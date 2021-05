Liberale Ideen Auf dem Weg in den Linksextremismus

02. Mai 2021

Eine Gegenposition zu der von Christian Paulwitz in ef 210

von Bernard Udau

Im Januar griff der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg in einem Tweet die Bundeszentrale für politische Bildung an. Diese nämlich schrieb in ihrem Online-Dossier zum Linksextremismus: „Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – interpretieren sie aber auf ihre Weise um.“ Diese Vorstellung schien Sensburg auf die Palme zu bringen. „Was ist denn in die BpB gefahren?“, fragte er entsetzt. „Dieser Text sollte schnell überarbeitet werden.“

Tatsächlich hat die Bundeszentrale auf diese Kritik reagiert und die entsprechende Passage abgeändert. Mehrere liberale und konservative Kommentatoren begrüßten diesen Schritt. Frank Haubold beispielsweise hält die Änderung für richtig (ef-magazin.de, online am 21.01.2021), denn sozialistische Regime mit ihren Gulags und Killing Fields seien wohl kaum für die Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geeignet.

Diesem Satz ist natürlich voll und ganz zuzustimmen. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte zum Zusammenhang zwischen liberalen Werten und Linksextremismus zu verlieren. Denn meines Erachtens hätte der Text der Bundeszentrale nicht geändert werden müssen, jedenfalls nicht aus dem genannten Grund.

Mit dieser Meinung widerspreche ich einer im liberal-libertären Lager weit verbreiteten Sicht des Sozialismus. Neben Frank Haubold hat sich auch Christian Paulwitz („Wider die Feigheit der Konservativen und Liberalen: Schluss mit Appeasement!“ in ef 210) darum bemüht, diese Sichtweise darzustellen und zu begründen. Laut Paulwitz ist es unsinnig zu behaupten, der Sozialismus fuße auf denselben Werten wie der Liberalismus – denn der Sozialismus besitze gar keine Werte. Der Sozialismus sei vielmehr die Ideologie der Macht um ihrer selbst willen. Es gehe Sozialisten um die Macht, andere unter einen fremden Willen zu zwingen und ihr Handeln in eine Richtung zu lenken, die sie freiwillig nie einschlagen würden. Daher sei es auch unsinnig, sich inhaltlich mit Sozialisten auseinanderzusetzen. Ihnen gehe es nicht um Erkenntnis, sondern um Macht.

Die Motivation hinter Äußerungen wie der Sensburgs oder den Artikeln von Haubold und Paulwitz ist zwar durchaus verständlich. Zu Ende gedacht sind sie jedoch nicht. Wer für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit steht, wollen sie wohl sagen, kann nicht gleichzeitig ein Terrorregime errichten und Millionen von Menschen aushungern oder in Todeslager stecken lassen. Hass, Gewalt, Ausbeutung und Krieg können nur auf Grundlage von schlechten oder bösen Werten gedeihen. Wenn es doch so einfach wäre!

Ich möchte jetzt gar nicht das große Fass der Geschichte aufmachen und fragen, wie es denn mit der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit in der Französischen Revolution gelaufen ist und wie lange es gedauert hat, bis im Namen der Tugend die Köpfe rollten. Hier soll nur danach gefragt werden, welche Werte Linke und Linksextremisten eigentlich haben und inwiefern sie nicht vielleicht doch mit dem Liberalismus verwandt sind.

Im Grunde ist es ja ziemlich überraschend, aus liberalem Munde den Vorwurf zu hören, Sozialisten und Linksextreme würden ihre Werte nur vortäuschen, um Macht über andere zu gewinnen. Denn gerade das ist doch eigentlich der Vorwurf, den Linke den Liberalen und der bürgerlichen Gesellschaft ständig machen: dass der Kapitalismus gar nicht Freiheit und Gerechtigkeit für alle bringe, sondern eigentlich nur dem Interesse einer Klasse diene, nämlich dem der Kapitalisten. Das Privateigentum an den Produktionsmitteln ist aus dieser Sicht nur ein Mittel, mit dem die Klasse der Kapitalisten die Klasse der Arbeiter ausbeutet. Und der Liberalismus ist demnach eine verlogene Ideologie, die die Reichen nur propagieren, um an die Macht zu kommen oder dort zu bleiben.

Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es in den verschiedenen Lagern Opportunisten und reine Machtmenschen gibt, aber sich gegenseitig vorzuwerfen, man meine es grundsätzlich nicht ernst und wolle das Volk für dumm verkaufen, bringt die intellektuelle Diskussion nicht voran und vergiftet das Klima. Daher stelle ich die Frage so: Welche Werte verfolgen die „redlichen“ Linksextremisten?

In diesem Zusammenhang muss allein schon das Wort „Extremisten“ aufhorchen lassen. Extremisten sind extrem. Sie treiben etwas auf die Spitze oder verabsolutieren es. Was treiben nun Linksextremisten auf die Spitze? Extrem links zu sein, heißt doch wohl, linkes Denken und linke Werte in aller Konsequenz zu verfolgen und keine Rücksicht auf anderes Denken oder andere Werte zu nehmen. Was sind nun diese linken Werte?

Nun, rechte Werte beziehen sich auf Gemeinschaften, Institutionen und Traditionen. Von Konservativen und Rechten werden Herkunft, Familie, Kirche, Solidargemeinschaft und Nation großgeschrieben. Der Mensch ist in dieser Sichtweise ein Mängelwesen und wird erst dadurch eigentlich zum Menschen, dass er an diesen Gemeinschaften teilhat.

Der entscheidende linke Wert ist nun tatsächlich die Freiheit, und zwar die Freiheit von den eben genannten Gemeinschaften und Institutionen. Letztere sorgen nämlich aus linker Sicht für Ungleichheit zwischen den Menschen. Und zwar im doppelten Sinne: Einmal liegt Ungleichheit innerhalb der Gemeinschaften vor, zum Beispiel zwischen Mann, Frau und Kind innerhalb der Familie. Außerdem liegt Ungleichheit zwischen den Gemeinschaften vor, indem zum Beispiel manche Kinder in reicheren, mächtigeren oder gebildeteren Familien aufwachsen als andere. Zum Menschen wird der Mensch aus linker Sicht dadurch, dass er sich von diesen gesellschaftlichen Ketten löst, sich von ihnen befreit. Das findet sich schon deutlich bei Karl Marx: „Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst.“ Familie, Kirche und Nation stören dabei. Von ihnen soll sich der Mensch emanzipieren.

Links sein heißt, die Freiheit dadurch erreichen zu wollen, dass Gleichheit zwischen den Menschen hergestellt wird. Gleichheit wird dadurch hergestellt, dass die gesellschaftlichen Einrichtungen beseitigt werden, die Ungleichheit hervorbringen und zementieren.

Wenn alle Menschen nur noch Menschen sind, reine Gattungswesen, die einander als Freie und Gleiche begegnen, dann ist demnach auch endlich wahre Brüderlichkeit zwischen den Menschen möglich. Brüderlichkeit ergibt sich für Linke nämlich nicht aus der gemeinsamen Teilhabe an etwas Größerem, zum Beispiel der Nation. Für Linke bedeutet Brüderlichkeit, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Daher ist sie nur auf Grundlage von Freiheit und Gleichheit zu erreichen, ansonsten wird sie durch Hierarchien, Machtverhältnisse und Ausbeutung getrübt oder gar unmöglich gemacht.

Selbstverständlich sind Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit also linke Werte, und selbstverständlich sind sie daher auch grundlegend für den Linksextremismus. Ja, es ist richtig, dass Linke traditionell das Privateigentum und den Kapitalismus beschränken oder abschaffen wollen und dass Linksextreme bereit sind, „das System“ auch mit Gewalt zu bekämpfen. Aber doch wohl kaum im Namen von Unfreiheit und Ungleichheit. Im Gegenteil. Es geht ihnen dabei ausdrücklich um die Bekämpfung von Ungleichheit und Ausbeutung.

Der Unterschied zwischen Liberalen und Linken sind nicht ihre Werte. Im Wesentlichen dreht sich der Streit der beiden um die Rolle des Privateigentums. Ist Letzteres mit Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vereinbar oder ist es das nicht? Für Liberale ist Privateigentum die zentrale Voraussetzung für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Privateigentum ist nämlich im Gegensatz zu den mittelalterlichen Eigentumsformen „privat“. Es ist nicht mit Hoheit oder Herrschaft über andere Personen verbunden und konstituiert somit alle Menschen im Verhältnis zueinander als Freie und Gleiche. Der zentralen Stellung des Privateigentums entspricht im Liberalismus die Furcht vor dem Staat. Im modernen Staat bündelt sich nämlich die Herrschaft, die im Mittelalter auf die verschiedenen Schichten und Stände verteilt war. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, die Ausübung der Staatsgewalt möglichst zu beschränken oder an feste Regeln zu binden.

Für Linke stellt Privateigentum im Gegensatz dazu eine Institution dar, die für Ungleichheit, Ausbeutung und somit Unfreiheit sorgt. Der Staat wird von Linken deshalb nur insofern abgelehnt oder bekämpft, als er als Beschützer des Privateigentums und des Kapitals wahrgenommen wird. Wenn er sich jedoch für den Kampf gegen das Privateigentum, gegen Familien und gegen die Nation einsetzen lässt, ist der Staat das liebste Mittel der Linken, und selbst Linksextreme lassen sich widerstandslos auf biedere staatliche Ämtchen und Pöstchen hieven, um bei der Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft im Namen von Freiheit und Gleichheit mitzuwirken.

Ob sie mit ihren Thesen Recht haben und ob sie die richtigen Mittel einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen, steht auf einem anderen Blatt Papier. An dieser Stelle kann und muss man als Liberaler einhaken und sagen, dass sich Linksextreme in der Interpretation der gegenwärtigen Verhältnisse und in der Wahl der Mittel völlig vertun und im Endeffekt das Gegenteil von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit erreichen werden, nämlich einen totalitären Staat. Aber zu leugnen, dass es den aufrichtigen Linksextremen um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geht, ist zu kurz gedacht.

Ähnliches gilt übrigens auch für die Bewertung der Gegenseite, der Rechtsextremen. Weder Familie noch Kirche noch Gemeinschaft noch Nation sind per se böse Werte. Wenn Sie jedoch ins Extreme getrieben werden, können sie zu Krieg und Vernichtungslager führen – genauso wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

In beiden Fällen werden übrigens Werte ins Extreme gesteigert, die auch von vielen Bürgerlichen und Liberalen hochgehalten werden. Das „Böse“ daran sollten daher auch aus deren Sicht nicht die Werte selbst sein, sondern ihre Verabsolutierung.

Wenn man die Werte der Linksextremen verteufelt, wie Sensburg das von der Bundeszentrale für politische Bildung forderte, oder gar als nicht existent deklariert, wie Paulwitz das macht, dann ist das unüberlegt. Denn es sind die liberalen Werte. Es sollte vielmehr danach gefragt werden, warum immer mehr Menschen dazu neigen, linke Werte zu verabsolutieren, und deshalb das gegenwärtige System mit Gewalt bekämpfen. Eine Antwort darauf dürfte schwer zu finden sein, aber ich bin mir sicher, dass sie auch etwas damit zu tun hat, dass diesen Werten die gegenüberliegenden konservativen Werte sowie das Privateigentum fortwährend zum Opfer dargebracht werden. Welche Partei stellt nochmal seit Jahrzehnten fast durchgängig die Regierung, Herr Sensburg? Ach ja, stimmt …

