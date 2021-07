Unsere Gesellschaft auf der Couch Die neun Grundirrtümer des Westens

24. Juli 2021

Eine Kurz-Diagnose

von Burkhard Voß

Die Grundirrtümer des Westens begannen im Osten 1917. Trotzki fantasierte nicht nur von einer Neugestaltung der Psyche, auch die Erbanlagen sollten für die kommunistische Utopie optimiert werden. DNA-Technologie auf höchstem Niveau? Jahrzehnte vor der Entdeckung der DNA wäre Trotzki schon damals für eine molekulargenetische Optimierung gewesen. Ganz konkret wurden in der Stalin-Ära Kreuzungen zwischen Menschen und Großaffen durchexerziert. Man schreckte vor nichts zurück. Der Angriff auf Natur und Normalität sollte evidenzbasiert und auf wissenschaftlichen Grundlagen erfolgen. Oder was man dafür hielt. So verrannte sich der biopolitische Utopismus in Phantasmagorien, wo Menschen sich von Licht ernährten und schwerelos im Raum schweben konnten. Durch kommunistische Selbsterziehung sollte jedes Individuum in der Lage sein, die Genialität eines Aristoteles oder Goethe zu erreichen. Faktisch betraten Typen wie Nikita Chruschtschow oder Leonid Breschnew die kommunistische Bühne. Als Dichterfürst oder Philosoph wurden diese beiden merkwürdigerweise nicht wahrgenommen.

Rolle vorwärts. 1989 implodierte die kommunistische Ideologie in Form der Sowjetunion, der biopolitische Utopismus hatte sich schon lange vorher aufgelöst. Oder nicht? Nein, ganz und gar nicht. Nur ein Jahr später explodierte er mit dem Machwerk „Gender Trouble“ von Judith Butler. Die Parallelen zwischen kommunistischem Machbarkeitswahn und spätkapitalistischem Hyperindividualismus sind erstaunlich. Biologische Fakten sollen per Ideologie zu Fake News werden. Womit wir beim ersten Grundirrtum des Westens wären.

Gender

Wer heute 66 Geschlechter sieht, wird weder auf die Couch gelegt noch weggeschlossen noch irgendwelche Pillen verschrieben. Stattdessen bekommt er oder vielmehr sie eine Professur für Geschlechterforschung.

Homosexuelle, Bisexuelle, Transgender, Queer et cetera – es sind maximal fünf Prozent der Bevölkerung, die sich der natürlichen Mann-Frau-Binarität nicht zuordnen lassen. Aber Möchtegernintellektuelle und ein Teil der Eliten wollen, dass sich 95 Prozent der Bevölkerung des Westens den verqueren Wahrnehmungen von fünf Prozent unterordnen. In der Ausgabe Nummer 10 vom 6. März 2021 zitiert der „Spiegel“ eine Journalistin, die die Zeichen eines „radikalen gesellschaftlichen Umbruches“ sieht. Da die Sprache eine Funktion des Geistes ist, wird hier medienintensiv angesetzt. Marietta Slomka, Claus Kleber, Anne Will und weitere Nachrichtensprecher und Moderatoren der öffentlich-rechtlichen Senderanstalten machen es vor. Das generische Maskulinum haben sie sich abtrainiert. Nach „Bürger“ kommt in der Schreibform ein niedliches Sternchen, danach ein circa halbsekundiger neurolingualer Stillstand und „Innen“ wird nachgeschoben. Diese abgewürgte Ventilation durch den Kehlkopf bezeichnen HNO-Ärzte als „Glottisschlag“. So könnte sich ein vergewaltigtes Vogelgepiepse anhören.

Mit dieser sprachlichen Akribie wären insbesondere die Moderatorinnen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten perfekte Haushälterinnen in katholischen Pfarrerhäusern geworden. Oder hervorragende Putzkolonnenführerinnen. Heute sind sie eben linguistische Putzkolonnenführerinnen. Putzen bleibt eben putzen. Andererseits heißt es: „Umfragen zeigen: Für die gegenderte Sprache als künftige Norm gibt es keine Mehrheit im Land“ (in der genannten Ausgabe des „Spiegel“). Das Groteske ist, dass genau diese Mehrheit durch GEZ-Zwangsgebühren einen sprachlichen Unsinn finanziert, den sie selbst gar nicht hören möchte. Die von den sogenannten Eliten oft gescholtene Masse hat sich offensichtlich durch das Gendergetöse ihres gesunden Menschenverstandes nicht berauben lassen. Die von Artur Schopenhauer verhöhnten „Fabrikwaren der Natur“ haben sich ihre Natürlichkeit bewahrt.

Schaut man nach Japan, Vietnam oder Südkorea, so spielt Gendern allenfalls eine Rolle in der Diskussion um die Gleichberechtigung von Frauen. Ostasiaten konzentrieren sich auf ihre Arbeit und nicht auf 66 Geschlechter. Die Kernschmelze des gesunden Menschenverstandes überlassen sie dem Westen.

Inklusion

Wenn Lehrer in einer Atmosphäre der Diskretion nach Inklusion befragt werden, zeigen sie nach oben rollende Augen in Verbindung mit dem Satz: „Das geht doch gar nicht, ist einfach nicht zu schaffen.“ So sieht es auch der Inklusionsforscher Bernd Ahrbeck von der Humboldt-Universität in Berlin: „Inklusion könnte das Bildungssystem langfristig ruinieren, wenn die Grenzen des Möglichen und Sinnvollen nicht gesehen werden.“ Wenn Unterschiede nicht mehr gesehen werden sollen, dann werden Behinderte zu Menschen mit besonderen Eigenschaften. Sie sind so besonders, dass sie eines eint: Sie müssen gefördert und unterstützt werden. Warum das in einer Regelschule besser als in einer Förderschule klappen soll, das wissen nur linksideologisch verzauberte Politiker. Verirren sie sich in den Niederungen des pädagogischen Daseins, lautet ihre Antwort auf die Kritik an der Inklusion, dass die Pädagogen ihre Einstellung ändern müssten. Das ist die Arroganz der Macht.

Die hegelsche Maxime von der abzustrafenden Realität und der betörenden Theorie wurde glänzend verinnerlicht. Inklusion ist das klassische Beispiel einer politischen Phantasie, die, ignorant gegenüber den Einwänden der Betroffenen, eine Idee gegen alle Widerstände durchzusetzen versucht. Koste es, was es wolle.

Aber wahrscheinlich liege ich völlig verkehrt, und man wird bei mir demnächst eine Inklusionsphobie diagnostizieren. Mit Homo- und Islamophobie funktioniert das ja schon ganz gut, eine Debatte dadurch zu ersticken, indem der Andersdenkende in subtiler bis offener Form als psychisch krank etikettiert wird. Doch durch Umetikettierung ist noch kein Problem gelöst worden. Goldstandard bleibt immer noch die Akzeptanz von Realitäten, die mit Unterschieden untrennbar verbunden sind. Wer in der Welt der Zukunft mit Unterschieden nicht klarkommt, ist erledigt.

Ich fühle so, also ist es so

Subjektivistische Sprachschablonen treten spätestens seit 1968 inflationär auf. Gefühlte Temperatur, was macht das mit mir, wie fühlt sich das an – eine objektive Realität wird geleugnet. Das nennt man auch „postmoderne Philosophie“. Sie entstand als Abkehr von den Naturwissenschaften, die auch Auschwitz und Hiroshima ermöglichten. Doch Naturwissenschaften und Objektivitäten deswegen komplett in Abrede zu stellen, ermöglicht andererseits eine fast schon solipsistische Wahrnehmung, die Absurditäten wie beispielsweise Gendern möglich macht.

Wenn ein Radiologe eine Praxis im Untergeschoss eines Hochhauses eröffnen und dort auch einen Kernspintomographen einbauen möchte, der mit Radioaktivität nichts zu tun hat, so reichen die vier Worte „Aber ich habe Angst“ eines Mitbewohners aus, um diese radiologische Praxis unmöglich zu machen. Selbst noch so fundierte wissenschaftliche Gutachten haben dann keine Chance mehr. Der Mitbewohner fühlt so, also ist es so.

Vegane Kost ist das Ernährungsoptimum

Basis der menschlichen Evolution ist die Herstellung tier- und nahrhafter Speisen. Im Gegensatz zum veganen Wahn bekommt der Mensch mehr Kalorien und hochwertigere Proteine. Am Beginn der menschlichen Evolution stand Knochenmark auf dem Speiseplan, der von auf der Jagd erlegten Tieren stammte. Dieses Knochenmark enthält bestes Eiweiß. Durch das Zertrümmern der Knochen wurde der Mensch zum Homo habilis, dem Menschen, der Werkzeuge gebrauchte. Durch den Verzehr von Gehirn und Knochenmark der Tiere wurde die Entwicklung des humanen Gehirns vorangetrieben.

Auch sonst ist der Mensch von der Evolution für eine gemischte Ernährung einschließlich tierischer Produkte vorgesehen. Sein Organismus ist für eine eher ballaststoffarme Nahrung prädestiniert. Ideal zur Aufnahme leicht verdaulicher Kost ist der vergleichsweise lange Dünndarm. Dafür ist der Dickdarm für die Aufnahme langsam verdaulicher Nahrungsbestandteile eher kurz.

Lässt man diese biologischen Fakten außer Acht, so entsteht bei veganer Ernährung leicht ein Mangel an Jod, Eisen, wichtigen Proteinen, Vitamin D und B12. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung rät Kindern und Jugendlichen von einer veganen Lebensweise ganz ab. Den Protagonisten des Veganismus ist dies egal. Für sie ist ihre Ernährungsideologie die Steilvorlage, Persönlichkeits- und Essstörungen als ethische Hochartistik auszugeben.

Tiere sind die besseren Menschen

Natürlich ist der Mensch mit den Tieren verwandt, verwandt ist aber nicht identisch. Radikale Tierschützer sind jedoch genau auf diesem Identitätstrip. Flankiert werden sie von Philosophen wie beispielsweise dem australischen Ethiker Peter Singer. Analog zu Rassismus und Sexismus spricht er von Speziesismus, wenn der Mensch sich in einer Sonderposition sieht. Singer wird somit zu einem weiteren Protagonisten in der Vermischung klarer und getrennter Kategorien. Übertroffen wird er nur noch von der britisch-amerikanischen Tierschutzaktivistin Ingrid Newkirk. Ihre Vorstellungen kulminieren in dem Satz: „Es gibt keine rationale Grundlage für die Behauptung, Menschen hätten besondere Rechte. Eine Ratte ist ein Schwein ist ein Hund ist ein Junge. Sie sind alle Tiere.“ In diesem Rausch der Konsequenz hat sie testamentarisch unter anderem beschlossen, dass nach ihrem Tod ihre Füße zu Schirmständern verarbeitet werden sollten.

99 Prozent des Genoms von Mensch und Schimpanse sind gleich. Dann könnte man das eine Prozent Unterschied vernachlässigen. Vorsicht. Auch Winzigkeiten können entscheidend sein. Es ist noch kein Schimpanse bekannt geworden, der einen Nobelpreis bekommen hat, eine Oper schrieb, eine Erfindung zum Patent anmeldete oder Bestsellerautor wurde. Auch innerhalb der Spezies Mensch gibt es entscheidende Unterschiede.

Psychische Erkrankungen werden immer häufiger

Sie werden zwar in den letzten Jahren deutlich häufiger diagnostiziert, sind jedoch tatsächlich nicht mehr geworden. Das sollte man voneinander trennen. Die diagnostischen Systeme für psychische Erkrankungen bieten keine harten, objektivierbaren Kriterien, um die häufigsten psychischen Erkrankungen von Schicksalen oder Lebenskrisen und daraus resultierenden traurigen Verstimmungen oder Befindlichkeitsstörungen zu trennen. Beispiel Depression: Nach dem derzeitig gültigen Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen (ICD-10) sind häufige Symptome: verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit (sogar bei leichten depressiven Episoden), negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Gedanken an oder erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen, Schlafstörungen, verminderter Appetit.

Abgesehen von Punkt fünf (Selbstverletzung oder Suizidhandlungen) handelt es sich überwiegend um wachsweiche Kriterien, wie sie zeitweise auf 70 Prozent der deutschen Bevölkerung zutreffen dürften. Würde man dies mit einer Depression diagnostizieren, käme es einer Pathologisierung alltäglicher (natürlicher) Befindlichkeitsstörungen gleich. Die Bewertung des menschlichen Verhaltens, ob dies nun Ausdruck einer Erkrankung ist oder nicht, ist zudem ausgesprochen kulturabhängig. Nach Partner- oder Jobverlust sind in der Betroffenheitskultur viele Menschen in psychiatrischer Behandlung, die vor 20 oder gar 30 Jahren kein Psychiater je gesehen hätte.

Die Posttraumatische Belastungsstörung wurde 1980 durch politischen Druck von Vietnam-Veteranen in das Klassifikationssystem der psychischen Erkrankungen (DSM-III American Psychiatric Association) aufgenommen. Seitdem hat die Diagnose exponentiell zugenommen und ist weltweit die wohl am häufigsten simulierte Erkrankung. Doch nicht nur bei der Posttraumatischen Belastungsstörung, sondern bei nahezu allen psychischen Erkrankungen wird die Schwelle immer weiter abgesenkt. So wird sich zusehends um Leute gekümmert, die eigentlich nichts haben. Da muss die Zahl der psychisch Kranken rasant nach oben gehen.

Der Mensch braucht einen Ruhestand

Was haben Michelangelo, Coco Chanel und Konrad Adenauer gemeinsam? Sie kamen nie in den fragwürdigen Genuss eines Ruhestandes. Mehr noch: Sie hätten ihn verachtet. Und nicht nur sie. Hätten Ingmar Bergmann oder Alfred Hitchcock Filme über Seniorensport drehen sollen? Oder über die Zusammenhänge von Blasenschwäche und Kürbiskernen? Wäre Bernhard Grzimek beim Unkrautjäten in einer Frankfurter Kleingartenkolonie glücklicher gewesen als beim Filmen von Wildtieren in Ostafrika?

Natürlich gibt es Senioren, die mit 65 Jahren (oder schon viel früher) an vielen und schweren Erkrankungen leiden und gepflegt werden müssen. Aber es gibt auch eine nicht ganz unerhebliche (stetig wachsende) Anzahl von 80-Jährigen, der gesundheitlich im Wesentlichen nichts fehlt. Wer dieses Glück hat, der kann auch noch am Erwerbsleben teilnehmen und für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Weshalb das Modell der lebenslangen Arbeit durchaus eine Renaissance erfahren könnte.

Denn es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass der bisherige Sozialstaat im Druck der Globalisierung zerrieben wird, bis auf ein Minimum der Versorgung. Auch ist der flächendeckend praktizierte Ruhestand für zu viele Senioren der Motor für eine sonderbare Mischung aus Degenerierung und Infantilisierung.

Beruf und Familie müssen vereinbar sein

Dieses faszinierende Hin- und Heroszillieren zwischen Job, Familie, Gassigehen und wieder zurück – die Rente ist sicher, noch sicherer die Work-Life-Balance. Im realen Leben muss man sich allerdings entscheiden zwischen einer 60- bis 70-Stunden-Woche mit Aussicht auf eine Chefarztposition an einer Uniklinik und einem Leben als treusorgender Familienvater.

Die Work-Life-Balance ist Heuchelei, überzeugt sind von ihr nur die neunmalklugen Frettchen der Ratgeberliteratur. Wie soll der postmoderne Mensch demzufolge sein? Natürlich empathisch und gleichzeitig durchsetzungsfähig, authentisch und gleichzeitig diplomatisch, geschickt, achtsam und gleichzeitig zielorientiert, sich selbst verwirklichend und gleichzeitig sozial, selbstfürsorglich und gleichzeitig engagiert arbeitend, in sich ruhend und gleichzeitig dynamisch – wer sollte da nicht depressiv werden?

So ist der kollektive Vereinbarkeitswahn ein wesentliches Einfallstor des sich benachteiligt Fühlens.

Vielfalt löst alle Probleme

Das gedankenbefreite und fast schon auf neuronal-archaischem Reflexniveau permanent wiederholte Wort „Vielfalt“ ist vielfach der Ursprung von Problemen. Wenn in einer Klasse Minderbegabte, Hochbegabte, durchschnittlich Begabte, Kinder mit Autismus und ADHS unterrichtet werden, liegt eine Vielfalt an Kindern mit besonderen Eigenschaften vor. Ob in dieser Vielfalt jedes einzelne Kind beste individuelle Förderung erfährt?

Eine vielfach größere Vielfalt haben wir bei 66 Geschlechtern. Ob Propagierung und Reflexion dieser Geschlechtervielfalt etwas zur Lösung der drängenden Probleme der Gegenwart beizutragen haben?

Viele Menschen sind mit Vielfalt einfach überfordert. Ob Waren, Dienstleistung, Weiterbildungsmöglichkeiten – je vielfältiger das Angebot, umso schwieriger die Entscheidung. Für manche ist es eine Zumutung, sich ständig entscheiden zu müssen. So stöhnte der nach 30 Jahren US-Haft freigelassene Deutsche Jens Söring beim Eintreffen auf dem Frankfurter Flughafen in einem Supermarkt: „Wer braucht schon so viele Margarinesorten?“

Fazit

Eines ist all diesen Grundirrtümern gemeinsam: Das hegelsche Postulat „Wenn eine Theorie mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, umso schlimmer für die Wirklichkeit“ wird die Wirklichkeit nicht ändern. Alle diese zurechtgedachten Maximen werden an der Mauer der Realität zerbrechen. An Identitätspolitik, Furor von sich immer weiter zersplitternden Minderheiten und Subjektzentrismus wird der Westen nicht wachsen.

Oder wie es Goethe einmal so schön formulierte: „Alle im Rückschreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen sind subjektiv, dagegen aber haben alle vorschreitenden Epochen eine objektive Richtung.“

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Aug./Sep.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 215.