16. September 2021

Hohe Werte

Gleich der erste Satz ist eine Hommage an Ayn Rand. Charles Knight steht am Rand eines Abgrunds – ganz wie Howard Roark in Ayn Rands „Der Ursprung“. Nur dass Charles Knight nicht nackt ist. So beginnt ein packend erzählter Thriller mit cleveren Rohstoffspekulanten, skrupellosen Betrügern, hinterhältigen Steuerfahndern und nur an ihren persönlichen Vorteilen interessierten Beamten und Politikern. Mit heldenhaften Männern sowie verführerischen und teils listigen Frauen ist der Roman geprägt von archetypisch gezeichneten Figuren, frei von Gender oder LGBTQ-Personal. Besonders anschaulich wird Afrika mit seiner fragilen politisch-gesellschaftlichen und von Umsturzgefahren geprägten Lage dargestellt, wie auch Details des schwierigen Geschäfts der Goldgewinnung. Libertäre Leser erfreuen sich an vielen Äußerungen der Protagonisten. Diese sind so geschickt und geradezu zwingend in die Handlung eingewoben, dass das Buch auch für nicht Libertäre ein spannendes Lesevergnügen ist und diese an der einen oder anderen Stelle zum Nachdenken anregen dürfte. Sehr interessant ist die Deutung des Sozialismus als ein Virus, das sich über weite Teile der Menschheit verbreitet hat, das aber nur individuell kuriert werden kann. Wenn überhaupt. Dass sich der Investmentmanager dafür als zu therapierende Person – unwissentlich – ausgerechnet eine mehr als überzeugte Steuerfahnderin ausgesucht hat, hat Charme. Wozu seine staatskritischen Bemerkungen und seine libertären Belehrungen bei ihr führen, gibt der Geschichte eine überraschende Wendung. Neben den Klassikern von Ayn Rand und den fesselnden Politthrillern von Frank Jordan ist dieser Erstling von Casey und Hunt eine wunderbare Ergänzung an brillant erzählter, spannender Belletristik mit libertärem Hintergrund. Es ist sehr zu hoffen, dass er viele Leser finden wird, sodass bald auch die weiteren Bände über den erfolgreichen Spekulanten Charles Knight in deutscher Übersetzung erscheinen können.



