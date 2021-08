Wanderungen durch den Sarg Brandenburg Bügeln oder blasen?

03. August 2021

Solange es Konkurrenz gibt, ist die Welt auch für Frauen kein Zuckerschlecken

von Bernard Udau

Von Zeit zu Zeit schaue ich mir gerne Kabarettsendungen an, um ein wenig den Finger am Puls der Zeit zu haben. Worüber die Menschen lachen, ist ein gutes Indiz dafür, wie ihre Realität aussieht und was sie bewegt. Worüber sie nicht lachen, zeigt dagegen ziemlich treffsicher an, was ihnen heilig ...