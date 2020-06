Weibliche Genitalbeschneidung Black wives don't matter

27. Juni 2020

Nach wie vor wird die Beschneidung von jungen Frauen und Mädchen weltweit praktiziert – wo bleibt hier der Aufschrei?

von Archi W. Bechlenberg

In den USA kommt ein Krimineller im Verlauf eines Polizeieinsatzes ums Leben. Ein alltägliches Ereignis, so wie wenn ein Polizist im Verlauf eines Einsatzes durch einen Kriminellen ums Leben kommt. Ob das Opfer, der inzwischen in einem goldenen Sarg beigesetzte George Floyd, durch die auf ihn ausgeübte körperliche Gewalt durch einen Polizisten oder den in seinem Blut gefundenen Cocktail aus einem halben Dutzend Drogen oder beidem zusammen ums Leben kam, ist noch nicht abschließend geklärt, interessiert aber auch nur diejenigen, die auf Fakten bestehen und solche Ereignisse nicht auf die billige Formel „Rassistische Gewalt“ reduzieren wollen. Für alle anderen, also die Lauten, steht unumstößlich fest, dass hier gezielt und bewusst gegen schwarzes Leben vorgegangen wurde. Dabei wird es für alle Zeit bleiben, und die Parole „Black Lives Matter!“ gehört in jeden ARD/ZDF-Jahresrückblick 2020.

In Deutschland leben geschätzte 70.000 genitalverstümmelte Frauen; eine Zahl mit drastisch steigender Tendenz, allein in den letzten zwei Jahren um 44 Prozent. Würden die hinzugezählt, die die „Operation“ nicht überlebt haben, sähe der Anstieg noch ganz anders aus. Die barbarische, verharmlosend „Beschneidung“ genannte Praxis hat nichts mit der Beschneidung von Knaben zu tun. Den Mädchen werden nicht nur die Schamlippen entfernt – was für sich schon barbarisch genug ist –, sondern auch die Klitoris, ein wichtiges Geschlechtsorgan also. Und die Vagina wird oft zugenäht.

Muss erwähnt werden, dass es sich bei den Betroffenen ausschließlich um Nichtweiße handelt? Nein. Dass derart viele einem solchen Verbrechen zum Opfer gefallene Frauen inzwischen die westliche Zivilisation bereichern und der Parole „Deutschland wird bunt!“ einen kräftigen Schuss Blutrot hinzufügen, hat einen einfachen Grund: Migration. Genitalverstümmelte Frauen kommen aus dem arabischen und schwarzen Afrika. Dem Kontinent der „edlen Wilden“, wo so etwas nun einmal Tradition ist, und Tradition ist Tradition, und da dürfen wir nix reinreden. Insbesondere nicht ansonsten berufsempörte Feminist*en, denen ein Krimineller aus Minneapolis mehr am Herzen liegt als die Schicksale von Abertausenden Mädchen und Frauen. Ist in Berlin linksdrehender Joghurtmähmäh sauer geworden? Gibt es Artikel, Kolumnen, „Satiren“, Aufrufe, Unterschriftensammlungen, Demonstrationen als Ausdruck gegen die barbarische Behandlung ihrer Schwestern? Was wäre hier wohl los, wenn in den USA im weißen Bible Belt kleine Mädchen ihrer Geschlechtlichkeit beraubt würden? Oder in Sachsen?

Immerhin: „Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wirbt für mehr Aufklärung, auch in der medizinischen Ausbildung“ kann man heute lesen, in einem „Welt“-Artikel aus der Rubrik „Kurz und uninteressant“; zumindest im Vergleich mit der Aufmerksamkeit, die Floyd zuteilwurde und weiterhin wird. Wen wundert es, dass trotz vorhandener gesetzlicher Grundlage so gut wie kein Täter belangt wird? Laut der Ministerin gebe es gerade einmal ein bis zwei Verurteilungen im Jahr, und sie gesteht das Totalversagen der deutschen Behörden ein: „Das entspricht in keinster Weise den Fallzahlen.“

Niemanden kümmert’s. Nur keinen Ärger mit Migranten, nur keinen Ärger! Liegt es daran, dass die Eltern der Mädchen zwecks Verstümmelung mal eben – ausgerechnet! – zurück in die Länder reisen, aus denen sie zuvor „aus Angst um ihr Leben“ geflohen sind, nach Ägypten, nach Somalia, nach Nigeria? Liegt es daran, dass hiesige Feministinnen und Frommfrauen zwar auf Kirchentagen Vulven malen und als Kostüme anziehen können, sich aber keineswegs an arabischen und schwarzafrikanischen Traditionen vergreifen wollen? Liegt es daran, dass es als rassistisch deklariert würde, wenn Weiße den Schwarzen in ihr Leben reinzureden versuchten? Oder liegt es ganz einfach an der unsäglichen Verlogenheit, die im Bessermenschenmilieu gepflegt wird?

Black lives matter, aber nicht black wives.

.