Abtreibungen in Zeiten von Corona Der Führer schützt das Leben

06. Dezember 2020

Werter und unwerter Lebensschutz

von Bernard Udau

Ist es nicht rührend, ist es nicht herzerweichend rührend, wie sich die Regierung um uns kümmert? Mein Leben, Ihr Leben, unser aller Leben ist der deutschen Kanzlerin so wichtig, dass sie bereit ist, die Wirtschaft, die Kultur, ja den Alltag in unserem Land aufs Empfindlichste einzuschränken. Nie da gewesene Maßnahmen werden durchgeführt, um unser Leben zu schützen und unsere Gesundheit zu bewahren. Wenn ich abends beim Wein darüber nachdenke, was derzeit alles für mich, meine Eltern und meine Kinder in diesem Land getan wird, kann ich manchmal eine kleine Träne nicht unterdrücken.

Was mein altes links schlagendes Herz besonders erwärmt, ist die Tatsache, dass es in Deutschland offenbar doch nicht nur um Geld und Wirtschaft geht. Von wegen Wachstum, von wegen Bruttoinlandsprodukt, von wegen Vollbeschäftigung. Pustekuchen! Wie das Coronavirus zeigt, ist der Schutz von Leben und Gesundheit unserer Regierung wichtiger als schnöde Kennziffern des wirtschaftlichen Erfolges. Wer hätte das jemals für möglich gehalten? Vernunft und Moral haben sich wiedervereinigt in der deutschen Politik. Hurra!

Sehr sinnig finde ich übrigens die Unterscheidung zwischen systemrelevanten Berufen und solchen, die das nicht sind. Wir erinnern uns, während der ersten Corona-Welle durften nur systemrelevante Eltern ihre Kinder in den Kindergarten oder die Schule bringen. Alle anderen mussten die Kinder selbst betreuen oder privat zum Beispiel von Oma und Opa betreuen lassen. Auch hier vermag ich die Vor- und Umsicht der Regierung gar nicht genug zu loben. Hat doch selbst in diesem sensiblen Bereich die Vernunft über blanke wirtschaftliche Interessen gesiegt. Die Gesundheit hat Vorrang, selbst vor der beruflichen Selbstverwirklichung der Frau! Das klingt zwar hart, aber Hand aufs Herz: Ist Ihnen Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitbürger das nicht wert?

Am allerbesten finde ich aber, dass es Deutschland geschafft hat, die systemrelevantesten und wichtigsten gesellschaftlichen Einrichtungen auch in diesen Notzeiten aufrechtzuerhalten. Mag sein, dass viele von uns nicht arbeiten können, mag sein, dass viele nicht rausdürfen oder sich nicht mit Freunden und Verwandten treffen dürfen. Das sind doch aber alles Nebensächlichkeiten im Vergleich zu den wirklich entscheidenden Dingen des Lebens. Wird das nämlich alles nicht mehrfach aufgewogen durch die Tatsache, dass wir es laut Statistischem Bundesamt hinbekommen haben, die Anzahl der Abtreibungen sogar zu steigern? Im zweiten Quartal 2020 wurden 2,3 Prozent mehr Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt als im Vorjahresquartal.

Ist es nicht rührend, ist es nicht herzerweichend rührend, wie sich die Regierung um uns kümmert? Selbst in Zeiten der schlimmsten gesundheitlichen Krise seit Gutmenschengedenken wird uns Deutschen die Möglichkeit gelassen, weiterhin 100.000 Abtreibungen pro Jahr durchzuführen. Auch die jährlich gut 2.000 Abbrüche nach der zwölften Woche und die dazukommenden immerhin noch circa 600 Abbrüche nach der 22. Woche mussten im Corona-Jahr nicht ausgesetzt werden. Die berufliche Selbstverwirklichung der Frau soll jedenfalls nicht daran scheitern, dass wir Deutschen nicht bereit wären, alles dafür zu tun, Abtreibungen jederzeit und unter allen Bedingungen zugänglich zu machen.

Können wir da nicht stolz sein? Haben wir Deutschen nicht das Ziel der Geschichte erreicht? Wir schützen unsere Alten und Kranken, indem wir das berufliche und sonstige Leben massivst einschränken, und beseitigen gleichzeitig ungefähr 13 Prozent unseres Nachwuchses schon vor der Geburt, um unser berufliches und sonstiges Leben zu erleichtern. Das ist gelebter Lebensschutz, das ist gesunde Gesundheitspolitik. Ein Land, das sich so etwas erlaubt, hat es wahrlich verdient, die Speerspitze des Fortschritts zu sein – und die Zeit ist nahe, da Deutschland endgültig ins Nirwana eingehen wird.

Führer befiehl, wir folgen dir! Oder auf gut Neudeutsch: Wir schaffen das!