaissance und damit als Voraussetzung der Industrie dargestellt. Wesentliche Leistung dieses Staates, der mit Preußen seine vollendete Ausprägung erhalten hat, war die Überwindung der konfessionellen Bürgerkriege und die Konstituierung von Völkern zu Nationen. Der Staat stellt demnach den geeigneten Organisationstypus der Industrialisierung dar. Voraussetzung seiner Entstehung waren die Trennung von Wissen und Religion und deren Domestizierung durch die politische Macht. Diese Staatskonzeption stieß von Anfang an auf Widerstand: Der Leviathan wird gejagt und verspeist, was den Hauptteil des Werkes ausmacht, indem es, beginnend mit der Naturrechtslehre, die Gegner des Staates behandelt. Zu diesen zählen Konservativismus, Liberalismus, Technokratie, Sozialismus und Anarchismus, die sich jeweils mittelalterlicher Argumentationsmuster bedienten. Das Werk sollte das Opus magnum des zuletzt als Herausgeber der „Staatsbriefe“ bekannten Sander werden, die unter VS-Beobachtung gestellt waren. Es ist ein Torso geblieben, der vor allem die zentrale Frage nach der „absoluten Republik“ unbeantwortet lässt, die bereits dem Republikaner Machiavelli für Italien vorgeschwebt hatte, sich aber aufgrund der politischen Verhältnisse auf den „Fürsten“ ausrichten musste. Trotzdem bietet das Werk Staatsgegnern wie den Libertären genügend Argumente, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, um die eigene Position plausibel darstellen zu können. Deshalb sei dieses sehr flüssig geschriebene Werk, das eine umfassende Kenntnis des Schrifttums belegt, seinen Gegnern zur Erkenntnisfindung empfohlen.

